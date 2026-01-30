السيسي يزور الأكاديمية العسكرية وسط أزمة القضاة والتعيينات

في أول تعليق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على غضب القضاة من خضوع إجراءات التعيين والترقي للتفتيش العسكري، ورفضهم تدخل السلطات العسكرية في أعمالهم، قال، اليوم الجمعة، إنّ الالتحاق بالوظائف الحكومية يجب أن يتم "وفق معايير موضوعية حيادية مجردة دون أي مجاملة"، مؤكداً حرصه الشخصي على ضمان تطبيق ذلك، وهو تصريح اكتسب دلالة خاصة في ظل الجدل الدائر داخل الوسط القضائي بشأن مستقبل التعيينات.

وأشار السيسي متحدثاً عن الدورات التدريبية التي تجريها الأكاديمية العسكرية للمعيّنين الجدد في الدولة، ومن بينهم القضاة: "نحن نجري هذه الدورات لضمان تحقيق الجدارة، وليس لصناعة نخبة منعزلة أو متعالية، وعلى من تلقى التدريب أن ينقل أثره إلى مؤسسته دون استعلاء على الآخرين". وجاءت تصريحات السيسي خلال زيارته فجر اليوم إلى الأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، في توقيت تشهد فيه الساحة القضائية المصرية جدلاً واسعاً وتسريبات متداولة بشأن آليات تعيين أعضاء النيابة العامة والقضاء، واحتمالات إسناد أدوار محورية في التقييم والتأهيل إلى الأكاديمية العسكرية، وما تبع ذلك من حالة غضب داخل الأوساط القضائية.

وفي كلمته، شدد السيسي، بحسب ما أوردته الرئاسة، على أن "جوهر فكرة الأكاديمية العسكرية المصرية هو إحداث تطوير وتحديث وتغيير حقيقي في مؤسسات الدولة"، معتبراً أن "الجمود وعدم التطور يؤديان إلى التخلف"، وأن أي تطوير يمثل "نقداً ذاتياً للمسار، وليس إساءة للمؤسسات". وقال الرئيس المصري إن الأكاديمية تقوم على "وضع معايير للانتقاء والاختيار تنطبق على كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وفقاً لاحتياجاتها"، مؤكداً ضرورة أن يعرف الرأي العام أن "الهدف من هذه البرامج هو تحقيق المصلحة وليس الاستقطاب أو التمييز".

وأضاف: "حرصنا عند وضع البرامج على تحييد العامل البشري، وضمان أن يكون المستفيدون والمجتازون للدورات جديرين بالنجاح بدون مجاملة". كما أكد أن الدولة "تشتكي من أداء بعض المؤسسات"، معتبراً أن الأكاديمية نجحت في وضع برامج "ستؤدي إلى بناء شخصيات سوية تتسم بالجدارة"، وأن "تقدّم الأمم مرتبط بجدارة الأداء والتعليم". وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد الأوساط القضائية حالة توتر متصاعدة، بعد تداول معلومات عن توجهات لإلغاء أو تقليص دور مكتب التعيينات في النيابة العامة، وإسناد مراحل من التأهيل أو التقييم إلى الأكاديمية العسكرية، وهو ما اعتبره قضاة مساساً باستقلال السلطة القضائية، وتدخلاً من خارج بنيتها المؤسسية.

وفي هذا السياق، عقد نادي قضاة مصر اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، وأُعلِن عن عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة التطورات، يوم 4 فبراير/شباط المقبل، قبل أن تؤجَّل الجمعية عقب اجتماع بين ممثلي النادي والمجلس الأعلى للقضاء، نهاية الأسبوع الجاري، في محاولة لاحتواء الأزمة وفتح مسار تفاوضي داخل الإطار المؤسسي. وخلال كلمته، دافع السيسي عن نموذج الأكاديمية باعتباره نموذجاً قابلاً للتكرار في مؤسسات الدولة، قائلاً إن "الدولة تسعى لوضع نموذج لجدارة التعليم الحقيقي، وبنظام تقييم عادل وموضوعي يعتمد على الرقمنة دون تدخل بشري أو مجاملة".

وأشار إلى أن الأكاديمية لا تتدخل في المحتوى الفني للدورات المدنية، وأن الوزارات المعنية هي التي تضع مناهجها، بينما تقتصر مهمة الأكاديمية على "المكان، والمعايير، ومسار الدراسة"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتبديد المخاوف من تمدد دور الأكاديمية خارج الإطار التدريبي. كما تطرق الرئيس إلى أهمية "احترام ثقافة الاختلاف بين البشر وتجنب الاستقطاب"، مؤكداً أن برامج الأكاديمية ترسخ مفاهيم التعايش والقبول، في وقت يرى فيه قضاة أن جوهر الأزمة لا يتعلق برفض التطوير، بقدر ما يرتبط بضمان استقلال القضاء بوصفه سلطة، وعدم إخضاع مساراته لمعايير خارجية.

وفي ختام جولته، التي شملت لقاءات مع طالبات كلية الطب ودورات مدنية، وتفقد نادي الفروسية، وتناول الإفطار مع الطلاب، أكد السيسي أنه حريص على متابعة أوضاع الأكاديمية بنفسه، معتبراً أن مصر "في انتظار الشباب والشابات لتطوير الدولة بعقولهم وسواعدهم".

السيسي يحذر من تداعيات تصاعد أزمة إيران على المنطقة

على صعيد آخر، حذر السيسي من تداعيات تصاعد الأزمة في إيران وخطورة تطوراتها المحتملة على المنطقة. وقال السيسي إن مصر "تناشد وتبذل جهداً كبيراً بهدوء" من أجل التوصل إلى الحوار وخفض التصعيد. وشدد على أن أي اقتتال محتمل مع إيران ستكون له "تداعيات خطيرة جداً" على الإقليم، فضلاً عن انعكاسات اقتصادية واسعة.

وأضاف السيسي، أن هناك "ضرورة وفرصة" لإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، بعد فترة صعبة استمرت عامين، معتبراً أنّ أزمة غزة "لم يكن لها أن تتوقف إلا بتدخل شخصي من الرئيس دونالد ترامب بوصفه قائداً وزعيماً صانعاً للسلام في العالم". ورأى أنّ إعلان الولايات المتحدة دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة حيز التنفيذ يُعد "أمراً غاية في الأهمية"، وذلك عقب تسليم آخر جثمان من الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أنه وجّه الشكر للرئيس ترامب عندما التقاه أخيراً في دافوس، على جهوده في هذا الملف.