السودان: مقتل 4 مدنيين بقصف لـ"الدعم السريع" على سوق في الدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص، بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين، من جراء استهداف قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية/ شمال سوقاً في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد. وشددت الشبكة على أن "استهداف الأسواق والمناطق المدنية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافاً بحياة المدنيين".

وأعربت "أطباء السودان" عن "بالغ قلقها إزاء تكرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية، ونقص الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة". كما طالبت الشبكة "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية، من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة".

والجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين من جراء قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على مدينة الدلنج. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ إبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالمياً، فضلاً عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول)