السيسي: مصر تبذل جهود وساطة لوقف الحرب

- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود مصر المخلصة لوقف الحرب في الشرق الأوسط، محذراً من تداعياتها الكبيرة على المنطقة، وداعياً المصريين للتحلي بالصبر في مواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة. - شدد السيسي على أهمية تجنب التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن الحروب لا تجلب إلا الدمار، وأكد على مراقبة الحكومة للأسواق لمنع استغلال الأزمة لرفع الأسعار. - طمأن السيسي المواطنين بأن مصر بخير، مشيراً إلى أن نهج "الصبر الجميل" أثبت فعاليته في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القاهرة تواصل بذل جهود وساطة "مخلصة وأمينة" لوقف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، محذراً من أن استمرارها ستكون له "ضريبة كبيرة" على المنطقة، في وقت دعا فيه المصريين إلى التحلي بالصبر وتحمل التداعيات الاقتصادية المحتملة للصراع. جاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في حفل إفطار نظمته الأكاديمية العسكرية مساء اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والوزراء وطلاب الأكاديمية، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال السيسي إن مصر كانت حريصة منذ البداية على منع التصعيد العسكري في المنطقة "لأنها تعرف جيداً من واقع تجربتها أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار والإضرار بمصالح ومقدرات الشعوب"، مضيفاً أن القاهرة لا تزال تحاول القيام بجهود وساطة لوقف الحرب. وذكر أن استمرار الصراع ستكون له كلفة باهظة، مشيراً إلى أن الحروب غالباً ما تكون "انعكاساً لخطأ في الحسابات والتقديرات".

تأتي التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية متصاعدة، بينما تحاول القاهرة لعب دورها بصفتها وسيطا مستفيدة من علاقاتها مع أطراف متعددة في الإقليم. وخلال حديثه، وجّه السيسي رسالة مباشرة للمواطنين المصريين، داعياً إياهم إلى التحلي بالمسؤولية والصبر في مواجهة الظروف الصعبة التي قد تفرضها التطورات الإقليمية. وقال إن الأزمة الحالية قد تترتب عليها تداعيات اقتصادية، بما في ذلك ضغوط محتملة على الأسعار.

وأضاف أن الحكومة تراقب الأسواق عن كثب، مشيراً إلى أنه وجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري إذا ثبت استغلالهم للظروف الراهنة، مؤكداً ضرورة عدم استغلال الأزمة لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين. وقال السيسي إن البلاد تمر بما وصفه بـ"حالة شبه طوارئ" في ظل التطورات الإقليمية، مضيفاً أن حماية احتياجات المواطنين الأساسية يجب أن تكون أولوية خلال هذه المرحلة.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، قال الرئيس: "اطمئنوا… بفضل الله نحن بخير"، مكرراً العبارة ثلاث مرات خلال كلمته. تأتي تصريحات السيسي امتداداً لسلسلة من الرسائل التي أطلقها خلال الأسبوع الجاري بشأن الحرب والتداعيات المحتملة لها. فقد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن الحروب لا تحقق الاستقرار، بل تقود إلى مزيد من الدمار وعدم اليقين الاقتصادي. كما أكد أن مصر اعتمدت خلال السنوات الماضية نهج "الصبر الجميل" في التعامل مع أزمات إقليمية وضغوط خارجية، معتبراً أن هذا النهج أثبت فعاليته في إدارة العلاقات مع بعض الدول وتجنب الانزلاق إلى صراعات مفتوحة.