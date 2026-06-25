السويد تعيّن سفيرة في دمشق لأول مرة منذ 14 عاماً

- أعلنت السويد تعيين جيسيكا سفيردستروم سفيرة جديدة في سورية، بعد 14 عاماً من إغلاق السفارة في دمشق، مما يمثل خطوة نحو استئناف التمثيل الدبلوماسي المباشر. - تعمل السويد على إعادة افتتاح سفارتها في دمشق، حيث أُديرت العلاقات عبر السفارة في بيروت منذ 2012، مع تحركات دولية لإعادة بناء العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة. - أطلقت السويد استراتيجية لدعم سورية حتى 2027 بتمويل 295 مليون كرونة، تشمل إعادة الإعمار، تعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، مع دعم المؤسسات العامة والتنمية الديمقراطية.

عيّنت الحكومة السويدية الدبلوماسية جيسيكا سفيردستروم سفيرةً جديدة لبلادها لدى سورية، على أن تتولى مهامها في العاصمة دمشق خلال شهر أغسطس/آب المقبل، في خطوة تُعدّ مؤشراً جديداً على اقتراب استئناف التمثيل الدبلوماسي السويدي المباشر في سورية بعد أكثر من 14 عاماً على إغلاق السفارة السويدية هناك.

وأعلنت الحكومة السويدية، في بيان صحافي اليوم الخميس، تعيين سفيردستروم في منصبها الجديد، علماً أنها تشغل حالياً منصب سفيرة السويد في بيروت، كما أدّت خلال الفترة الماضية مهام الممثلة المؤقتة للسفارة السويدية لدى سورية.

وتتمتع السفيرة الجديدة بخبرة دبلوماسية واسعة، إذ سبق لها أن شغلت منصب سفيرة السويد في كل من بغداد وباماكو، كما عملت في عدد من الوحدات التابعة لوزارة الخارجية السويدية، وكان آخر مناصبها نائبة رئيس وحدة السياسة الأمنية الأوروبية. كما خدمت في سفارتي السويد في بغداد وكابول، إضافة إلى بعثة السويد لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل. ويأتي هذا التعيين في وقت تواصل فيه استوكهولم استعداداتها لإعادة افتتاح سفارتها في دمشق، بعدما أكدت وزارة الخارجية السويدية خلال الأشهر الماضية أن العمل جارٍ لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية "في أقرب وقت ممكن"، من دون تحديد موعد رسمي لهذه الخطوة.

وكانت السويد قد قلّصت أنشطة سفارتها في دمشق وسحبت موظفيها منها في 29 مارس/آذار 2012، بسبب التدهور الأمني الذي شهدته سورية آنذاك. ومنذ ذلك الحين، أُديرت العلاقات والأنشطة الدبلوماسية المرتبطة بالشأن السوري بصورة رئيسية عبر السفارة السويدية في بيروت، مع زيارات دورية أجراها موظفو البعثة إلى دمشق. وتتزامن الخطوة السويدية مع تحركات دبلوماسية شهدتها سورية خلال الفترة الماضية، تمثلت في إعادة عدد من الدول افتتاح سفاراتها في دمشق عقب سقوط النظام السابق وتولي حكومة الرئيس أحمد الشرع

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إدارة المرحلة الانتقالية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، قد التقى في الخامس من مايو/أيار الماضي، المدير العام للشؤون الدولية في وزارة الخارجية السويدية ميكائيل ليندفال خلال زيارة أجراها الأخير إلى دمشق. وأكد الوفد السويدي خلال المحادثات أن استوكهولم تعمل "بجدية" على إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية، في إشارة واضحة إلى تقدم الخطوات العملية المتعلقة بعودة التمثيل الدبلوماسي. وشهدت العلاقات السورية ـ السويدية تطوراً ملحوظاً منذ ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد، إذ انتقلت من مرحلة القطيعة الكاملة إلى مرحلة جديدة من التواصل الدبلوماسي ركزت على عدد من الملفات، أبرزها العودة الطوعية للاجئين السوريين، والمساعدات الإنسانية، والتعاون القضائي بين البلدين.

وكانت السويد قد أعلنت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2025 إدخال تعديلات على استراتيجيتها الخاصة بالمساعدات المقدمة إلى سورية، بحيث لم تعد تقتصر على الجوانب الإنسانية فحسب، بل باتت تشمل أيضاً دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين. وأكدت الحكومة السويدية حينها أن الاستراتيجية المعدلة تتضمن توسيع نطاق الدعم ليشمل المؤسسات العامة، بما يسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ودعم مسار التنمية الديمقراطية، إلى جانب تشجيع المشاركة المدنية، مع استمرار الدعم المخصص للمنظمات غير الحكومية.

وتمتد الاستراتيجية السويدية الجديدة الخاصة بسورية حتى عام 2027، بتمويل يبلغ 295 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 32 مليون دولار، في إطار خطة تضع أولوية لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين. ويُنظر إلى تعيين جيسيكا سفيردستروم سفيرةً لدى دمشق باعتباره خطوة عملية جديدة في مسار استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتأكيداً على توجه السويد نحو إعادة تفعيل حضورها الدبلوماسي المباشر في سورية بعد سنوات طويلة من إدارة علاقاتها مع دمشق من خارج الأراضي السورية.