السودان يقرّر استئناف عضويته في منظمة "إيغاد"

09 فبراير 2026
من اجتماع سابق لـ"إيغاد" بشأن السودان في إثيوبيا، 10 يوليو 2023 (الأناضول)
- أعلنت الحكومة السودانية استئناف عضويتها في "إيغاد" بعد تجميدها في يناير 2024 بسبب تدخلات المنظمة في شؤونها، مرحبةً بعودة السودان كخطوة تعزز التضامن الإقليمي والتعاون.
- أكدت وزارة الخارجية السودانية التزامها بالأمن والسلم الدوليَين، مشيرةً إلى أهمية التعاون الإقليمي كأساس للتعاون الدولي، مع تأكيد "إيغاد" على احترام سيادة السودان.
- ثمنت السودان جهود الرئيس إسماعيل عمر جيليه و"إيغاد" في تعزيز السلام والاستقرار، مع استعداد المنظمة للعمل مع السودان لحل التحديات ودعم مستقبل مزدهر.

أعلنت الحكومة السودانية التي يقودها الجيش، اليوم الاثنين، استئناف نشاطها الكامل في عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بعد إعلان السودان تجميد عضويته في الهيئة في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، بسبب ما وصفها بالتجاوزات من المنظمة، والتدخل في شؤونه دون مشاورته، وبينها إدراج الوضع في البلاد التي تشهد حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع على جدول أعمال قمة الهيئة الـ42 دون مشاورته، في وقت رحبت "إيغاد" بعودة السودان، ووصفت الخطوة بأنها تأكيد للتضامن الإقليمي، والالتزام الجماعي بالسلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنّ حكومة السودان تؤكد أن قضايا الأمن والسلم الدوليَين تُعد من الأولويات التي تراعيها الحكومة، وتبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ عليها على المستويَين الإقليمي والدولي، وتؤمن الحكومة بأن التعاون الإقليمي يُعتبر الأساس الذي ترتكز عليه آفاق التعاون الدولي. وأضافت أن الحكومة قرّرت استئناف عضويتها في المنظمة اتساقاً مع الموقف الإيجابي لسكرتارية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، الذي أعربت فيه المنظمة عبر سكرتيرها التنفيذي، عن التزام الأمانة التنفيذية للهيئة بالأُطر المؤسّسة للعمل الإقليمي المشترك، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وفي مقدمتها اعترافها الكامل بسيادة السودان، ووحدة أراضيه وشعبه، وسلامة مؤسّساته الوطنية القائمة.

اجتماع وزاري لـ"إيغاد"، أديس أبابا، 16 نوفمبر 2028 (ميناسي وانديمو هايلو/الأناضول)
تقارير دولية
التحديثات الحية

انسحاب إريتريا وتجميد السودان عضويته: أي مستقبل لـ"إيغاد"؟

وثمنت الوزارة الجهود الإيجابية التي بذلها الرئيس إسماعيل عمر جيليه، رئيس جمهورية جيبوتي، رئيس الدورة الحالية لـ"إيغاد"، ووزير خارجيته عبد القادر حسين، ورئيس المجلس الوزاري والسكرتير التنفيذي للمنظمة ورقنة قبيهو. من جانبها، أعلنت "إيغاد" ترحيبها بقرار جمهورية السودان استئناف مشاركتها الكاملة في المنظمة. وبحسب بيان للمنظمة اليوم، وصف الأمين التنفيذي لـ"إيغاد"، وركنه جبيهو، عودة السودان بأنها تأكيد للتضامن الإقليمي والالتزام الجماعي بالسّلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة، وأشار إلى أن انخراط السودان المتجدّد، بوصفه دولة عضواً مؤسساً، يعزز وحدة "إيغاد"، ويرفع من قدرتها على معالجة الأولويات الإقليمية المشتركة.

وأعرب الأمين التنفيذي عن تقديره العميق للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس "إيغاد"، لقيادته ومشاركته البنّاءة في توجيه هذه العملية. وبحسب البيان، أكدت الأمانة العامة للمنظمة استعدادها للعمل عن كثب مع جمهورية السودان في سبيل التوصل إلى حل سلمي للتحديات الراهنة، ودعم مستقبل آمن ومزدهر للشعب السوداني والمنطقة ككل.

