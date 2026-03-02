السودان... 12 إصابة في هجوم نفذته "الدعم السريع" على مشفى في الأبيض

- قصف المستشفى البريطاني بالأبيض: أصيب 12 شخصاً، بينهم خمسة من الكوادر الطبية، في قصف شنته قوات الدعم السريع على المستشفى البريطاني، مما يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويقوّض الجهود الإنسانية. - استهداف المرافق المدنية: واصلت قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض، مستهدفة الميناء البري والمنطقة الصناعية وجامعة كردفان، مما أدى لخسائر مادية كبيرة. - تحركات عسكرية في جنوب كردفان: استعادت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو السيطرة على مواقع استراتيجية بدعم من قوات الدعم السريع، مما يعزز قبضتها على الطرق الحيوية في المنطقة.

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الاثنين، إصابة 12 شخصاً في قصف شنته قوات الدعم السريع على المستشفى البريطاني في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان فجراً، في وقت كثفت فيه القوات التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ إبريل/نيسان 2023، هجماتها بالطائرات المسيّرة على المدينة.

وبحسب ما قالت الشبكة فإن من بين المصابين خمسة من الكوادر الطبية، وصفت إصابة بعضهم بـ"الخطيرة". وأدانت الشبكة الاعتداء على المستشفى البريطاني، واعتبرته انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويقوّض الجهود الإنسانية، مؤكدة أن "هذه الهجمات على المرافق الطبية هو تطور خطير ويتسبب في وقف الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الطبية للمواطنين والنازحين بالمنطقة".

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لتوفير الحماية الكاملة للمرافق الطبية والعاملين فيها، والضغط على قيادات الدعم السريع لوقف استهدافها للمرافق الطبية والمدنية التي تقدم خدماتها لأكثر من مليون نازح بمدينة الأبيض.

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التي تهاجم المدينة منذ يوم الجمعة الماضي حسب مقاطع فيديو نشرها الجنود، وقالت مصادر محلية في مدينة الأبيض لـ"العربي الجديد"، إن قوات الدعم السريع واصلت إطلاق المسيّرات على المدينة لليوم الرابع على التوالي، وأضافت أن الهجمات طاولت يوم السبت الماضي الميناء البري ما أدى لخسائر في الباصات السفرية ومكاتب الشركات العاملة، كما أصابت طائرة مسيّرة المنطقة الصناعية وأدت لتدمير عدد من الورش الصناعية، كما استهدفت المسيّرات جامعة كردفان للمرة الثانية خلال أقل من شهر ودمرت بعض القاعات الدراسية.

وفي اتّجاه آخر، أعلنت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان، مدعومة بحليفتها الدعم السريع استعادة السيطرة على حاميات (مواقع عسكرية) في تقاطع "كيقا جرو" و"الكويك"، الواقعتَين على الطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينتَي الدلنج وكادقلي بجنوب كردفان. وقالت الحركة في تصريح صحافي اليوم، إنّ "العملية تأتي ضمن التحركات الميدانية التي شهدها محور الدلنج يوم أمس الأحد، والتي أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني في عدد من المواقع"، ولفتت الى أن استعادة السيطرة على حاميات كيقا والكويك تعتبر إعادة تموضع لقواتها والدعم السريع في مناطق حيوية وإحكام قبضتها على الطرق التي "تسلل عبرها العدو إلى الدلنج وكادقلي في وقت سابق"، وكانت الحركة الشعبية والدعم السريع شنتا أمس الأحد هجوماً على مدينة الدلنج لكن الجيش تمكّن من صد الهجوم.