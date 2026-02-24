السودان: 28 قتيلاً في هجوم لـ"الدعم السريع" على بلدة في دارفور

- أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 28 مدنياً وإصابة 39 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة مستريحة بولاية شمال دارفور، مما أدى إلى تدمير المركز الصحي الوحيد واعتقال كادر طبي. - أدانت الشبكة الهجوم ووصفت الاعتداءات بأنها جريمة وانتهاك للقوانين الدولية، مما تسبب في نزوح واسع وسط أوضاع إنسانية سيئة، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين. - يأتي الهجوم ضمن سلسلة هجمات للدعم السريع على معاقل الجيش السوداني في دارفور، وسط اتهامات بمحاولة تقسيم القبائل وزجها في صراعات.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 28 مدنياً وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء، جراء هجوم نفذته قوات الدعم السريع استهدف بلدة مستريحة بولاية شمال دارفور. وبحسب بيان الشبكة، فإن القصف الصاروخي على بلدة معقل رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد، الموالي للجيش السوداني، موسى هلال، أدى إلى تدمير المركز الصحي الوحيد، وتعرض الكوادر الطبية العاملة فيه للاعتداء، إلى جانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة.

وأدانت شبكة أطباء السودان، في بيان، ما وصفتها بـ"عملية الاستباحة الواسعة" التي تعرّضت لها منطقة مستريحة على يد قوات الدعم السريع، التي تسببت في قتل المدنيين وبث الرعب بينهم، واستهداف المرافق الصحية، مما أدى لموجة نزوح واسعة من المنطقة على القرى والبلدات المجاورة، في ظل أوضاع إنسانية سيئة، مضيفة أن "هذه الاعتداءات تعد جريمة مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية التي تجرّم الاعتداء على المدنيين".

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بضرورة التحرك لحماية المدنيين الذين نزحوا جراء هذه الهجمة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إليهم، والعمل الفوري على وقف الانتهاكات ومحاسبة قيادات الدعم السريع المسؤولة عن هذه الواقعة "التي تتنافى مع كل القوانين الدولية التي تجرّم الاعتداء على الآمنين وتشريدهم وترويعهم".

وكان رئيس مجلس الصحوة الثوري زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، قد حشد، خلال الأيام الماضية، عدداً من المقاتلين في مستريحة بولاية شمال دارفور للتصدي لهجمات الدعم السريع التوسعية في شمال دارفور، وقد انضم له عدد من المسلحين المحسوبين على قوات الدعم السريع، وأعلنوا الانضمام للقتال إلى جانبه والجيش السوداني. كما اتهم هلال، في خطاب أمام عدد من أنصاره، خلال الأيام الماضية، قوات الدعم السريع بمحاولة تقسيم قبيلة المحاميد، والزج بأبنائها في حروب خاصة بآل دقلو الذين يقودون الدعم السريع.

وكانت طائرة مسيرة قد شنّت، الأحد الماضي، هجوماً على مستريحة أثناء وجود هلال. وقال المتحدث باسم مجلس الصحوة، أحمد محمد أبكر، في بيان حينها، إن المنطقة تعرضت لقصف مكثف بمسيرات مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى قصف مستشفى المنطقة، ومقر ضيافة الشيخ موسى هلال، ومنزل أحد المواطنين. وأمس الاثنين، شنت الدعم السريع هجوماً كبيراً على البلدة، أدى إلى انسحاب قوات مجلس الصحوة بعد معارك ضارية بين الجانبين. ونشر مقاتلون من الدعم السريع مقاطع فيديو وهم يتجولون داخل المنطقة، ويدعون زملاءهم للنهب، كما نشروا صوراً لاحتراق عدد من منازل البلدة.

ويأتي الهجوم على مستريحة ضمن هجمات تشنها الدعم السريع مؤخراً على آخر معاقل الجيش السوداني والقوات والقبائل الموالية له في إقليم دارفور غربي البلاد. وتقع هذه المناطق الخارجة عن سيطرة الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب دارفور ومعظمها بالقرب من الحدود السودانية التشادية.