الشرطة الإسرائيلية تفض بالقوة احتجاجات "الحريديم" وتعتقل 5 متظاهرين

- شهدت إسرائيل احتجاجات عنيفة من قبل "الحريديم" ضد اعتقال ممتنعين عن الخدمة العسكرية، مما أدى إلى إصابة شرطيين واعتقال خمسة متظاهرين، حيث تجمع نحو 10 آلاف شخص في تقاطع مروري رئيسي. - تأتي هذه الاحتجاجات في سياق رفض "الحريديم" لقرار المحكمة العليا بإلزامهم بالتجنيد، حيث يعتبرون الخدمة العسكرية تهديداً لهويتهم الدينية، ويواصلون تنظيم مظاهرات ضد هذا القرار. - يشكل "الحريديم" 13% من سكان إسرائيل، ويرفضون الخدمة العسكرية لتكريس حياتهم لدراسة التوراة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

فضّت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بالقوة احتجاجا ليهود من "الحريديم" أغلقوا محوراً مرورياً، رفضاً لاعتقال ممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية، ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين واعتقال 5 متظاهرين، وفق إعلام عبري.

وأفادت القناة 12 بأن نحو 10 آلاف من "الحريديم" احتشدوا خارج "سجن 10" عند "تقاطع بيت ليد-كفار يونا" المروري الرئيسي الواقع على طريق 57 الواصل بين مدينتي طولكرم ونتانيا، والذي يُعد من أكثر المفترقات ازدحاماً وسط إسرائيل. ونشرت القناة مقطع فيديو وثّق توافد آلاف اليهود المتشددين إلى السجن رقم 10 الذي يُحتجز فيه المتهربون من الخدمة العسكرية.

من جانبها، أفادت إذاعة 103 FM العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية فضّت احتجاج "الحريديم" بالقوة بعد إغلاقهم التقاطع المروري الرئيسي. ونقلت الإذاعة عن عضوة الكنيست ميخال ميخائيلي انتقادها للشرطة الإسرائيلية، ووصفت تدخلها بأنه "تصرف لا يليق بالشرطة".

بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة شرطيين اثنين واعتقال خمسة من المتظاهرين "الحريديم"، على خلفية الاشتباه في قيامهم بالاعتداء على ضباط شرطة خلال فض المظاهرة. وتداول محللون وكتاب إسرائيليون مشاهد توثق اعتداء عناصر الشرطة على متدينين حاولوا الاحتجاج رفضاً لاحتجاز بعضهم بسبب التهرب من الخدمة العسكرية.

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وينظم "الحريديم" هذه الاحتجاجات رفضاً لسجن العشرات منهم، الذين جرى اعتقالهم قبل نحو أسبوعين، إثر محاولتهم اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ في القدس، رفضاً لتجنيد طلاب المدارس الدينية. ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وفي نهاية إبريل/نيسان الماضي، اقتحم عشرات "الحريديم" ساحة منزل رئيس الشرطة العسكرية العميد يوفال يامين في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، احتجاجاً على اعتقال متهربين من التجنيد. ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين تُعد أقوالهم بمثابة فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم. وتأتي هذه الخلافات حول التجنيد وسط توالي استدعاءات لمئات العسكريين في صفوف الاحتياط، مع استمرار التصعيد والعدوان على أكثر من ساحة، بينها لبنان وإيران وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)