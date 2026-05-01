الشرطة البريطانية توجه تهماً لرجل في قضية طعن يهوديين في لندن

- تعرض رجلان يهوديان للطعن في غولدرز غرين بشمال لندن، مما دفع السلطات لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى ثاني أعلى درجة، وسط مخاوف من هجمات مستقبلية. - تم توجيه تهمتي "الشروع في القتل" و"حيازة سلاح" لعيسى سليمان، بريطاني من أصل صومالي، مع استمرار التحقيقات في هجمات أخرى محتملة. - الحكومة البريطانية تواجه ضغوطاً لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية الجالية اليهودية، وسط اتهامات لإيران بتأجيج العنف، والتي نفت بدورها أي تورط في الأحداث.

وجهت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، تهمتين لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً، وذلك على خلفية هجوم تعرض خلاله رجلان يهوديان للطعن في غولدرز غرين بشمال لندن، وقال رجال الشرطة إن الواقعة يشتبه بأنها إرهابية. وعقب الهجوم، رفعت السلطات تصنيف مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى ثاني أعلى درجة، ما يعني أن وقوع هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة المقبلة بات مرجحاً إلى حد كبير.

وجاء الهجوم في أعقاب سلسلة من وقائع استهداف أماكن يهودية في منطقة شمال لندن نفسها، والتي تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود، ما دفع رئيس الوزراء كير ستارمر إلى التعهد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحمايتهم. ومن الممكن أن تواجه مسيرات مؤيدة للفلسطينيين مقرر تنظيمها في المستقبل قيوداً جديدة وسط دعوات واسعة النطاق لتوفير المزيد من الحماية لليهود في بريطانيا، والذين يشكلون نحو 290 ألف نسمة فقط من السكان.

وذكرت الشرطة أنها وجهت تهمتين بـ"الشروع في القتل" و"حيازة سلاح أبيض في مكان عام" إلى عيسى سليمان، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء. وقالت الشرطة إن أحد مصابي واقعة الطعن، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عاماً، غادر المستشفى، بينما لا يزال المصاب الآخر، البالغ من العمر 76 عاماً، في المستشفى في حالة مستقرة.

وتم اتهام سليمان، وهو بريطاني مولود في الصومال، أيضا بـ"الشروع في القتل" في ما يتعلق بواقعة منفصلة في وقت سابق من اليوم نفسه في جنوب لندن. وجرى إيداع سليمان في الحبس الاحتياطي، ومن المقرر مثوله أمام محكمة في وستمنستر في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إن بريطانيا تشهد منذ فترة تهديداً إرهابياً متزايداً، وإن رفع تصنيف مستوى التهديد لم يكن ردة فعل على واقعة الطعن فقط. وهناك مخاوف أمنية متزايدة مرتبطة بدول أجنبية، والتي قالت الحكومة إنها ساهمت في تأجيج العنف، بما في ذلك العنف ضد اليهود، إذ تم استهداف أكثر من كنيس وسيارات إسعاف تابعة لهم بهجمات حرق متعمد تم إعلان مسؤولية إيران عنها عبر مواقع للتواصل الاجتماعي.

رداً على ذلك، ذكرت السفارة الإيرانية في المملكة المتحدة أنها "ترفض بشكل قاطع" مزاعم تورطها في "أنشطة أو حوادث عنيفة في المملكة المتحدة" بعد واقعة غولدرز غرين. وأضافت أن "هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.. تفتقر إلى أدلة موثوقة ويبدو أنها تخدم أجندات سياسية محددة"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قالت السفارة إنها حذرت السلطات البريطانية بشأن عمليات "مضللة" محتملة، تعرف عادة بأنها عمل يمكن إلقاء اللوم فيه على الخصم لتبرير الرد. يأتي ذلك بعدما قال ستارمر إن الحكومة تحتاج إلى "صلاحيات أقوى" لمواجهة التهديد الخبيث الذي تشكله دول مثل إيران تريد "الإضرار باليهود البريطانيين".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)