السيسي: فيتو ضد أي ممارسات تخلّ بنزاهة الانتخابات

- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية نزاهة العملية الانتخابية، مشيراً إلى تدخله كـ"فيتو" ضد الممارسات غير المرضية، وضرورة احترام إرادة الشعب، في ظل جدل حول الانتخابات البرلمانية. - تناول السيسي قضايا اقتصادية وأمنية، مشدداً على خلق فرص عمل، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وتحسين الصحة العامة، وضبط الشارع المصري، وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام. - استعرض السيسي خطط زيادة الرقعة الزراعية بحلول 2026، وفوائد محطة الضبعة النووية، وأهمية إعداد علماء مستنيرين لمواجهة التطرف، وجهود مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخسائر قناة السويس بسبب هجمات البحر الأحمر.

قال الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي إن تدخّله في قضية الانتخابات النيابية ، وملاحظاته الأخيرة بشأن عملية التصويت، كان بمثابة "فيتو" على بعض الممارسات التي لم يكن راضياً عنها، موضحاً أن ما يقوم به يهدف إلى الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، ومعتبراً أن "إرادة الشعب يجب أن تُحترم بالكامل"، مضيفا أن مصر كانت على "حافة الهاوية" عام 2011، وأنه منذ توليه الحكم "يسعى لتغيير الوضع للأفضل، ويتطلب ذلك إرادة جماعية وإصراراً على التغيير".

ويأتي ذلك في ظل حالة الجدل التي رافقت المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، بعد تواتر شكاوى من تجاوزات واسعة شملت منع مندوبين من دخول بعض اللجان، واختفاء محاضر الفرز، واعتقال أنصار مرشحين، وبعد أن طالبت قوى معارضة بإلغاء الانتخابات، مذكرة بانتخابات عام 2010 وما شابها من تزوير، والتي أدت لاحقاً إلى ثورة 25 يناير.

وجاء ذلك خلال حضور السيسي اليوم الأربعاء اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية في العاصمة الإدارية الجديدة. واستقبل الرئيس لدى وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى جانب مديري الكليات العسكرية. وخلال حوار موسّع مع الطلبة المرشحين، تطرّق الرئيس إلى الوضع الاقتصادي، وحجم الاحتياطي النقدي، وتحديات الدين الداخلي والخارجي، وجهود الدولة في خلق فرص عمل، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والميكنة والرقمنة في مؤسسات الدولة. وأكد أن خطة التحول الرقمي في المحافظات "تسير وفق الإمكانيات المتاحة"، وأن عملية التطوير "مستمرة لكنها تحتاج وقتاً حتى تظهر نتائجها كاملة".

وعن ضبط الشارع المصري، دعا السيسي المحافظين والمحليات إلى القيام بأدوارهم في التعامل الفوري مع المشكلات اليومية. كما شدد على أهمية تحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى الشباب. وفي معرض حديثه عن وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنها "جزء من التطور العالمي، ويمكن الاستفادة منها إذا أُحسن استخدامها". وبشأن مقترحات تعديل قانون الطفل بعد وقوع جرائم مؤثرة مؤخراً، قال الرئيس إن "العبرة ليست في القوانين وإنما في تنفيذها بصرامة"، مشدداً على دور الأسرة والمدرسة والجامعات ودور العبادة والإعلام في التصدي لأي انحراف أو تطرف.

وجاء تعليق الرئيس بشأن مقترح تعديل قانون الطفل في سياق حالة الغضب المجتمعي التي تفجّرت عقب واقعة مدرسة "سيدز" الدولية بالقاهرة، حيث أثارت اتهامات باعتداءات جسيمة داخل المدرسة جدلاً واسعاً حول مسؤولية المؤسسات التعليمية وقدرة المنظومة القانونية الحالية على التعامل مع جرائم الأحداث. وقد أكد السيسي في هذا السياق أن جوهر المشكلة "ليس في نقص القوانين – إذ تمتلك مصر ترسانة قانونية واسعة – بل في تنفيذها بشكل صارم وتفعيل الدور التربوي للأسرة والمدرسة ودور العبادة والإعلام"، مشدداً على أن "الوعي المجتمعي هو أساس الحماية".

وتناول السيسي ملف الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن عام 2026 سيشهد دخول 4.5 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية، ما يرفع إجمالي الأراضي المزروعة من 9 ملايين فدان حالياً إلى نحو 13.5 مليون فدان. لكنه أوضح أنه من غير الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل نظراً لطبيعة مصر الصحراوية وكثافة السكان، داعياً إلى ترشيد الاستهلاك. كما استعرض السيسي الفوائد المنتظرة من تشغيل محطة الضبعة النووية، وعلى رأسها إنتاج 4.8 جيغاواط من الكهرباء، ودعم قطاع الطب النووي وغيره من المجالات الحيوية.

والتقى السيسي كذلك حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف الملتحقين ببرنامج تدريبي في الأكاديمية يستمر لعامين بحضور وزير الأوقاف، أسامة الأزهري. وأكد أن حجم الدراسة في البرنامج يفوق ما يتطلبه نيل درجة الدكتوراه، وأن الهدف هو "إعداد علماء مستنيرين" قادرين على مواجهة التطرف وبناء وعي جديد، مشدداً على أن الأئمة يجب أن يكونوا "حراساً للحرية، بما فيها حرية الاعتقاد". وفي الشأن الإقليمي، أكد الرئيس أن مصر تتحرك لتحقيق الاستقرار في دول الأزمات، مشيراً إلى جهود القاهرة لوقف الحرب في غزة، وكاشفاً أن مصر خسرت نحو 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية.