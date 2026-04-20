السيسي لمستشار ترامب: المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فيها

وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف الأمن المائي في صدارة مباحثاته مع مسعد بولس، المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية، مؤكداً أن "المياه تمثل قضية وجودية لمصر ولا تهاون فيها"، في رسالة واضحة لواشنطن بشأن ثوابت القاهرة في هذا الملف الحساس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، في بيان، إن السيسي شدد خلال لقائه بولس في القاهرة اليوم الاثنين على أن مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية، في تأكيد يعكس تصاعد أهمية هذا الملف ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة على أكثر من جبهة إقليمية. بالتزامن مع ذلك، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جدد السيسي التأكيد على ضرورة خفض التصعيد والدفع نحو حلول سياسية مستدامة، في ظل استمرار التوترات التي تهدد الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لاحتواء الأزمة الإنسانية.

وفي الملف اللبناني، رحب الرئيس المصري بالجهود التي قادها ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، معتبراً أن تثبيت التهدئة يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار في لبنان ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد. واستحوذت الأزمة في السودان على جانب مهم من المحادثات، حيث دعا السيسي إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب، ووقف المعاناة الإنسانية، مؤكداً تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته ورفض أي تدخلات خارجية أو محاولات لإحداث فراغ سياسي. ورحّب في هذا السياق بتعهدات دولية بلغت نحو 1.5 مليار يورو لدعم الاستجابة الإنسانية، التي أُعلنت خلال مؤتمر برلين لدعم السودان.

من جانبه، شدد بولس على أهمية الدور المصري في التعامل مع أزمات المنطقة، مؤكداً حرص واشنطن على استمرار التنسيق الوثيق مع القاهرة، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الإقليمي. يعكس تركيز المباحثات على قضايا المياه وغزة ولبنان والسودان تداخلاً متزايداً بين الأمن القومي المصري وتطورات الإقليم، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تثبيت خطوطها الحمراء، خصوصاً في ما يتعلق بالموارد المائية، بالتوازي مع دورها كوسيط رئيسي في أزمات المنطقة.