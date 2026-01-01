- ربط جهاز الشاباك لأول مرة بين تهريب الأسلحة بالطائرات المسيّرة عبر حدود مصر والأردن وعمليات إطلاق النار داخل إسرائيل، حيث تم تهريب آلاف الأسلحة بهذه الطريقة. - شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في تهريب الأسلحة، حيث ضُبطت 316 قطعة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وتوافرها للجهات الإجرامية. - اتهمت النيابة الإسرائيلية أربعة معتقلين بالتجسس واستخدام شبكة الاتصال العسكرية لتهريب الأسلحة، مما يشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل.

ربط جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، للمرة الأولى، بين أسلحة جرى تهريبها بواسطة طائرات مسيّرة عبر حدود مصر والأردن، وبين عمليات إطلاق نار نُفذت داخل إسرائيل. وبحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، يأتي هذا الربط بعد تهريب آلاف قطع السلاح بهذه الطريقة خلال السنوات الأخيرة.

ونُشرت هذه المعطيات في رأي قدّمه الشاباك، اليوم الخميس، ضمن لائحة اتهام قُدمت ضد أربعة من السكان العرب في النقب، بتهم تشمل تهريب أسلحة بواسطة مسيّرات والتجسس. وكان رئيس الشاباك دافيد زيني قد وصف، في وقت سابق، ظاهرة التهريب بواسطة المسيّرات في الجنوب بأنها "كارثة مستمرة"، معتبرا أنها تشكّل "تهديدا استراتيجيا على دولة إسرائيل".

ووفقا للرأي المقدّم، فإن مسدسا هُرّب بواسطة طائرة مسيّرة عام 2024 استُخدم في الهجوم الذي وقع في المحطة المركزية في بئر السبع في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، وأسفر عن مقتل مجنّدة من حرس الحدود وإصابة تسعة آخرين. وبحسب التفاصيل، فإن المنفذ، وهو من سكان إحدى القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، أطلق النار عشوائيا ثم طعن عددا من المارة. كما ربط الشاباك بين مسدس آخر جرى تهريبه بالطريقة نفسها، وبين الهجوم الذي قُتل فيه شرطي على شارع رقم أربعة قرب يافنيه في أكتوبر 2024. ونفذ الهجوم فلسطيني أطلق النار باتجاه دورية شرطة ومركبات أخرى قرب مفترق يافنيه، ما أدى أيضا إلى إصابة أربعة أشخاص.

وأعرب الجهاز عن خشيته من تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيّرة، وجاء في رأيه الذي قدّمه: "في السنوات الأخيرة نشهد ارتفاعا مستمرا في جلب الأسلحة غير القانونية عبر حدود الأردن ومصر، إلى حد إغراق السوق بالأسلحة غير القانونية". وأضاف أن هذا "الإغراق يؤدي فعليا إلى انخفاض أسعار الأسلحة، ما يجعلها متاحة أكثر لكل من الجهات الإجرامية ولمن يسعون للإضرار بدولة إسرائيل".

وفصّلت لائحة الاتهام ما وصفته بالارتفاع "الدراماتيكي" في كمية الأسلحة المهرّبة التي ضبطها جيش الاحتلال. ووفق المعطيات، ضُبطت في عام 2021 "عشرات قليلة" من قطع السلاح التي هُرّبت عبر حدود الأردن ومصر، فيما تضاعف العدد في عام 2022، ثم بلغ نحو 200 قطعة سلاح في عام 2023. أما في عام 2024، ومع بدء استخدام المسيّرات بشكل واسع، فارتفع العدد إلى 316 قطعة.

وفي السنة الأخيرة، نجح جيش الاحتلال في ضبط نحو 90 مسدسا فقط على الحدود مع الأردن، في حين "أُحبطت على الحدود مع مصر عشرات الطائرات المسيّرة التي حملت أسلحة من أنواع مختلفة، بينها بنادق، ورشاشات، ومسدسات، وذخيرة". ويقول مسؤولون كبار في الشاباك وشرطة الاحتلال إن ما جرى ضبطه لا يعدو كونه "قطرة في بحر" مقارنة بآلاف عمليات التهريب التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، اتهمت النيابة الإسرائيلية المعتقلين الأربعة أيضا بارتكاب جريمة تجسس، بعد تمكنهم من الوصول إلى شبكة الاتصال العسكرية ومتابعة تقارير المراقِبات في جيش الاحتلال، وتنفيذ عمليات التهريب بناء على تلك المعلومات. ووفقا للائحة الاتهام، تواصل المعتقلون مع أحد سكان مصر بهدف جلب أسلحة، واشتروا طائرات مسيّرة وقاموا بتشغيلها لأغراض المراقبة.

ووفقا للائحة الاتهام، تحرك المعتقلون في مناطق الحدود وهم مزودون بأجهزة اتصال، وجمعوا الأسلحة ونقلوها إلى داخل إسرائيل، مع إدراكهم أن أفعالهم قد تُلحق ضررا بأمنها. وورد في اللائحة أيضا، أن أحد المعتقلين تنصت في إحدى المرات على شبكة الاتصال التابعة لجيش الاحتلال، وأرسل إلى معتقل آخر في القضية، تسجيلا يتضمن تقارير لمراقِبات رصدن عملية تهريب بواسطة الطائرات المسيّرة، وقمن بتوجيه القوات إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ضبط طائرة مسيّرة كانت تحمل 22 قطعة سلاح. وخلال نقاش عُقد في لجنة الأمن القومي البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، أقر رئيس شعبة الاستخبارات في الشرطة، أوشري أبوكسيس، بأن تلك الطائرة كانت قد نجحت في تنفيذ "جولتين إضافيتين من نقل أسلحة من طراز إم 16"، وصلت إلى وجهتها قبل ضبطها. وقال أبوكسيس إن "كمية الأسلحة التي تتدفق إلى داخل إسرائيل غير معقولة إطلاقا. الشرطة تضبط كميات غير معقولة من الأسلحة. هذا جنون، والتهديد حقيقي".