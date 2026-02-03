"الشاباك" يغيّر تصنيف إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين إلى "حادث خطير"

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، في نشرتها مساء أمس الاثنين، عن تغيير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التعريفات المعتمدة لدى "الشعبة اليهودية"، المعنية بالاعتداءات الإرهابية اليهودية ضد الفلسطينيين، بشأن الهجمات التي يرتكبها مستوطنون. ووفقاً للتعديل الذي أُدخل قبل نحو عام، فإن الهجمات التي تتوافر فيها "نيّة واضحة للقتل" فقط هي التي تُصنّف "هجوماً إرهابياً".

وبموجب هذا الإجراء، ستُحسب عمليات حرق المباني أو السيارات غير المأهولة بوصفها "حوادث خطيرة". وأشارت "كان" إلى أنه رغم استمرار "الشاباك" في التحقيق بهذه الحوادث، فإنّ لهذا التغيير دلالات تتعلق بأولويات الموارد وتخصيص القوى العاملة داخل الشعبة. ويأتي ذلك في ظل ندرة الحالات التي سُجن أو أُدين فيها يهود على خلفية قتل فلسطينيين، وسط ما يوصف بـ"تكامل وتوزيع للأدوار" بين المؤسسات الإسرائيلية المختلفة بما يخدم المستوطنين والمشروع الاستيطاني.

ومنذ بداية الشهر الجاري، أي خلال يومين فقط، نفذ مستوطنون ملثمون أكثر من 10 عمليات حرق لممتلكات فلسطينية، صُنفت ثلاث منها فقط "هجمات إرهابية" بناءً على تعديل "الشاباك"، فيما عُرّفت البقية بأنها "حوادث خطيرة".

وتشهد الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة تصاعداً ملحوظاً. فخلال الأسبوع الماضي، تصدى فلسطينيون لمستوطن في بؤرة "مناحيم" المقامة على أراضيهم، كما وثقت مقاطع مصورة اعتداء مستوطنين على فلسطيني وعائلته في قرية "خربة الفخيت" جنوب الخليل.

وتأتي هذه التطورات بعد نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال، الشهر الماضي، التقرير السنوي لقيادة "المنطقة الوسطى" لعام 2025، الذي أظهر انخفاضاً حاداً بنحو 78% في حجم العمليات الفلسطينية مقارنة بعام 2024، وتراجعاً بنسبة 86% في العمليات التي استُخدمت فيها أسلحة نارية.

في المقابل، سجل التقرير زيادة تجاوزت 25% في عمليات "الإحباط الوقائي"، شملت اعتقال نحو 3500 فلسطيني، وضبط أكثر من 1300 قطعة سلاح، ومصادرة 17 مليون شيكل بزعم تخصيصها للعمليات. ورغم تراجع العمليات الفلسطينية، رصد التقرير ارتفاعاً في حجم وخطورة ما وصفه بـ"الجريمة القومية اليهودية"، إذ سُجّل في عام 2025 نحو 870 "حادث شغب"، بزيادة تقارب 27% عن العام السابق، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث المصنّفة "خطيرة".