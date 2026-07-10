- تحقق الشرطة البريطانية في تبرعات بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني لحزب "الإصلاح البريطاني" بقيادة نايجل فاراج، مقدمة من والدة حليف سياسي مدان بالاحتيال الإلكتروني، للتحقق من التستر على مصدر التمويل أو تقديم معلومات غير صحيحة. - بدأ التحقيق في فبراير 2025 بعد إحالة من اللجنة الانتخابية، ويتعلق بتبرعات قبل انتخابات 2024، حيث تم استجواب شخصين دون توقيف. - يواجه فاراج تساؤلات حول أموال حزبه، بما في ذلك هدايا من الملياردير جورج كوتريل، الذي أُدين بالاحتيال في الولايات المتحدة، وينفي فاراج ارتكاب أي مخالفة.

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن الشرطة البريطانية تحقق في تبرعات لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني (671300 دولار) قُدمت إلى حزب "الإصلاح البريطاني" الشعبوي، الذي يتزعمه نايجل فاراج، من والدة حليف سياسي مقرب أُدين سابقاً بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت. وقالت شرطة العاصمة لندن، في بيان، إنها تحقق في جرائم محتملة بموجب القوانين المنظمة للتبرعات للأحزاب السياسية، والتي قد تشمل التستر على مصدر التمويل أو تقديم معلومات غير صحيحة إلى أمين صندوق الحزب.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن التحقيق فُتح في فبراير/ شباط 2025، عقب إحالة من اللجنة الانتخابية، ويتعلق بتبرعات قُدمت إلى حزب سياسي قبل الانتخابات العامة البريطانية عام 2024. وأضافت الشرطة أن شخصين خضعا للاستجواب، من دون توقيف أي منهما، ولم تؤكد هوية الأشخاص المعنيين بالتحقيق.

ويواجه فاراج، منذ أسابيع، تساؤلات بشأن أموال حزبه وشؤونه المالية، بما في ذلك هدايا لم يُكشف عنها من الملياردير المستثمر في العملات المشفرة جورج كوتريل، الذي أُدين بالاحتيال في الولايات المتحدة. وينفي فاراج باستمرار ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أنه تلقى التبرع من مستثمر العملات المشفرة قبل إعلانه الترشح في انتخابات 2024، ولذلك لم يكن ملزماً بالإفصاح عنه.

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وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، يركز تحقيق الشرطة على مدفوعات قدمتها فيونا كوتريل، والدة جورج كوتريل، إلى حزب "الإصلاح البريطاني" قبيل انتخابات 2024. وكان جورج كوتريل، وهو حليف سياسي قديم لفاراج، قد دخل السجن في الولايات المتحدة عام 2017 بعد إقراره بالذنب في قضية احتيال إلكتروني، ويعمل حالياً في مجال العملات المشفرة.

(رويترز)