السيسي يدعو لتحصين اتفاق غزة بشرعية دولية عبر مجلس الأمن

- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية نشر قوات دولية في غزة ومنح اتفاق وقف الحرب شرعية دولية، مشدداً على التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان وقف شامل ودائم للحرب وتأمين المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار. - تلقى السيسي اتصالاً من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، حيث أعرب الأخير عن دعم بلاده للاتفاق وأشاد بدور مصر في التوصل إليه، كما بحثا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة. - من المتوقع أن يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنطقة للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق، مع احتمالية عقد قمة قادة في شرم الشيخ لمناقشة تنفيذ الاتفاق.

شدد الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي على أهمية نشر قوات دولية في قطاع غزة، ومنح اتفاق وقف الحرب شرعية دولية من خلال مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بين الأطراف المعنية، لضمان وقف شامل ودائم للحرب، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، اليوم السبت، من نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الاتفاق الخاص بوقف الحرب في غزة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس القبرصي أعرب عن ترحيب بلاده الكامل بالاتفاق، مؤكداً دعم قبرص لتنفيذه، ومشيداً بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس السيسي في تيسير التوصل إليه. وأوضح أن السيسي استعرض مع نظيره القبرصي أبرز تفاصيل الاتفاق، وأبعاده الإنسانية والسياسية، مشيراً إلى أن مصر بذلت جهوداً متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، لإنهاء الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، وجّه السيسي الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب، كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وهو ما لقي ترحيباً من الرئيس القبرصي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية، واتفقا على البناء على نتائج القمة التي عقدت بينهما في يناير/ كانون الثاني 2025 لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات السياحة والتشييد والزراعة، فيما أكد الرئيس القبرصي استمرار دعم بلاده مواقفَ مصر داخل الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، إذ يلقي خطاباً أمام الكنيست، ويلتقي بعائلات المحتجزين في غزة. وسيسافر بعد ظهر الاثنين إلى مصر للقاء السيسي والمشاركة في حفل توقيع اتفاق غزة مع الوسطاء الآخرين (قطر ومصر وتركيا). ووفقاً لمصادر تحدثت لموقع "أكسيوس"، فمن المرجح أن تُعقد قمة القادة صباح الثلاثاء، ولكن قد يُقرَّب موعدها إلى يوم الاثنين، وفقاً للمصادر. وستُعقد في شرم الشيخ، حيث جرت مفاوضات الاتفاق.

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيّما الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما ناقش الوزيران الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ المرتقبة، التي ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسَين السيسي وترامب، بما في ذلك تفاصيل المشاركة الدولية وجدول أعمال القمة، إضافة إلى ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق الخارجية المصرية.