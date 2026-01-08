الشخصية المرشحة لإدارة غزة تثير خلافات داخل إسرائيل

- التقى نتنياهو بالدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، في خطوة نحو تعيينه رئيساً لـ"مجلس السلام" لغزة، ضمن مبادرة أميركية لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب. - أكد نتنياهو ضرورة نزع سلاح حماس وفق خطة ترامب، بينما يُعتبر ملادينوف بديلاً محتملاً لتوني بلير، رغم اعتراضات وزراء إسرائيليين على خلفية دعمه لحل الدولتين. - يُشيد مسؤولون بخبرة ملادينوف في الوساطة وعلاقاته مع الإمارات، مما يعزز فرص نجاح المبادرة واستقرارها.

التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأسبق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط. ويُنظر إلى هذا اللقاء، بحسب صحيفة معاريف العبرية، بوصفه خطوة متقدمة نحو تعيين ملادينوف رسمياً على رأس ما يُسمى "مجلس السلام" لغزة، وهو الإطار الإداري الذي يجري التداول به ضمن مبادرة الإدارة الأميركية لإعادة إعمار القطاع وإدارته في "اليوم التالي" لحرب الإبادة.

وعقب اللقاء، أصدر مكتب نتنياهو، بياناً، أكد فيه ما تردد بشأن إمكانية تولي نيكولاي ملادينوف منصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة. وأوضح البيان أنه خلال الاجتماع، "كرّر نتنياهو وأكد أن على حركة حماس التخلي عن سلاحها، وأن قطاع غزة يجب أن يكون منزوع السلاح، وذلك وفق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب".

وتشير الصحيفة إلى أن ملادينوف، الذي يشغل حالياً منصب رئيس الأكاديمية الدبلوماسية في أبوظبي، يُعد شخصية قادرة، من وجهة نظر إسرائيلية، على سد الفجوات بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة" والفلسطينيين. كما يُطرح اسمه بديلاً لخيار تعيين توني بلير، الذي واجه اعتراضات فلسطينية وعربية. ووفق هذا التصور، قد يتولى ملادينوف رئاسة اللجنة التنفيذية التي ستنسّق بين المجلس الاستشاري وحكومة تكنوقراط يُفترض أن تتولى إدارة الشؤون اليومية في القطاع.

ورغم التقدير المهني الذي يحظى به ملادينوف داخل المؤسسة الإسرائيلية، فإن اللقاء يأتي في ظل انتقادات سياسية داخلية. فقد عبّر عدد من وزراء الحكومة، وفي مقدمتهم وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عن معارضتهم لهذا التوجه، بحجة أن ملادينوف يروّج لمبدأ حل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن ستروك قولها: "أتمنى أن أكون مخطئة، لكن برأيي اختيار ملادينوف خطأ جسيم، في ضوء تجربته السابقة التي انتقد خلالها مراراً خطوات أمنية أساسية جداً لإسرائيل، مثل تصفية مخربين وهدم منازلهم، ودافع عن خطوات غير قانونية للسلطة الفلسطينية مثل البناء المخالف للاتفاقيات. إذا كان ملادينوف هو الحكم في الخلافات العملية التي ستنشأ حتماً خلال تنفيذ الخطة، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج خطيرة وصعبة".

في المقابل، يشدد مسؤولون سياسيون إسرائيليون، لم تسمّهم الصحيفة، على أن خبرة ملادينوف في الوساطة مع حركة حماس، إضافة إلى علاقاته الوثيقة مع الإمارات، تشكّل رصيداً مهماً لضمان التمويل واستقرار العملية. وتقدّر هذه الجهات أنه في حال انتهى اللقاء بتفاهمات واضحة، قد يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان رسمي عن إنشاء "مجلس السلام" وتعيين ملادينوف على رأسه.