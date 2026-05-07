- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار الإمارات والتقى رئيسها محمد بن زايد، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مؤكدًا دعم مصر لأمن الإمارات واستقرارها ورفضها للاعتداءات الإيرانية. - الجانبان ناقشا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مع تأكيد السيسي على أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات عبر الحوار. - مصر تدين الهجمات على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل، مشددة على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ورفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار الدول العربية.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وكان رئيس دولة الإمارات في استقبال السيسي لدى وصوله إلى مطار أبوظبي الدولي، بحضور السفير المصري لدى الإمارات وأعضاء السفارة المصرية.

وعقد الجانبان لقاءً ثنائياً على مأدبة غداء، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التجارية والاستثمارية، إلى جانب تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية. وأكد السيسي، خلال اللقاء، تضامن مصر مع الإمارات في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على دعم القاهرة لأمن الإمارات واستقرارها ورفضها الاعتداءات الإيرانية على سيادتها، معتبراً أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الرئيس المصري على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار. من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر، مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي ختام الزيارة، رافق رئيس دولة الإمارات الرئيس المصري إلى مطار أبوظبي الدولي لتوديعه.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الموقف المصري الثابت والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وقال مدبولي إن مصر "تدين بشكل كامل الاعتداء الغاشم وغير المبرر الذي تعرضت له دولة الإمارات"، مؤكداً رفض القاهرة أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية. وأضاف: "نقف صفاً واحداً مع الأشقاء في الإمارات في مواجهة أي تهديدات".

وكانت مصر قد أدانت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجمات التي استهدفت أراضي دولة الإمارات باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، وأدت إلى اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها الكامل مع الإمارات ورفضها أي ممارسات تستهدف زعزعة أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها.