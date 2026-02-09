السيسي في أبوظبي للقاء بن زايد

- بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى أبوظبي للقاء نظيره الإماراتي محمد بن زايد، تأكيداً على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. - الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استقبل السيسي في مطار أبوظبي كبار المسؤولين الإماراتيين. - شهدت العلاقات بين مصر والإمارات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، مع استثمارات إماراتية كبيرة في مصر مثل مشروع "رأس الحكمة".

بدأ الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين زيارة إلى أبوظبي يلتقي خلالها نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وصل إلى العاصمة الإماراتية "في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة". وأضافت أنه كان في استقباله لدى الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي كلّ من بن زايد، والسفير المصري في أبوظبي، وأعضاء السفارة المصرية.

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بنظيره الإماراتي، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي "تأكيداً على حرص الزعيمين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن السيسي وصل إلى الإمارات في "زيارة أخوية"، مشيرة إلى أنه كان في استقباله كل من الشيخ محمد بن زايد، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة حمدان بن محمد بن زايد، ومستشار رئيس الدولة محمد بن حمد بن طحنون، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وخلال العام الماضي، زار السيسي الإمارات مرتين، آخرهما في يونيو/ حزيران، فيما أجرى محمد بن زايد ثلاث زيارات إلى مصر، آخرها في سبتمبر/ أيلول 2025. وشهدت العلاقات بين مصر والإمارات، خلال السنوات الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في مجالات عدة، بينها الاقتصاد والاستثمار والطاقة. وتمتلك الإمارات استثمارات كبيرة في مصر، من أبرزها مشروع "رأس الحكمة" في منطقة الساحل الشمالي الغربي، والذي خصصت له أبوظبي تمويلاً بقيمة 35 مليار دولار.

(الأناضول)