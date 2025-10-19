السيسي: مصر تستضيف مؤتمراً دولياً بشأن إعمار غزة في نوفمبر المقبل

- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، داعياً الشعب للمساهمة في جهود الإعمار، وكلف رئيس الوزراء بإنشاء آلية لجمع التبرعات، مشيداً بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقف الحرب. - تحدث السيسي عن التحديات الاقتصادية والإصلاحات الحكومية، مشيراً إلى دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام، واعتبر ثورة 2011 شكلاً من أشكال الحرب على مصر. - أشار السيسي إلى تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين، منتقداً ثورة 25 يناير 2011 لتحميلها مسؤولية التدهور الاقتصادي وزيادة الدين الخارجي.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إنّ مصر ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، داعياً الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، "تعبيراً عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين"، وفق ما ورد في كلمة السيسي للقوات المسلحة في مدينة نصر بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لـ"نصر أكتوبر"، التي أوردتها الرئاسة المصرية في بيان.

وكلّف السيسي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة، لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين، في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة. ووجه السيسي الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "جهوده في دعم مساعي وقف الحرب في غزة، عقب عامين من الجهود المصرية المكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى من الجانبين، وهو المسار الذي توج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام في مدينة شرم الشيخ".

وأضاف أنه "يثمّن تحمّل الشعب المصري للضغوط الاقتصادية"، موضحاً أنّ "الإجراءات التي تتخذها الدولة (الحكومة) تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري، بعيداً عن سياسة التأجيل أو التجاهل". وذكر أنّ "مصر مرّت بظروف صعبة في العامين الماضيين، كان للإعلام والفن دور مهم خلالهما في توعية الرأي العام، ونشر الحقائق، وصون الدولة من حملات التضليل". وتابع السيسي، في كلمته، أنّ "أحداث (ثورة) عام 2011 هي شكل مختلف من أشكال الحرب على مصر، التي عانت على مدى عشر سنوات من (أشرار) تصدى لهم الجيش والشرطة"، وفق وصفه، معتبراً أنّ "عدد السكان ليس بسيطاً، ولم يكن أحد يتوقع أن تنجو مصر من حرب أهلية بعد هذه الأحداث التي كان مخططاً أن تدمرها بالكامل"، على حد زعمه.

وتابع: "السنوات التي أعقبت 2011 خلفت شهيداً أو جريحاً في كل بيت مصري، ولكن الدولة انتصرت في النهاية على الإرهاب، بينما تعاني بلدان كثيرة من ويلاته منذ عشرات السنين، من دون أن تنجح في القضاء عليه". وواصل: "المصريون لديهم قلوب وعقول، والعقل يرى أن الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية قاسية، ولكن القلب يوقن أن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز الأزمة. الحروب لها صور مختلفة، ولا تكون بالسلاح فقط، فنحن الآن نخوض حرباً لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا إلى الأفضل، وهو شكل من أشكال الصراع، أو الاقتتال إن شئتم تسميته بذلك".

وأردف السيسي: "يوجد نقاش دائم في كل مرحلة مع الوزراء، ومسؤولين آخرين، ورجال الفكر والثقافة، وأسمع دائماً كلاماً منهم عن زهق (ضجر) الناس، وعدم اكتراث الدولة بالرأي العام. وأرد بأن التحدي كبير، ولا بد من تحمل المصريين للظرف الاقتصادي الصعب، حتى تتحسن أوضاع الدولة بصورة تدريجية، ونصل إلى مستقبل يليق بأبنائنا وأحفادنا".

وقبل يومين، رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع السولار (الديزل) والبنزين والغاز المنزلي. وزيادة أسعار الوقود هي العشرين منذ بدء عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، والسابعة منذ توقيع الحكومة اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ثماني مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ما يزيد من معاناة المصريين الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية شديدة الصعوبة منذ تعويم الجنيه للمرة الأولى 2016، وتراجع قيمته مقابل الدولار من نحو سبع جنيهات مع تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 48 جنيهاً للدولار حالياً.

ولا يفوت الرئيس المصري مناسبة علنية إلا ويهاجم فيها ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ويتهمها بأنها "سبب الخراب" في السنوات السابقة لتوليه الحكم. ولطالما كرر في تصريحاته السابقة بأنها "السبب في التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مصر، والتراجع الإقليمي لمكانتها، وأزمة نقص مياه النيل من جراء بناء سد النهضة الإثيوبي". وقفز الدين الخارجي للبلاد في عهد السيسي من نحو 46 مليار دولار إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة زيادة بلغت 250% خلال 11 عاماً، على خلفية التوسع في الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفقاً لآراء خبراء اقتصاد، على غرار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي السريع والمونوريل.