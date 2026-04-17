الشرطة البريطانية: نحقق في واقعة أمنية قرب سفارة إسرائيل في لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في لندن. وأشارت إلى أن أفراداً منها يرتدون ملابس واقية، يفحصون "أشياء ملقاة" عُثر عليها بالقرب من الموقع. وذكرت الشرطة في بيان أن وحدة مكافحة الإرهاب تفحص مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ليلاً، أعلنت فيه مجموعة استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة.

The Iran-linked Ashab al-Yamin claims it targeted the Israeli embassy in London with two drones containing "radioactive and dangerous carcinogenic materials" as the group has entered its "second phase of operations." pic.twitter.com/aH3wuYeHMN — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 16, 2026

وأضاف البيان "بينما يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، فإننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة الفيديو، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأشياء الملقاة في حدائق كنسينغتون". وقالت الشرطة إنها فرضت طوقاً أمنياً، ولا يسمح للجمهور بدخول الحدائق والمنطقة المحيطة بها. وذكر البيان "نعتقد أنه لا يوجد خطر متزايد على السلامة العامة في هذه المرحلة".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق، وفق "رويترز".