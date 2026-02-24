- أُفرج بكفالة عن السفير الأسبق بيتر ماندلسون بعد توقيفه في تحقيقات تتعلق بشبهات "إساءة استخدام المنصب العام" المرتبطة بجيفري إبستين، مع استمرار التحقيقات. - اعتُقل ماندلسون في منزله بلندن بعد تنفيذ مذكرتي تفتيش، ولا يمكنه مغادرة البلاد إلا بإذن الشرطة، التي تحقق في تسريب معلومات حكومية حساسة لإبستين. - أُعفي ماندلسون من مهامه كسفير في سبتمبر، وبدأت الشرطة تحقيقاً جنائياً بعد الكشف عن وثائق جديدة، مع نفيه التهم الموجهة إليه.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية الإفراج بكفالة عن السفير الأسبق لدى الولايات المتحدة الأميركية بيتر ماندلسون، عقب توقيفه في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات "إساءة استخدام المنصب العام"، على خلفية ملفات مرتبطة بالمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وصرّح متحدث باسم الشرطة، في بيان، بأنه جرى الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 72 عاماً، كان قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة إساءة استخدام المنصب العام، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات.

وذكر البيان أنّ المشتبه به اعتُقل في منزل بمنطقة كامدن يوم الاثنين 23 فبراير/ شباط، ونُقل إلى مركز شرطة في لندن لاستجوابه. وأوضحت الشرطة أنّ عملية الاعتقال جاءت عقب تنفيذ مذكرتي تفتيش في عقارين بمنطقتي ويلتشير وكامدن، مؤكدة تعذر تقديم مزيد من المعلومات حالياً "حفاظاً على نزاهة التحقيق". ويعني قرار الشرطة أنه لا يمكن لماندلسون مغادرة البلاد إلا بإذن من الشرطة التي يمكنها استدعاؤه في أي وقت للاستجواب.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، أمس الاثنين، توقيف ماندلسون للاشتباه في تورطه بسلوك غير قانوني أثناء تولي مهام رسمية. ويأتي هذا التطور في ظل تحقيق جنائي بدأته السلطات بعد الكشف عن وثائق جديدة في قضية إبستين، كشفت عن طبيعة الروابط بين ماندلسون والملياردير الأميركي الراحل. وتشير الوثائق إلى شبهات بقيام ماندلسون بتسريب معلومات حكومية حساسة إلى إبستين خلال فترة توليه منصب وزير الأعمال في الحكومة البريطانية (2008-2010)، وهو ما نفاه ماندلسون جملة وتفصيلاً، مشدداً على التزامه التام بالقانون.

وأُعفي ماندلسون من مهامه سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، إثر تصاعد الجدل حول طبيعة علاقته بإبستين. ومطلع الشهر الجاري، بدأت الشرطة البريطانية تحقيقاً جنائياً بحقه، بعدما أحالت حكومة كير ستارمر مراسلات متبادلة بين الطرفين إلى السلطات المختصة. كما أبلغت الحكومة مجلس العموم بعزمها الكشف عن الدفعة الأولى من وثائق تعيين ماندلسون في واشنطن مطلع مارس/ آذار المقبل.

ويوصف ماندلسون بأنه شخصية تاريخية في حزب العمال، إذ كان مهندس استراتيجية إعادة الحزب إلى السلطة عام 1997، بعد فوز ساحق في انتخابات تاريخية أنهت حكم حزب المحافظين الذي استمرّ أكثر من 13 عاماً. وكان العقل المدبّر لسياسات توني بلير؛ رئيس الوزراء الأسبق، التي أطلقت حزب العمال الجديد.