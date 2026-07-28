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الشرطة البريطانية تحقق باتهام بولانسكي بـ"التحريض على قتل" فاراج

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لندن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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28 يوليو 2026
زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي في مؤتمر بلندن، 25 يونيو 2026 (Getty)
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بولانسكي حذف المنشور التحريضي وأعلن "الخضر" إدانته للصورة

أعلن "الإصلاح" تقديمه بلاغاً للشرطة للتحقيق مع بولانسكي

اتّهم حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني المتطرف، زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي، بـ"التحريض على قتل" زعيمه نايجل فاراج. وأعلن الحزب عن تقديمه بلاغاً رسمياً إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن للتحقيق مع بولانسكي، في وقت أعلنت الشرطة أنها تتعامل مع البلاغ "بجدية بالغة".

وتتعلّق شكوى "الإصلاح" المقدّمة بمنشور شاركه بولانسكي في عطلة نهاية الأسبوع على حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 700 ألف مستخدم، تضمّن صورة حملت إشارات إلى قطع رأس فاراج؛ وهو ما انتقده علانيّة المتحدث باسم "الإصلاح" للشؤون الداخلية، ضياء يوسف، واصفاً المنشور بأنه "تحريض على القتل". وطالب الشرطة بضرورة "التعامل معه على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنّ مشاركة المنشور متضمناً الصورة "جاء بعد أسبوعَين فقط من مقتل صديقتنا آن"، معتبراً ما تقدم "أمراً مذهلاً". 

وأعلن "الإصلاح" في الوقت نفسه تقديمه بلاغاً إلى الجهات المسؤولة في مجلس لندن الكبرى حول بولانسكي، باعتباره عضواً منتخباً فيه. ويأتي هذا في وقت تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في مقتل آن ويديكومب، الوزيرة السابقة بحكومة حزب المحافظين والعضوة البارزة في "الإصلاح"، بعدما عُثر عليها ميّتة في منزلها الكائن جنوب غربي البلاد، منذ أيام.

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من جهته، أقر حزب الخضر، بأن زعيمه شارك بالفعل سلسلة من الصور التي ظهر في إحداها رجل بقميص أسود كُتب عليه "نضع خططاً لنايجل فقط" إلى جانب صورة لمقصلة. غير أن بولانسكي حذف المنشور لاحقاً، قبل أن يُتبع ذلك بإعلان متحدث باسم "الخضر" أن زعيمه "يدين الصورة الظاهرة على القميص". وأوضح أن المنشور الرئيسي كان يحتوي على 20 صورة وليس تلك الصورة فقط، مضيفاً أن بولانسكي "ضغط على زر الموافقة دون أن يدرك أن الأمر كان أكثر تعقيداً مما رآه".

ووصف المتحدث باسم "الخضر"، القميص بأنه "يعكس ذوقاً رديئاً"، مشيراً إلى أن الصورة نشرت في وقت "تتزايد فيه المخاوف على أمن الشخصيات العامة، بعدما تعرض هو نفسه لتهديدات متعددة"، ودعا إلى "عدم التشجيع على الانقسام".

من ناحيتها، أكدت الشرطة تلقيها بلاغاً، لكنّها لم تعلن عن أطرافه، تطبيقاً للقانون. وأضافت في منشور على منصة إكس، أن "ضباطها يجرون تحريات" في الأمر، مشيرةً إلى أنه "نأخذ البلاغات التي لها هذا الطابع بجدية بالغة". ولم تردّ الشرطة بعد على استفسارات "العربي الجديد" عما إذا كانت قد اتصلت بالفعل بزعيم "الخضر" بشأن بلاغ "الإصلاح".

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