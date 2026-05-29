- وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، برفقة وفد وزاري يضم وزراء الإدارة المحلية والبيئة والطاقة والصحة، لمتابعة الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتضررة. - أعلن وزير الطوارئ رائد الصالح أن نهر الفرات لا يزال ضمن مساره الطبيعي، مع استمرار الإجراءات الإسعافية، وعقد اجتماع في دير الزور لبحث حلول عاجلة وطويلة الأمد. - استنفرت وزارة الدفاع السورية تشكيلات لدعم جهود الاستجابة، بتنفيذ عمليات إخلاء ورفع السواتر الترابية في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، إلى محافظة دير الزور شرقي سورية، لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، وسط حالة استنفار حكومي واسعة في المناطق المتضررة.

وأكدت وكالة سانا الرسمية وصول الرئيس أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري، للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والفيضانات الناجمة عنه. وبيّنت الوكالة أن الوفد الوزاري المرافق للرئيس الشرع يضم كلّاً من الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزراء الإدارة المحلية والبيئة، والطاقة، والصحة، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، ومعاون وزير الاقتصاد. وتأتي زيارة الشرع بالتزامن مع استمرار عمليات الاستجابة والطوارئ في القرى والبلدات المحاذية للنهر، بعد تضرر نحو 2400 عائلة من جراء ارتفاع المياه، وفق ما أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.

وكان الشرع قد تحدث في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري عن مشاريع يجرى التحضير لها في المحافظة، موضحاً أن العمل يشمل تجهيز مشاريع خدمية وتنموية، من بينها مستشفيات وجسور واستثمارات جديدة، معرباً عن توقعه أن تتحول محافظتا دير الزور والحسكة والمناطق المحيطة بهما إلى "أحد أهم المراكز الاقتصادية في سورية". جاء ذلك خلال تقديم الشرع اعتذاراً رسمياً لأهالي محافظة دير الزور، على خلفية التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها والده الباحث والكاتب حسين الشرع، وأثارت موجة غضب في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وبشأن تطورات نهر الفرات، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تصريحات للإخبارية السورية، أن نهر الفرات لا يزال ضمن مساره الطبيعي حتى الآن، مشيراً إلى عدم تسجيل أي فيضانات جديدة أو خسائر بشرية، مع استمرار الإجراءات الإسعافية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المحلية. وأضاف أن اجتماعاً سيُعقد في دير الزور لبحث حلول عاجلة وأخرى طويلة الأمد للتعامل مع تداعيات ارتفاع منسوب النهر، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع التطورات مباشرة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة استنفار عدة تشكيلات وإدارات معنية لدعم جهود الاستجابة في المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في تصريحات لوكالة "سانا"، إن القوات المشاركة تنفذ عمليات إخلاء ورفع للسواتر الترابية في عدد من المناطق والقرى المتضررة، بالتزامن مع استمرار وصول آليات وأصول عسكرية قابلة للاستخدام في عمليات الطوارئ والإنقاذ.