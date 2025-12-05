- شهدت ولايات جنوب وغرب كردفان هجمات عنيفة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم أطفال، في قصف استهدف مناطق مدنية. - أدت الهجمات إلى تعطيل الحياة وتشريد المدنيين وتدمير البنية التحتية، مع قلق المنظمات الإنسانية من استمرار العنف الذي يعيق وصول المساعدات ويزيد خطر المجاعة. - تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور، بينما يسيطر الجيش على مناطق أخرى، مما أدى إلى نزوح الآلاف وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

قُتل 15 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في هجمات نُسبت إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جنوب وغرب كردفان السودانية، الأربعاء والخميس، بحسب مصادر محلية وإغاثية. وقال مسؤول محلي ببلدة كالوقي في ولاية جنوب كردفان لوكالة فرانس برس "قُتل تسعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال، في قصف بمسيّرة تابعة للدعم السريع والحركة الشعبية (لتحرير السودان)-شمال.. الخميس". وأوضح المسؤول الذي تواصل عبر شبكة الانترنت الفضائية "ستارلينك" في ظل صعوبة الاتصال بالشبكات الأرضية، أن "القذيفة الأولى وقعت في روضة أطفال، والثانية وقعت في المستشفى" الذي نُقل إليه المصابون.

وفي غرب كردفان، أفاد بيان لغرفة الطوارئ، وهي مجموعة معنية بتنسيق جهود الإغاثة، بأن مسيّرة تابعة للجيش قصفت الأربعاء بلدة ناما، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. ودانت الغرفة الهجمات المستمرة التي "أدت إلى تعطيل الحياة، وترويع المدنيين وتشريدهم، وتدمير البنية التحتية والخدمية". ويتعذر الحصول على معطيات دقيقة بسبب انقطاع الاتصالات في معظم أنحاء البلاد وانهيار البنية التحتية الصحية.

وتشهد كردفان منذ أسابيع معارك مكثفة بعدما أحكمت "الدعم السريع" قبضتها على إقليم دارفور المجاور. وهذه المنطقة غنية بالنفط والأراضي الزراعية، وتربط الخرطوم بغرب السودان. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن المفوضية أحصت "مقتل 269 مدنياً على الأقل بسبب الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية" في شمال كردفان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف "إنه أمر صادم حقاً أن نرى التاريخ يتكرر في كردفان بعيد الأحداث المروّعة التي جرت في الفاشر"، متابعاً "ينبغي ألا نسمح بتكرار ما جرى في الفاشر"، حيث وقعت فظائع نسبت إلى قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على المدينة. واتهم تورك طرفي النزاع بعرقلة وصول المساعدات.

إلى ذلك، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، من أن المدنيين في كردفان يواجهون مخاطر متزايدة مع ارتفاع وتيرة العنف. وقال المكتب في بيان إن "العنف يعرقل الوصول إلى الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية، ويحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم". من جهته، اعتبر الفريق الإنساني التشغيلي في السودان، الخميس، تصاعد العنف في إقليم كردفان والحصار المستمر الذي عزل العديد من المدن بالإقليم، "انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي".

ويضم الفريق عدداً من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، تحت إدارة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا). وقال الفريق في بيان: "تدين المنظمات الإنسانية في السودان بأشد العبارات تصاعد العنف في منطقة كردفان والحصار المستمر الذي أدى إلى عزل العديد من المدن". وأعرب الفريق الإنساني عن "قلقه البالغ إزاء استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي". وأضاف أن "العنف المستمر يُقيّد الوصول إلى الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، ويُعيق وصول المزارعين إلى حقولهم وأسواقهم، ما يُفاقم خطر انتشار المجاعة في ولايات كردفان".

وتابع: "لا تزال المجتمعات المحلية في مدينتي الدلنج وكادقلي بولاية جنوب كردفان محاصرة، وتواجه صعوبات بالغة، وقيوداً شديدة على الحركة، وفرصاً محدودة للحصول على الخدمات الأساسية والحماية". وأشار البيان، إلى أنه تم رصد حالات مجاعة في كادقلي (عاصمة ولاية جنوب كردفان)، فيما وردت تقارير عن هجمات متواصلة خلال الأيام الأخيرة في مدينة بابنوسة، بولاية غرب كردفان. ودعا الفريق الإنساني، جميع الأطراف المتورطة في القتال إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني، وخاصةً الفارين من المناطق المحاصرة، والمستجيبين المحليين على خطوط المواجهة الذين يقدمون الدعم المنقذ للحياة. وأكد على "ضرورة وضع حدٍّ للعنف الجنسي والاختطاف وتجنيد الأطفال في المنطقة".

كما شدد الفريق الإنساني على "ضرورة احترام المواقع والبنية التحتية المدنية وحمايتها، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومواقع النزوح، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي". ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني يواصلون العمل في ظل مخاطر جمة، مقدمين مساعدات أساسية لـ1.1 مليون شخص في أنحاء كردفان، وهم بحاجة إلى وصول آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، وإلى الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح وتوسيع نطاق الاستجابة. وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غرباً، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم. وبعدما أعلنت مليشيا "الدعم السريع" الاثنين "تحرير" مدينة بابنوسة الغنية بالنفط في غرب كردفان، والتي تُعتبر آخر معاقل الجيش في الولاية، نفى الأخير ذلك الثلاثاء، قائلاً إن وحداته صدّت هجوماً لقواتها.

(فرانس برس، العربي الجديد)