السياسة الخارجية الصينية بين موروث ماو وحسابات شي

- في 1949، أطلق ماو تسي تونغ سياسة خارجية جديدة للصين، محورها الانحياز للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، مع التركيز على حماية الاستقلال ودعم الحركات الثورية. - بعد وفاة ماو، تبنى دينغ شياو بينغ سياسة "الإصلاح والانفتاح" في 1978، محولاً السياسة الخارجية نحو الاستقلال والتنمية الاقتصادية، مما عزز العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. - في عهد شي جين بينغ منذ 2013، تواجه الصين اتهامات بالسعي للهيمنة العالمية، لكنها تروج لدبلوماسية التنمية الاقتصادية وتجنب التدخلات العسكرية، مع التركيز على عزل تايوان دولياً.

في سبتمبر/أيلول 1949، أي قبل أيام قليلة فقط من تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أطلق الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ قرارات مهمة بشأن السياسة الخارجية الصينية الجديدة، فاتحاً بذلك أول مسارٍ للعمل الدبلوماسي الذي تمركز حول ثلاثة مبادئ أساسية: "البدء من جديد، وتطهير البيت قبل استقبال الضيوف، والانحياز إلى جانب واحد"، ويعني المبدأ الأخير انحياز الصين الجديدة إلى المعسكر الاشتراكي. فخلال الحرب الأهلية الصينية (1927- 1949)، برزت مواجهة حادة على الصعيد الدولي بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الإمبريالي بقيادة الولايات المتحدة، حيث دعمت واشنطن الحزب القومي "كومينتانغ" (تأسس عام 1912) الذي خسر معركته ضد جيش التحرير الشعبي الصيني، قبل انسحابه إلى تايوان (1949 – 1950) وإعلان جمهوريته الصينية.

في تلك الأثناء، كانت الأولوية بالنسبة إلى الصين في ظلّ الحصار والحظر الغربيين، اللذين أعقبا تأسيس الجمهورية الشعبية، حماية استقلالها وحريتها ووحدة أراضيها، مع الالتزام بمعارضة سياسات الإمبريالية التي وصفتها بالعدوانية. وجاء في البيان الذي أصدره ماو خلال الجلسة العامة الثانية للجنة المركزية السابعة للحزب الشيوعي الصيني، التي عُقدت عام 1949، أنّ الصين تقف متحدة مع جميع الدول والشعوب المحبة للسلام والحرية في العالم، إلى جانب معسكر السلام والديمقراطية الدولي للتصدي المشترك للعدوان الإمبريالي وحماية السلام العالمي الدائم. وقد أرست هذه المبادئ أساس العمل الدبلوماسي للصين الوليدة.

لكن الوضع لم يبق على حاله في العقود التالية، بعدما أُدخلت تعديلات على السياسة الخارجية الصينية لتلائم المتغيرات الدولية بما في ذلك اعتماد تولي دينغ شياو بينغ (1978 ـ 1989)، الذي خلف ماو، ما يعرف بـ"سياسة الإصلاح والانفتاح". ثم دخلت في عهد شي جين بينغ، الذي تسلم السلطة في عام 2013، مرحلة مغايرة في السياسة الخارجية الصينية واجهت فيها بكين اتهامات بالسعي إلى الهيمنة باستخدام أدوات سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى، على وقع تقلبات دولية متسارعة، من دون أن يمنع ذلك وجود انتقادات للنهج الذي تتبعه الصين في عهد شي وتباين التفسيرات حول أهدافه الحقيقة ومدى انطوائه على رغبات بالهيمنة تبدو مؤجلة بسبب "الردع الأميركي"

السياسة الخارجية الصينية... دبلوماسية ثورية

يصف الباحث في مركز جيانغ شي للدراسات الاستراتيجية جياو بينغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، المرحلة الماوية من السياسة الخارجية الصينية بالدبلوماسية الثورية، ويرجع ذلك إلى الظروف والتحديات التي واجهتها الصين خلال تلك الحقبة. ويقول: "كانت الأولوية بالنسبة إلى ماو كسر العزلة والحصار الخارجيين، ومع ذلك، التزمت الدبلوماسية الصينية سياسةً خارجية سلمية ومستقلة، مدافعةً بقوة عن استقلالها وسيادتها، ما مكّنها من ترسيخ أقدامها وفتح آفاق جديدة في بيئة دولية مضطربة".

ويضيف الباحث أنه "خلال تلك الفترة، لم تمانع الصين من استخدام القوة العسكرية لحماية حدودها ومصالحها، وتجلى ذلك بعد فترة وجيزة من تأسيس الجمهورية، حيث اندلعت الحرب الكورية عام 1950، فأرسل ماو جيش المتطوعين للقتال إلى جانب كوريا الشمالية ضد الأميركيين في شبه الجزيرة الكورية، وكانت لديه مخاوف من التوسع الأميركي في المنطقة والوصول إلى تخوم الصين، وكانت النتيجة توقيع اتفاقية الهدنة الكورية في عام 1953، ما جنّب المنطقة خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

ووفق جياو، فقد ركّز ماو أيضاً، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، على دعم الحركات الثورية، خصوصاً في محيط الصين، مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا، وكذلك في القارة السمراء ومنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه "خلال هذا الدعم غير المشروط، زادت شعبية بكين وحظوتها في المجتمع الدولي، وبحلول عام 1969، أقامت خمسون دولة علاقات دبلوماسية مع الصين لتصبح قوة مهمة مستقلة عن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وتلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على السلام في آسيا والعالم".

سياسة الإصلاح والانفتاح

بعد وفاة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، تولى دينغ شياو بينغ السلطة في عام 1978، وأدخل تعديلات جوهرية على السياسة الخارجية الصينية والاستراتيجية والتكتيكات الدبلوماسية الصينية، تمثلت في ما يعرف بـ"سياسة الإصلاح والانفتاح"، حيث أصبح الانفتاح على العالم الخارجي سياسةً وطنية أساسية لتحديث الدولة الاشتراكية، وانتقلت الاستراتيجية الدبلوماسية من المواجهة القائمة على التحالفات إلى الاستقلال. وبموجب هذه السياسة، تُعطي بكين في السياسة الخارجية الصينية الأولوية للمصالح الوطنية، وتتجاوز الأنظمة الاجتماعية والأيديولوجيات، وهو ما تجسد في مقولة دينغ الشهيرة: لا يهم لون القط إن كان أبيضَ أو أسودَ ما دام قادراً على اصطياد الفأر.

في تعليقه على مرحلة دينغ، يقول جياو إن هذه المرحلة اتسمت بالتحرر والاستقلال والاعتماد على الذات. ويوضح أنه "قبل ذلك، كانت الصين تعتبر الحرب سمة العصر، وكانت السياسة الخارجية الصينية لفترة طويلة موجهة بالنضال الثوري وإقامة جبهة دولية موحدة ضد الإمبريالية، لكن جاء دينغ ليغير المفهوم السائد بأن الحرب العالمية الثالثة حتمية، وليعلن صراحة أن السلام والتنمية هما سمتا العصر، وبالتالي تحول الهدف الرئيسي للدبلوماسية الصينية من دعم الثورة العالمية إلى تهيئة بيئة دولية مؤاتية للتنمية الداخلية". بناء على ذلك، يضيف جياو أن الصين نسجت علاقات ودية مع جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث أقام البلدان علاقات دبلوماسية رسمية مطلع عام 1979، كما قامت الصين بتطبيع علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي في 1989، وتمّ التوصل إلى اتفاقيات مع بريطانيا والبرتغال في ما يتعلق بمسألة هونغ كونغ وماكاو، ما عزّز لاحقاً قضية إعادة التوحيد الوطني بشأن تايوان.

الهيمنة في عهد شي

بعد نجاحها في ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية عالمية، وتعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية في عهد الرئيس الحالي شي جين بينغ الذي استلم السلطة في عام 2013، واجهت الصين اتهامات من الغرب بالسعي إلى مدّ نفوذها واستغلال تأثيرها الاقتصادي لفرض الهيمنة العالمية، وإزاحة الولايات المتحدة عن مركز الريادة، ومع ذلك، تُفاخر الصين بأنها الدولة الوحيدة بين القوى الكبرى التي ليس لديها تاريخ استعماري، فضلاً عن أنها لم تخض حروباً خارج أرضها إلا في مناسبتين: الأولى في الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي لأهداف تتعلق بأمنها القومي، والثانية والأخيرة كانت مشاركتها في حرب فيتنام عام 1979.

في هذا السياق، يقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنوب الصين ياو بين، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الدبلوماسية الصينية شهدت ثراءً وتطوراً في عهد شي، وأصبحت سياساتها أكثر شمولاً، حيث تشكّلت مجموعة من الأساليب الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية. وقد صمدت أمام اختبارات التقلبات الدولية المتسارعة. وفي تلخيص ذلك، يشرح أن دبلوماسية الصين تخدم في المقام الأول تحقيق التنمية الاقتصادية، بغض النظر عن التأويل الغربي، مضيفاً أنه "في هذا الإطار، لا تسعى بكين إلى الهيمنة، وهذا يبرز من خلال دعواتها المتكررة إلى تأسيس عالم متعدد الأقطاب لا تسيطر عليه قوة أو دولة واحدة". كما يتجلى ذلك، وفق شرحه، في موقف الصين الثابت إزاء التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأخرى، مثل ما يحدث اليوم في أميركا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تحافظ الصين على علاقات متوازنة وودية مع جميع الأطراف، حتى مع القيادات الجديدة التي جاءت نتاج سقوط أنظمة حليفة لها مثل سورية، بحسب ياو بين.

التحفظ الصيني... نتاج ضعف أم قوة؟

يبدو واضحاً أن الصين تجنبت منذ مدة طويلة تقديم الدعم العسكري للخارج، وأعطت الأولوية للنفوذ على الولاء لأي نظام. وتسود توقعات في ظلّ الأزمتين الفنزويلية والإيرانية بأن تحافظ بكين على نفوذها بهدوء، في انتظار إعادة بناء العلاقات مع أي حكومة أو إدارة جديدة قد تفرزها التقلبات السياسية، من دون أن تحرق الجسور، بل تنتظر وتعيد حساباتها ثم تعود إلى الساحة عندما تهدأ الأمور.

هذا التحفظ طرح تساؤلات وأثار انقسامات بشأن الدوافع والحسابات الصينية، فهناك من رأى أنه ينم عن سياسة خارجية هشّة تلتزم القواعد والخطوط الحمراء التي تحددها واشنطن، في حين يرى آخرون أن لدى بكين مقاربة مختلفة ورؤية خاصة لمستقبل العالم، تنطلقان من أسس وجذور فلسفية مرتبطة بفكرة التعايش السلمي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

في هذا الصدد، يرى جو فانغ، الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان)، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن سياسة الصين الخارجية تستخدم جملاً وعبارات مستهلكة وناعمة بشأن التنمية والحوار والتبادل الشعبي وحسن الجوار، في حين أن الجوهر يتمحور حول فكرة التمدد والسيطرة وبسط النفوذ كما نشهد اليوم في منطقة بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي. ويتساءل: "كيف يستقيم حديث بكين عن حسن الجوار، وهي الدولة صاحبة النزاعات الحدودية الأكبر في العالم، ولديها مشاكل في السيادة مع الهند وباكستان ودول منظمة آسيان، والنزاعات تشمل البرّ والبحر، وهناك صراع الآن مع الولايات المتحدة في مسألة السيطرة على الفضاء"، معتبراً أنه "لا يمكن تفسير ذلك خارج مفهوم الهيمنة".

ويعتبر الباحث أن تجميل التحفظ وتصويره أنه حنكة دبلوماسية لا ينطليان إلا على أنصار المعسكر الاشتراكي، مشدّداً على أن بكين مردوعة بالقوة الأميركية، وفق رأيه، وهو ما أخّر "خطط الجيش الصيني للانقضاض على تايوان"، وفق تعبيره. وكذلك الأمر ينطبق بحسب جو فانغ، بالنسبة لدفاع الصين عن حلفائها، "فحين لا تجرؤ على استخدام نفوذها بسبب التفوق العسكري الأميركي، تدعو إلى الحوار وضبط النفس، لكنها لم تفعل ذلك في خمسينيات القرن الماضي حين أرسلت جيشها للقتال في كوريا الشمالية".

وفي معرض رده على ذلك، يقول مدير معهد الجنوب للدراسات الدولية الصيني وانغ خه، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن انخراط الصين في حروب سابقة كان نتاجاً للعلاقات الدولية المعقدة آنذاك، وكان هدفها الأساسي التصدي للتمدد الأميركي في شبه الجزيرة الكورية أثناء الحرب الكورية، وكذلك قطع الطريق أمام التوسع السوفييتي في الهند الصينية بحرب فيتنام، وبالتالي كان الهدف حماية أمنها القومي واستقرارها الإقليمي في فترة حرجة لم تكن فيها البلاد واقفة بثبات على قدميها. كما أن مدة مشاركة الصين في هذه الحروب تعكس حرصها على تجنب التصعيد والاستنزاف المطول بعد تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفق رأيه.

أما اليوم، فيشرح وانغ خه أن الوضع مختلف تماماً، لافتاً إلى أن "الصين قوة عسكرية لا يستهان بها، لكنها تتبع سياسة سلمية ولا تتصرف بشكل اعتباطي أو انفعالي وفق الأهواء الأميركية". ويشدّد وانغ في هذا السياق على أن إدارة الأزمات الخارجية والتعامل معها شأن يخصّ الدول المعنية، ويجب حلّها عبر القنوات الدبلوماسية، أما ما يتعلق بمسألة تايوان، فإن بكين لا تربط مستقبل الجزيرة وطريقة التعامل معها بالمحدّدات الأميركية، بل تتبع نهجاً خاصاً، واستراتيجية ذات نفس طويل، تقوم على الاحتواء وتعزيز العزلة الدولية لتايبيه، تمهيداً لإعادة توحيدها مع البرّ الرئيسي من دون الحاجة إلى القوة العسكرية، كما حدث مع هونغ كونغ (المستعمرة البريطانية السابقة) التي عادت إلى الحضن الصيني بعد 155 عاماً وفق صيغة "دولة واحدة ونظامان".



