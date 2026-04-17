الشرطة البريطانية: نحقق في واقعة أمنية قرب سفارة إسرائيل في لندن

لندن

17 ابريل 2026
مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، 15 يونيو 2025 (جاستن تاليس/فرانس برس)
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تحقق في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في لندن. وأشارت إلى أن أفراداً منها يرتدون ملابس واقية، يفحصون "أشياء ملقاة" عُثر عليها بالقرب من الموقع. وذكرت الشرطة في بيان أن وحدة مكافحة الإرهاب تفحص مقطع فيديو نُشر على الإنترنت ليلاً، أعلنت فيه مجموعة استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة.

ضباط شرطة يؤمّنون منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن، 2 أكتوبر 2024 (Getty)
محكمة كوبنهاغن تُدين سويديين في هجوم 2024 على السفارة الإسرائيلية

وأضاف البيان "بينما يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، فإننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة الفيديو، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأشياء الملقاة في حدائق كنسينغتون". وقالت الشرطة إنها فرضت طوقاً أمنياً، ولا يسمح للجمهور بدخول الحدائق والمنطقة المحيطة بها. وذكر البيان "نعتقد أنه لا يوجد خطر متزايد على السلامة العامة في هذه المرحلة".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق، وفق "رويترز".

البابا لاوون في أثناء وصوله دوالا، 17 إبريل 2026 (فرانس برس)
البابا لاوون يزور دوالا في الكاميرون ضمن أبرز محطات جولته الأفريقية

أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى أنطاليا، 17 إبريل 2026 (أوميت بيكتاس/رويترز)
الشرع: البرلمان يعقد جلسته الأولى نهاية إبريل لبدء صياغة الدستور

صورة مركبة لترامب بجانب منشور له يوحي بأنه "المخلص"، 13 إبريل 2026 (فرانس برس)
تداعيات سلبية محتملة على ترامب وصورة أميركا في صدامه مع البابا