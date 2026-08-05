الشرطة البريطانية تقبض على سيدة بعد حوادث طعن في وسط لندن

- ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة تبلغ من العمر 47 عاماً بعد حوادث طعن في كوفنت غاردن، حيث أُصيب أربعة رجال، وتشتبه الشرطة بأنها كانت تحمل سلاحاً يمكن استخدامه في الهجوم. - التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وتعتقد الشرطة أن المشتبه بها قد تعاني من مشكلات نفسية، حيث تم العثور على مقص في موقع الحادث. - الشرطة تفرض طوقاً أمنياً في المنطقة، وتحتجز السيدة لمدة تصل إلى 24 ساعة، مع إمكانية تمديد الاحتجاز في حال الجرائم الخطيرة.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على سيدة بعد حوادث طعن وقعت في منطقة "كوفنت غاردن" بوسط لندن. وأعلنت شرطة العاصمة أن أربعة رجال تراوح أعمارهم بين 34 و52 عاماً أُصيبوا بطعنات ظهر الأربعاء، لكن خدمة الإسعاف لم تحدد مدى خطورة الإصابات. وقالت الشرطة إن السيدة، التي ألقي القبض عليها تبلغ من العمر 47 عاماً، ويُشتبه بأنها كانت تحمل سلاحاً يمكن استخدامه في مهاجمة الناس. ولأسباب قانونية، لم تعلن الشرطة هوية المرأة. ويقضي القانون بعدم إعلان هويتها قبل توجيه اتهام رسمي إليها.

وأكدت الشرطة أنه لا يزال من المبكر تحديد دوافع حوادث الطعن لأن التحقيق "لا يزال في مرحلته الأولى"، غير أنه بحسب المعلومات الأولية، تعتقد الشرطة بأن منفذ الحوادث ربما يعاني مشكلات نفسية. وتشير إلى أن ضباطها عثروا على مقص من مكان الحوادث، وصادروه.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام عدة مروحية إسعاف حطّت في ميدان ترافالغار، إضافة إلى شارع يضمّ متاجر ومقاهيَ. ولا تزال الشرطة منتشرة في الموقع، فيما يستمر فرض طوق أمني في المناطق المحيطة بكوفنت غاردن، بحسب ما أفادت الشرطة.

ويحق للشرطة احتجاز السيدة المشتبه بها لمدة لا تزيد عن 24 ساعة للتحقيق معها قبل توجيه تهم رسمية إليها، غير أنه في حالة وقوع جرائم خطيرة مثل القتل يمكن للمحققين طلب تمديد الفترة 12 ساعة إضافية لتصل إلى 36 ساعة. وإذا احتاجت الشرطة إلى فترة أطول يمكنها طلب الإذن بالتمديد إلى الحد الأقصى وهو أربعة أيام من المحكمة. وفي حالة اعتبار الشرطة الحادث إرهابياً، فيمكن لمحققيها الحصول على إذن قضائي بمد فترة الاحتجاز بغرض استكمال التحقيقات إلى 14 يوماً، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.