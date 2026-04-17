الشرع: المفاوضات مع إسرائيل لم تصل إلى طريق مسدود وتجرى بصعوبة بالغة

- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على جدية دمشق في التوصل لاتفاق أمني مع إسرائيل لضمان استقرار المنطقة، رغم صعوبة المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على التواجد في الأراضي السورية. - أشار الشرع إلى دعم تركيا لسوريا خلال الأزمة، معتبراً أن العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين تشكل أساساً لمستقبل أمن المنطقة، مع تحول سوريا نحو الاستقرار وإعادة البناء. - أعلن الشرع عن خروج آخر قاعدة أجنبية من شمال شرق سوريا واستمرار دمج قوات سوريا الديمقراطية مع الدولة السورية، واصفاً ذلك بالإنجاز الكبير.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، إن دمشق "جادة في الحصول على نوع من الاتفاق الأمني مع إسرائيل يحافظ على استقرار المنطقة"، مؤكدًا أن المفاوضات مع إسرائيل "لم تصل إلى طريق مسدود، لكنها تجرى بصعوبة شديدة بسبب إصرارها على الوجود على الأراضي السورية".

وأشار الشرع خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن "إسرائيل قابلت سورية بوحشية واحتلت جزءاً من الأراضي المحاذية للجولان المحتل"، مشددًا على أن بلاده اختارت "طريق الدبلوماسية وإقناع المجتمع الدولي بالمساعدة حتى لا تتأزم الأمور".

وبشأن العلاقات السورية - التركية، قال إن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة، وإن سورية تتجه نحو مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة البناء. وأضاف: "تركيا كانت مناصرة لثورتنا طوال 14 عاماً، ووقفت بجانب شعبنا المظلوم، وتجمعنا روابط تاريخية قديمة وجغرافية"، معتبراً أن هذه الشراكة "يُبنى عليها الكثير لمستقبل أمن المنطقة والعالم بأكمله".

وأوضح الرئيس السوري أن بلاده "تحولت من حالة أزمة إلى فرصة تاريخية عظيمة جداً نحو الاستقرار والبناء والإعمار من جديد"، لافتاً إلى أن سورية يمكن أن تمثل ممراً آمناً وطريقاً بديلاً لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، خصوصاً في ما يتعلق بالربط بين الخليج العربي وتركيا.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس السوري أن "آخر قاعدة أجنبية خرجت من شمال شرق سورية"، مشيراً إلى أن عمليات الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والدولة السورية مستمرة، واصفاً ذلك بأنه "إنجاز كبير لصالح سورية". وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة الشرع إلى تركيا، حيث وصل اليوم الخميس للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في دورته الخامسة. وكان قد شارك في الدورة الرابعة من المنتدى في 11 إبريل/نيسان 2025، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الرؤساء والمسؤولين المشاركين.