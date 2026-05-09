- شهدت مدينة الحسكة تصعيداً جديداً بعد تمزيق عناصر "الشبيبة الثورية" ليافطة مبنى القصر العدلي للمرة الخامسة، مما يعكس التوتر المستمر في المدينة نتيجة تنفيذ اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد". - توفي شخص وأُصيب ستة آخرون جراء إطلاق نار من "الشبيبة الثورية" بعد إطلاق سراح 232 عنصراً من "قسد"، ضمن تنفيذ اتفاقية 29 يناير 2026 بين الحكومة السورية و"قسد". - دعا محافظ الحسكة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الاعتداء على المؤسسات العامة يزيد التوتر ويعطل مصالح الناس.

شهدت مدينة الحسكة، اليوم السبت، تصعيداً جديداً بعدما أقدم عناصر من "الشبيبة الثورية" التابعة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) على تمزيق يافطة مبنى مديرية القصر العدلي في المدينة، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وذلك للمرة الخامسة خلال اليومين الماضيين.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن عناصر "الشبيبة الثورية" اقتحموا مبنى القصر العدلي وأزالوا اليافطة المثبتة على المبنى، في استمرار لحالة التوتر التي تشهدها المدينة منذ أيام، على خلفية تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و"قسد". وكانت المدينة قد شهدت، ليل الجمعة، حادثة مشابهة للمرة الرابعة، أعقبها قيام عناصر "الشبيبة الثورية" بإنزال العلم السوري من دوار النشوة في مدينة الحسكة.

وفي سياق متصل، توفي شخص أمس الجمعة، فيما أُصيب ستة آخرون بجروح متفاوتة، جرّاء إطلاق عناصر من "الشبيبة الثورية" الرصاص في سماء مدينة الحسكة، عقب إعلان الحكومة السورية إطلاق سراح 232 عنصراً من "قسد" كانوا موقوفين لديها، وذلك ضمن إجراءات تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد" في 29 يناير/ كانون الثاني 2026.

وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ الاتفاق مع "قسد"، أحمد الهلالي، ليل أمس الجمعة، إنه "جرى إطلاق سراح 232 موقوفاً من قسد في الأحداث الأخيرة، ليصل العدد الكامل إلى 1100 شخص"، موضحاً أن "العملية ليست تبادل أسرى وموقوفين، بل استمرار لتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني"، وأضاف الهلالي أن "الحكومة تسلّمت السجون في محافظة الحسكة، ونحن نتجاوز العراقيل والصعوبات للوصول إلى الحلول السلمية وتنفيذ الاتفاقية".

وكان الهلالي قد أكد، في تصريحات نشرها على صفحته الشخصية في "فيسبوك" ليل الخميس، أن "القصر العدلي هو رمز سيادي للدولة في أي محافظة، وهذه السيادة يجب ألّا تُنازع"، مشيراً إلى أن القصر العدلي في الحسكة "كان غير مشغول خلال الفترة الماضية، واللافتات التي وضعت عليه حديثة وليست قديمة".

من جانبه، علّق محافظ الحسكة نور الدين أحمد على الأحداث الجارية، مؤكداً أن "ما يقوم به بعض الشباب من أعمال تخريب، وخاصة ما شهده محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة، يُعد تصرفاً مرفوضاً لا يخدم مصلحة المجتمع ولا يعكس قيم أبناء المنطقة المعروفين بالوعي والمسؤولية"، وأضاف أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع"، مشدداً على أنّ "المؤسسات العامة والممتلكات هي ملك لكل المواطنين، والاعتداء عليها لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر وتعطيل مصالح الناس وإضعاف النسيج المجتمعي".

ودعا محافظ الحسكة، في ختام تصريحه، "جميع أبناء الوطن، وخصوصاً فئة الشباب، إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتغليب لغة العقل والحوار، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى".