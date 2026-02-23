السويداء... تصدّع يفضي إلى مزيد من التأزيم؟

- تشهد السويداء توترات متزايدة بين القوى المحلية، مع تصاعد الأزمة بعد محاولة اختطاف الشيخ يحيى الحجار، مما أدى إلى استنفار حركة "الكرامة". تُدار المحافظة حالياً من قبل هيئات مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري. - يدعو الشيخ حكمت الهجري إلى "استقلال" السويداء وربطها بإسرائيل، بينما تسعى قوى محلية لحلول سياسية مع دمشق. رفض الهجري مبادرات عديدة، بما في ذلك تفاهمات عمان المدعومة أميركياً. - تتباين الآراء حول الوضع، حيث يرى البعض تيارات متعددة، بينما يعتقد آخرون بوجود انقسام كبير. يشير الباحثون إلى ضرورة تقديم تنازلات من الحكومة السورية لاستعادة السيطرة.

يتجه المشهد في محافظة السويداء جنوب سورية والخارجة عن سيطرة الدولة منذ منتصف العام الفائت، إلى مزيد من التأزيم، مع ظهور تصدّع داخلي ما بين قوى عسكرية محلية؛ تجلى في الآونة الأخيرة في العديد من المواقف التي تشي بوجود خلافات جوهرية في الرؤى حول مستقبل هذه المحافظة ذات الغالبية الدرزية من السكان. ووصل الموقف حافة الانفجار الداخلي الخميس الفائت، إثر تعرض الشيخ يحيى الحجار (أبو حسن)، القائد السابق لحركة "الكرامة"، وهي أكبر الفصائل المحلية المسلحة لمحاولة اختطاف من مجموعة تشير الدلائل إلى أنها تتبع لما يسمّى بـ "الحرس الوطني"، سلطة الأمر الواقع في المحافظة، وهو ذراع عسكرية للشيخ حكمت الهجري أحد مشايخ العقل في السويداء.

وحرّرت الحركة الشيخ الحجار بعد استنفار عناصرها، بعد ساعات قليلة من اختطافه، بالقرب من مقر قيادة هذا الحرس الذي شُكل قبل الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة منتصف العام الفائت، ويضم فلول النظام البائد في المحافظة، وهو متهم بالهيمنة على المشهد وسلب إرادة المكون الدرزي في سورية والتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب القائد العام لحركة "رجال الكرامة"، (تأسست في عام 2014 وكانت مناهضة للنظام البائد)، الشيخ مزيد خداج (أبو ذياب)، بحلّ المكتب الأمني التابع لـ"الحرس الوطني"، الجمعة، معتبراً وجوده سبب التوتر الموجود في المحافظة.

من جانبه، قال مأمون عزام وهو أحد قادة الحركة في تسجيل نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك محاولات لـ"تخويننا لأننا رفضنا إسرائيل والمشاريع الخارجية"، مضيفاً: "نحن وطنيون والوطنية تجري في عروقنا". وجاءت هذه الأحداث بعد أيام قليلة من "انشقاق"، الأمير حسن الأطرش، وهو شخصية اجتماعية بارزة في محافظة السويداء وأحد الزعامات التقليدية لدى الدروز السوريين، ووصوله إلى العاصمة دمشق. ‏ومنذ يوليو/ تموز العام الفائت خرجت محافظة السويداء عن سيطرة الدولة السورية باستثناء قرى في الريفين الشمالي والغربي، بعد أحداث دامية وانتهاكات واسعة بحق المدنيين على خلفية تدخل الجيش السوري لإيقاف احتراب داخلي ما بين الدروز وعشائر بدوية. وعملياً تُدار المحافظة من هيئات أمنية وعسكرية مرتبطة بالشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الموحدين الدروز، والذي يدفع باتجاه قطع الصلة بدمشق ويدعو إلى "استقلال" كامل للمحافظة.

واتخذت إسرائيل الأزمة في السويداء ذريعة للتدخل السافر في الجنوب السوري، سيّما أن الهجري والتيار الذي يقوده يطالب علناً بسلخ السويداء عن سورية وضمها إلى إسرائيل. بينما تدفع قوى وطنية محلية باتجاه جسر هوة الخلاف مع العاصمة دمشق، لإيجاد حلول سياسية للأزمة المحتدمة والمستعصية على الحل منذ يوليو العام الفائت. ورفض الهجري التعاطي مع عديد المبادرات، ورفض تفاهماً وُضع في العاصمة الأردنية عمّان في سبتمبر/ أيلول الفائت بمباركة أميركية دعا إلى تحقيق بأحداث يوليو ومحاسبة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم، وإيصال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، كما نص على قيام الحكومة السورية بنشر قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وإعادة بناء القرى والممتلكات المتضررة.

تيارات متعدّدة

وتعليقاً على المشهد العام في السويداء، رأى الصحافي والكاتب من مدينة السويداء نورس عزيز، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا انقسام في محافظة السويداء"، مضيفاً: "ولكن هناك تيارات متعدّدة"، وأشار إلى أن اختطاف الشيخ الحجار "يندرج ضمن تصفية خلافات قديمة بين الفصائل في ريف السويداء الجنوبي"، مضيفاً: "الخاطفون يدّعون أن لديهم محادثات تثبت تعاون الحجار مع دمشق". وبرأيه، أن الغالبية العظمى في السويداء "تستشعر تهديداً وجودياً، لذا هناك حرص في المحافظة على وحدة الكلمة لحماية الطائفة في هذه المنطقة".

انقسام كبير

وفي المقابل، رأى الباحث السياسي رضوان زيادة في حديث مع "العربي الجديد" أن هناك "انقساماً كبيراً واضحاً في السويداء في ظل السيطرة الحديدية العسكرية والأمنية من حكمت الهجري على المحافظة"، مضيفاً أنه "لا يمكن إدارة السويداء أمنياً وعسكرياً واقتصادياً من خلاله. أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى مزيد من الفوضى والاضطرابات الداخلية". وبرأيه "يجب أن تُقدم تنازلات حقيقية من أجل بسط الحكومة سيطرتها على كل مناحي الحياة في السويداء، عبر تفاهمات سياسية بحيث يجري التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين بما فيهم الهجري على ما قام به بحق أبناء المحافظة".