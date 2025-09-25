الشرطة الإسرائيلية: تفجير السيارة في تل أبيب جنائي

- انفجار سيارة في تل أبيب أدى إلى إصابة رجل، واعتبرته الشرطة الإسرائيلية "واقعة جنائية"، دون تفاصيل إضافية، وسط تكرار حوادث مشابهة في صراعات العصابات وتجار المخدرات. - تصاعد القلق الأمني في إسرائيل بسبب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع محاولات سابقة لتنفيذ عمليات تفجير داخل البلاد، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب. - في فبراير الماضي، شهدت تل أبيب انفجارات في ثلاث حافلات فارغة، حيث وُضعت قنابل بوزن خمسة كيلوغرامات، مما زاد من تعزيز عمليات التمشيط الأمني.

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إنّ سيارة انفجرت في تل أبيب، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدّم العلاج لرجل مصاب (46 عاماً)، جراء انفجار سيارة في شارع لا غوارديا بالمدينة. من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تلقّت بلاغاً عن انفجار سيارة في شارع لا غوارديا، وأن "قواتها موجودة حالياً في الموقع والتحقيق مستمر"، قبل أن تؤكد في وقت لاحق أن الانفجار يمثل "واقعة جنائية"، من دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وتكررت حوادث تفجير السيارات مراراً في إطار صراع بين رجال العصابات وتجار المخدرات في إسرائيل، إلا أن تدهور الأوضاع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة أدى إلى تصاعد القلق الأمني من إمكانية تنفيذ الفلسطينيين عمليات، لا سيما مع رصد تل أبيب محاولات سابقة لتنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت انفجارات في ثلاث حافلات فارغة في منطقة تل أبيب. وأشارت التحقيقات الأولية حينها إلى أن الحادثة كانت محاولة لتنفيذ عملية تفجير. ووفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن القنابل التي وُضعت في الحافلات بلغ وزن الواحدة منها نحو خمسة كيلوغرامات. كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بالعثور على عبوة ناسفة إضافية داخل حافلة في مدينة حولون، جنوب تل أبيب، ما دفع سلطات الاحتلال إلى رفع مستوى التأهب الأمني وتعزيز عمليات التمشيط بحثاً عن منفذين محتملين.