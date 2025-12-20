السيسي ولافروف يؤكدان ضرورة وقف حرب غزة وتثبيت الهدنة

- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة وقف الحرب في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشيدين بالدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي. - تناول اللقاء تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مع التركيز على التعاون في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى تعميق التعاون الاقتصادي في منتدى الشراكة روسيا-أفريقيا. - ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث أكد السيسي دعم مصر للجهود السياسية لحل الأزمات واستعدادها لتقديم الدعم اللازم.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ، اليوم السبت، ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار ومنع التصعيد في المنطقة، مع التشديد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، فيما ثمّن الوزير الروسي الدور المصري في دعم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

واستقبل السيسي لافروف اليوم بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والروسي. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي طلب من لافروف نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معرباً عن تقديره مسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وما تشهده من نمو متواصل في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية.

كما ثمّن الرئيس السيسي انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-أفريقيا الذي تستضيفه مصر، مؤكداً أهميته في تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز السلم والاستقرار في القارة الأفريقية، ودفع تنفيذ أجندة 2063. وأشار الوزير الروسي إلى تطلع بلاده إلى عقد النسخة الثالثة من المنتدى في عام 2026، إضافة إلى قمة روسيا والدول العربية خلال العام المقبل.

ونقل لافروف تحيات وتقدير بوتين إلى السيسي، معرباً عن تطلع موسكو إلى البناء على التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة السيسي إلى روسيا في مايو/ أيار 2025، والعمل على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، إلى جانب الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث أكد السيسي دعم مصر كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية، واستعداد القاهرة لتقديم الدعم اللازم للجهود الدولية في هذا الإطار.