- دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في بعض الدوائر لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية فحص الأحداث والطعون المقدمة بدقة. - أثارت الانتخابات جدلاً بسبب اتهامات بتأثير المال السياسي وتوزيع الأموال والمواد الغذائية، مع تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات 88 طعناً ورفض معظمها، مما زاد الشكوك حول نزاهة العملية. - انتقد برلمانيون ومنظمات حقوقية الانتخابات بسبب نظامها المختلط وتأثير المال الانتخابي، مما أثر على المشاركة الشعبية والثقة، مع تقارير تشير إلى استبعاد القوائم المنافسة للقائمة المدعومة من الدولة.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور رسمي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "إلغاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب كلياً، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر، في حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية في بعض الدوائر، وفقاً لما كشفته الأحداث الأخيرة التي وقعت في بعض دوائر الانتخاب الفردية".

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، إنه "وصلته الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسة بين المرشحين على النظام الفردي، وهي أحداث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات بفحصها والفصل فيها من دون غيرها، بوصفها هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشاء الهيئة".

وأضاف: "أطلب من الهيئة التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة بشأن الانتخابات، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله سبحانه وتعالى، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية. وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

ودعا السيسي الهيئة إلى "عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً".

كما طلب من الهيئة "الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، وضمان ألا تتكرر في الجولات الانتخابية المتبقية".

وتأتي توجيهات السيسي في سياق حالة من الجدل أثارتها وقائع شهدتها عدة دوائر انتخابية خلال الأيام الماضية، إذ تداولت حملات انتخابية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى عن هيمنة المال السياسي على العملية الانتخابية، وانتشار عمليات توزيع الأموال والمواد الغذائية على الناخبين للتصويت لصالح مرشحين بأعينهم، إضافة إلى وقوع اشتباكات محدودة بين أنصار بعض المرشحين في دوائر الصعيد، وسط اتهامات بعرقلة مندوبي مرشحين عن الحصول على نسخ من محاضر الفرز باللجان الفرعية.

وتشير التوجيهات إلى رغبة الرئيس في حماية شرعية البرلمان، في وقت يتوسع فيه النقاش السياسي حول دور المال السياسي، وتوازن المنافسة بين المرشحين، ومدى قدرة الهيئة الوطنية على فرض الانضباط القانوني داخل العملية الانتخابية، في محاولة لتجنب إثارة أي شكوك محلية أو دولية حول نزاهة الانتخابات.

وتلقت الهيئة الوطنية 88 طعناً من المرشحين على نتائج الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى، يتظلمون فيها من نتائج الحصر العددي لما حصلوا عليه من أصوات في اللجان الفرعية والعامة، رفضت منهم الهيئة 65 طعناً، ولم تقبل سوى تظلمين بشأن إبطال صناديق الاقتراع بإحدى اللجان الفرعية. فيما حفظت الهيئة 21 تظلماً مقدماً من المرشحين، بدعوى تقديمها في غير مواعيدها المقررة قانوناً.

وكان عدد كبير من المرشحين الخاسرين قد توافد على مقر الهيئة الوطنية لتقديم طعون تتعلق بتناقضات في أرقام محاضر الفرز والتجميع، وتأخر إعلان النتائج في بعض اللجان، فضلاً عن المخالفات الدعائية خلال أيام الصمت الانتخابي.

من جهتها، زعمت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، أن "مقطعاً مصوراً يتضمن عدداً من الوقائع التي حدثت خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد أنشئ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والادعاء بأنها انتهاكات انتخابية لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها في محافظتي سوهاج وأسيوط، جنوبي البلاد".

وأضافت الوزارة أن "كل تلك الوقائع تم رصدها وفحصها في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتبين أن مصدرها مجموعة من أنصار المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات، في محاولة للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية".

وشهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب موجة نقد حادة من برلمانيين وسياسيين ومنظمات حقوقية، بعدما جرت وفق نظام مختلط بين القائمة المطلقة والانتخاب الفردي، ما ألقى بظلاله على التنافس السياسي وحيوية المشهد الانتخابي. ووصفت هذه الأطراف المناخ العام في مصر بأنه يتجه نحو اتساع غير مسبوق في الإقصاء السياسي، مع بروز المال الانتخابي لاعباً مركزياً في تشكيل الخرائط الانتخابية، إلى جانب ضعف الإشراف المستقل، وهي عوامل انعكست على معدلات المشاركة الشعبية، وعلى الثقة في العملية الانتخابية برمتها.

وجرت عملية الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات في الخارج يومَي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفي الداخل يومَي 10 و11 من الشهر نفسه، في 14 محافظة بينها الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. وتستكمل المرحلة الثانية نهاية الشهر الحالي في باقي المحافظات.

وواجهت الهيئة الوطنية للانتخابات اتهامات من مرشحين خاسرين بالتلاعب بأعداد المصوتين في المرحلة الأولى، من أجل تصدر المرشحين عن أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية التي تقود ما يعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر" نتائجَ الانتخابات، على حساب المرشحين البارزين من أصحاب الشعبية.

وانتشرت فيديوهات تظهر تجمهر عدد كبير من الأهالي في مركز المراغة بمحافظة سوهاج اعتراضاً على "وقائع التزوير" التي شابت الانتخابات، وسط هتافات: "واحد اثنين أصواتنا راحت فين؟"، و"مش هانسيب حقنا"، وأيضاً في مدينة قوص بمحافظة قنا، تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة، وسط هتافات "باطل".

في السياق، أصدرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تقريراً موسعاً يرصد أبرز ملامح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أشارت فيه إلى اتساع نطاق الإقصاء السياسي، وتنامي نفوذ المال الانتخابي. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المرحلة الأولى التي شملت محافظات واسعة من الصعيد والدلتا والسواحل جرت في ظل بيئة انتخابية "مغلقة أمام التنافس"، بعد استبعاد القوائم المنافسة للقائمة الوطنية المدعومة من أجهزة في الدولة، ما ضمن لها الفوز الكامل بمقاعد القوائم منذ البداية.

وأشارت المؤسسة إلى أن أربعة قوائم تقدمت للانتخابات، غير أنّ الهيئة الوطنية استبعدت جميع القوائم المنافسة، بما فيها "الجيل" و"صوتك لمصر" و"نداء مصر"، وهو ما اعتبرته المؤسسة "إجهاضاً لمبدأ التعددية السياسية قبل بدء الانتخابات فعلياً".