السيسي يلتقي بن زايد في أبوظبي ويزور سرباً للمقاتلات المصرية

- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في زيارة قصيرة، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مع تأكيد السيسي على دعم مصر لأمن الإمارات ورفض الاعتداءات الإيرانية. - شدد السيسي على أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات، بينما أكد بن زايد على استمرار التعاون مع مصر، وزارا معاً مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات لتعزيز القدرات العملياتية. - أدانت مصر الهجمات على الإمارات، مؤكدة تضامنها الكامل، كما بحث السيسي مع سلطان عمان سبل حل الأزمة الأميركية الإيرانية عبر الحوار.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وكان رئيس دولة الإمارات في استقبال السيسي لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي.

وعقد الجانبان لقاءً ثنائياً على مأدبة غداء، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التجارية والاستثمارية، إلى جانب تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية. وأكد السيسي، خلال اللقاء، تضامن مصر مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على دعم القاهرة أمن الإمارات واستقرارها ورفضها الاعتداءات الإيرانية على سيادتها، معتبراً أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن بن زايد والسيسي زارا مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات. وفي ختام الزيارة، رافق رئيس دولة الإمارات الرئيس المصري إلى مطار أبوظبي الدولي لتوديعه.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الموقف المصري الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وقال مدبولي إن مصر "تدين بشكل كامل الاعتداء الغاشم وغير المبرر الذي تعرضت له دولة الإمارات"، مؤكداً رفض القاهرة أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية. وأضاف: "نقف صفاً واحداً مع الأشقاء في الإمارات في مواجهة أي تهديدات".

وكانت مصر قد أدانت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الإمارات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وأدت إلى اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي ممارسات تستهدف زعزعة أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.

وفي وقت لاحق، بحث سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل مساء الخميس إلى مسقط، سبل التوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة الأميركية الإيرانية، بجانب عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك لدى لقائهما في قصر البركة العامر بالعاصمة العمانية مسقط، خلال زيارة "أخوية" غير معلنة مسبقاً بدأها الرئيس السيسي اليوم قادما من الإمارات، بحسب وكالة الأنباء العمانية. وتبادل سلطان عمان مع الرئيس المصري وجهات النظر بشأن سبل التوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة الأميركية الإيرانية عبر التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية، وفق المصدر نفسه.