- تمتلك السويد تاريخًا طويلًا مع الطاقة النووية، حيث بدأت في الخمسينيات محاولات سرية لتطوير قنبلة نووية، لكن البرلمان أوقف البرنامج في الستينيات ووقعت السويد على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. - بعد الحرب في أوكرانيا، انضمت السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، مما أثار نقاشًا حول الأسلحة النووية، مع تفضيل الحكومة السويدية الاعتماد على القدرات النووية الأوروبية المشتركة. - انتهاء معاهدة ستارت الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا زاد من تعقيد الوضع النووي العالمي، مما دفع دول الشمال الأوروبي إلى إعادة تقييم خياراتها الدفاعية، مع التركيز على بناء بنية أمنية شاملة.

تشهد السويد هذه الأيام نقاشاً متزايداً حول الأسلحة النووية، بعد عقود طويلة من سياسة الحياد وانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو

تجربة السويد التاريخية مع النووي

) في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فاستمرار الحرب والتوتر المتصاعد بين دول الشمال الأوروبي وروسيا، إلى جانب الانسحاب الجزئي للولايات المتحدة من التزاماتها تجاه أوروبا، أعاد إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: هل حان الوقت لامتلاك أسلحة نووية ضماناً أمنياً لدول المنطقة؟

السويد ليست غريبة عن الطاقة النووية؛ إذ شيدت مفاعلات نووية لأغراض البحث العلمي والطاقة، ولديها الخبرة التقنية والهندسية الكافية، كما حاولت قبل عقود وخلال الحرب الباردة، سراً، بناء القنبلة النووية. وكان ذلك في ضاحية ليلا أورسفيك شمال استوكهولم. وكانت السويد من بين الدول القليلة القادرة على تطوير قنبلة نووية بفضل التكنولوجيا والمال والمهندسين واحتياطيات اليورانيوم الوفيرة. وفي عام 1957، أُجريت أولى التجارب تحت الاسمين الرمزيين "سيريوس" و"فيغا". حينها؛ لم تكن قنبلة مكتملة لكنها أثبتت القدرة على الانفجار النووي، بحسب وثائق سرية أفرج عنها.

إلا أن التقدم التقني لم يُترجم إلى قرار سياسي بالمضي في التصنيع، وأصدر البرلمان السويدي في عام 1958 قرار التأجيل في ما عرف بـ"الخط السويدي" الذي أبقى الخيار النووي مفتوحاً من دون تنفيذ، وسط ضغوط داخلية وخارجية ومعارضة شعبية قوية. وفي 1964، أوقفت الحكومة برنامج تطوير السلاح النووي، ووقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، وصادقت عليها في 1970، وأعلنت في 1972 التخلّي عن صناعة القنبلة.

وعلى مدار السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، برزت السويد واحدةً من أكثر الدول نشاطاً ضد الأسلحة النووية، وأظهرت استطلاعات الرأي أن سبعة من كل عشرة سويديين رفضوا امتلاكها، رغم المعرفة والمفاعلات النووية. وفي هذا السياق، أكد المؤرخ السويدي توماس يونتر، المحاضر في مركز ألفا ميردال لنزع السلاح النووي في جامعة أوبسالا، أن "الخيار النووي لم يتوافق مع قيم السويد"، وأن الاستثمار في بنية أمنية قوية وتعاون دولي كان الحل الأمثل، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "الأسلحة النووية قد توفر الأمن قصير المدى، لكنها تزيد خطر العالم طويل المدى".

التحولات الاستراتيجية بعد الحرب الأوكرانية

بعد الحرب في أوكرانيا في 2022، لم تنه السويد حيادها الممتد لقرنين فحسب، بل انضمت بسرعة مع فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتصبحا رأس حربة في منطقة بحر البلطيق بالتعاون مع الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية. اليوم، يطفو الجدل النووي مجدداً في السويد ودول الشمال، في ظل تصاعد ما يصفونه بـ"التهديد الروسي"، وانتهاء معاهدة ستارت الجديدة بين واشنطن وموسكو، وتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي قلّلت من أهمية الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا.

وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في تصريحات إعلامية يوم أمس الأربعاء، أن المظلة النووية الأوروبية تُناقش "بانفتاح أكبر من ذي قبل"، وأن خيار امتلاك أسلحة نووية مستقبلاً "مفتوح، لكنه غير مطروح على المدى القريب". في المقابل، أكدت نائبته وزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش، من الحزب الديمقراطي المسيحي، الثلاثاء، دعمها عدم الانتشار النووي، لكنها ترى ضرورة "تمكين الأوروبيين من ردع أعدائهم بأنفسهم، مع الاعتماد على القدرات الفرنسية والبريطانية وربما التمويل المشترك ضمن الاتحاد الأوروبي".

ويمتد الجدل إلى الأحزاب الأخرى؛ فحزب ديمقراطيو السويد اليميني القومي يرى البلاد في "منطقة رمادية بين الحرب والسلام" ولا يستبعد أي خيار، بما في ذلك امتلاك أسلحة نووية. بينما يلتزم الحزب الاجتماعي الديمقراطي بعدم وضع أسلحة نووية على الأراضي السويدية في أوقات السلم. ويحذر خبراء الأمن من أن تطوير أسلحة نووية بشكل مستقل "مكلف ومعقد"، ويتطلب بنية تحتية ضخمة وكوادر مدربة وأنظمة إنذار متقدمة، لكن دول الشمال يمكن أن تشارك في استراتيجيات الردع الأوروبية أو تستضيف أسلحة نووية فرنسية أو بريطانية من دون برنامج مستقل.

ويتجلى الجدل أيضاً في فنلندا والدنمارك؛ ففي كوبنهاغن، تثار مسألة امتلاك أسلحة نووية، واقترح نواب تسمية برنامج محتمل بـ"مشروع ميولنر" نسبةً لمطرقة ثور الأسطورية، كما أشار ضباط كبار إلى إمكانية تشكيل اتحاد دفاعي نووي في الشمال الأوروبي. أما فنلندا، فبالرغم من انضمامها إلى ناتو بعد الحرب على أوكرانيا، تلتزم بعدم تطوير أسلحة نووية مستقلة مع الاستفادة من التعاون مع القوى الأوروبية الكبرى.

السياق الدولي والتهديد الروسي

انتهاء معاهدة ستارت الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا خلق فراغاً خطيراً في السيطرة على التسلح النووي العالمي، وسط تراجع الالتزام الأميركي التقليدي تجاه حلفائه الأوروبيين. تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشككة في التزام بلاده بالدفاع عن دول "ناتو" أعادت الزخم للنقاش النووي في أوروبا، في وقت تستمر فيه واشنطن بنشر أسلحة نووية في دول أوروبية وفي تركيا تحت مظلة الردع "الأطلسي". ويرى ضباط ونواب سابقون في دول الشمال أن الوقت حان لمراجعة خيارات الدفاع، بما يشمل احتمال تشكيل "اتحاد دفاعي نووي نورديكي" ضماناً ضد أي تهديد نووي محتمل، مع إدراك تأثير القوى الكبرى مباشرة على السياسة النووية العالمية. ويؤكد خبراء، ومنهم توماس يونتر، أن الحل ليس في تطوير الأسلحة النووية وحدها، بل في بناء بنية أمنية شاملة، قادرة على التفاوض واحتواء التهديدات وخفض التصعيد تدريجياً.

تجربة السويد التاريخية تثبت أن امتلاك الموارد والتكنولوجيا لا يساوي بالضرورة تطوير القنابل النووية. بالنسبة لمعارضي التسلح النووي، فإن التركيز على السلام والحياد وبنية أمنية متينة أثبت صحته على المدى الطويل، كما رسخه الزعيم السويدي الراحل أولف بالمه (اغتيل في فبراير 1986). ويؤكد يونتر: "في السويد، لم نندم على عدم بناء القنبلة الذرية، بل ازداد وضوح صواب هذا الخيار مع مرور السنوات". ومع ذلك، فإن الجدل النووي الجديد في السويد ودول الشمال يذكّر بأن الخطر قد يفرض على الدول خيارات صعبة، وأن دروس التاريخ لا تلغي أبداً الحاجة إلى تقييم مستمر للتهديدات وضمانات الأمن.