- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في القاهرة، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحضور قيادات الأجهزة السيادية من الجانبين. - أكد السيسي أهمية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أشار إلى دعم مصر لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. - بحث الجانبان تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة النووية، مع تأكيد روسيا على تقديرها لدور مصر في استقرار المنطقة.

استقبل الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في القاهرة، أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو . وشارك في اللقاء قيادات الأجهزة السيادية من الجانبين، بينهم رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، وعدد من كبار المسؤولين في مجلس الأمن وجهاز المخابرات الخارجية الروسية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، أن اللقاء، الذي حضره أيضاً وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تناول "التعاون الثنائي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتناول اللقاء عدداً من الملفات الحساسة في المنطقة، حيث أكد السيسي أهمية مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والحفاظ على وحدة دوله ومقدرات شعوبه، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود. كما جدّد السيسي تأكيده أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "دعم مصر كل الجهود الرامية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل".

وبحث الجانبان "سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع التعاون في قطاع السياحة". واختُتم الاجتماع بتأكيد شويغو "تقدير روسيا للدور المصري في استقرار الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "التاريخ سيذكر الدور المحوري الذي يقوم به الرئيس السيسي في دعم الأمن الإقليمي"، مؤكداً "حرص موسكو على مواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة في الملفات السياسية والاستخباراتية".