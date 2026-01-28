الشرع في لقائه مع بوتين: تجاوزنا تحديات كبرى وروسيا تدعم وحدة سورية

- عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية، مع التركيز على الدعم الروسي لوحدة واستقرار سوريا. - تزامنت زيارة الشرع مع سيطرة الجيش السوري على مناطق في شمال شرق سوريا، وانسحاب القوات الروسية من مطار القامشلي إلى قاعدة حميميم، في إطار إعادة تموضع بعد استقرار الأوضاع. - أشار المحلل غازي دحمان إلى أن العلاقات السورية الروسية قد تتخذ منحى عملياً أكثر، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والأمني، وتنسيق الدور الروسي مع الولايات المتحدة.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، بُحثَت خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. وأكد الرئيس الشرع، خلال الاجتماع، وفق الرئاسة السورية، عمق العلاقات السورية - الروسية، مشدداً على أهمية الدور الروسي في دعم وحدة سورية واستقرارها. وأشار إلى أن سورية تمكنت خلال العام الماضي من تجاوز تحديات كبرى، كان آخرها توحيد أراضيها، معرباً عن أمله بالانتقال من مرحلة الصراع والدمار إلى الاستقرار والسلام.

وأكد الرئيس الشرع أن هناك مواضيع كثيرة مشتركة تجمع سورية وروسيا، مؤكداً أن لسورية دوراً تاريخياً في وحدة الإقليم واستقراره بأكمله. وأضاف أن البلاد تجاوزت خلال العام الماضي مراحل وعقبات صعبة، كان أبرزها تحدي توحيد الأراضي السورية، لافتاً إلى أن يوم غد يصادف مرور عام على زيارة أول وفد روسي لسورية بعد "العهد الجديد"، معرباً عن الأمل بالانتقال من حالة الدمار في المنطقة إلى الاستقرار والسلام.

من جانبه، أكد بوتين العمل على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية. واعتبر بوتين أن العلاقات بين موسكو ودمشق ذات جذور عميقة وتشهد تطوراً متواصلاً، مشيراً إلى أن عودة مناطق شرق الفرات إلى سلطة الدولة السورية تمثل خطوة مهمة. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده تدعم جهود الرئيس السوري لإعادة وحدة الأراضي السورية. ولفت إلى أن مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين شهد تحريكاً ملحوظاً، مشدداً على أن عودة مناطق شرق الفرات إلى الحكومة السورية تشكل خطوة أساسية تسهم في وحدة الأراضي السورية.

وكان الرئيس السوري قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية هي الثانية له منذ توليه الرئاسة، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. فيما قال الكرملين، في بيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو ودمشق "تتطور بشكل نشط"، عقب تغيير القيادة في سورية، وإن بوتين يلتقي الشرع غداً ويبحث معه ملفات التعاون الاقتصادي، إلى جانب الأوضاع الإقليمية والدولية.

وبشأن مصير رئيس النظام السابق بشار الأسد، قال الكرملين إنه لن يعلق على هذا الأمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سورية سيكون أحد الملفات المطروحة للنقاش خلال المحادثات مع الرئيس السوري. وأوضح البيان أن سحب القوات الروسية من القواعد العسكرية في سورية هو من صلاحيات وزارة الدفاع.

وتتزامن زيارة الشرع لموسكو مع تطورات ميدانية متسارعة في شمال شرق سورية، تمثلت بسيطرة الجيش السوري على مناطق جغرافية واسعة على حساب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فيما بدأت القوات الروسية سحب قواتها من مطار القامشلي، أقصى الشمال الشرقي، باتجاه القاعدة الروسية في مطار حميميم على الساحل السوري.

وأكدت مصادر سورية لوكالة "رويترز" أن القوات الروسية في سورية تعمل منذ أيام على إخلاء قاعدتها العسكرية في مطار القامشلي بريف الحسكة، حيث باشرت بنقل جنودها ومعدّاتها إلى قواعدها في ريف اللاذقية، موضحة أن الانسحاب بدأ تدريجياً منذ الأسبوع الماضي، مع توقّعات بنقل جزء من القوات إلى قاعدة حميميم الجوية، بينما سيعود جزء آخر إلى الأراضي الروسية. وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر روسية، أن الجانب السوري هو من طلب من روسيا إخلاء قاعدتها في القامشلي بعد سيطرة القوات السورية على معظم تلك المنطقة، ولم يعد ثمة مبرر لوجود عسكري روسي هناك.

ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث مع "العربي الجديد"، أن العلاقات بين الجانبين، السوري والروسي، قد تأخذ منحىً عملياً أكثر في الفترة المقبلة بعد تجاوز مرحلة اختبار النيات وبعد التطورات المتسارعة في الشرق السوري باتجاه أن يكون لروسيا أدوار محددة في بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، مثل القضايا الأمنية والعلاقات الروسية مع بعض المكونات في الداخل السوري، فضلاً عن مستقبل القواعد الروسية في سورية والتسليح العسكري الروسي لسورية، إضافة إلى دور روسي محتمل في الترتيبات الأمنية بين سورية وإسرائيل.

وأضاف دحمان أن أية أدوار قد تسند إلى روسيا في سورية خلال المرحلة المقبلة ستكون بتنسيق مع الولايات المتحدة التي تعتبر الراعي الأول للحكم الجديد في سورية، دون أن ننسى أن ثمة علاقات جيدة تربط بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن وجود قدر من الارتياح الإسرائيلي لأي دور روسي في سورية مقارنة بالوجود التركي.

وقال إن القضية التي قد تضفي بعض الحساسية على الزيارة هي إمكانية مطالبة الشرع من موسكو تسليم رئيس النظام السابق بشار الأسد لدمشق، وهو ما تحاول موسكو تجنب الخوض فيه حتى الآن، إضافة إلى بحث علاقة روسيا مع فلول النظام السابق الذين يحاولون بين الفينة والأخرى إثارة البلبلة في سورية، وبعضهم يقيم في روسيا. واعتبر دحمان أن التعاون الاقتصادي سيكون عنواناً بارزاً في المرحلة المقبلة للعلاقات الروسية السورية، وخصوصاً بعد استعادة حقول النفط وسدي تشرين والفرات، وكلاهما يعتمد على معدات روسية باتت متآكلة وتحتاج إلى تجديد.