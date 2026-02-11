السودان: مقتل طفلين جراء غارة بمسيّرة على مدرسة في كردفان

- استهدفت غارة جوية مدرسة دينية في الرهد، شمال كردفان، مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة 12 آخرين، وأدانت شبكة أطباء السودان الهجوم كونه انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. - وثيقة استخباراتية كشفت أن قافلة مستهدفة في الرهد كانت تحمل أسلحة للجيش السوداني، ونفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن قصف مكتب التعليم والمدرسة في الدلنج. - الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أدى إلى نزوح أكثر من 115,300 شخص ومقتل قرابة 40 ألف شخص، مع انتشار المجاعة والدمار.

قُتل طفلان وأُصيب 12 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، في غارة جوية من مسيّرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت مدرسة دينية في مدينة بولاية شمال كردفان تخضع لسيطرة الجيش، وفق ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس. وأفاد شاهد عيان بأنّ الغارة استهدفت مدرسة دينية في مدينة الرهد، ونسب الهجوم إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ إبريل/ نيسان 2023. وأشار إلى أنه شاهد 12 جريحاً إثر الغارة.

من جانبها، قالت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم، إن "هذا الاعتداء الآثم يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتعديًا خطيرًا على دور العبادة التي يفترض أن تظل ملاذًا آمنًا بعيدًا عن الحرب"، مضيفة أن "استهداف الأطفال داخل المساجد جريمة مكتملة الأركان لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في نمط الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين". وأكدت الشبكة أن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ سبق أن طاولت هجمات مماثلة دور عبادة أخرى، من بينها كنيسة في العاصمة الخرطوم ومسجد بمدينة الفاشر، ما أسفر حينها عن سقوط عشرات الضحايا، "في نمط ممنهج يعكس استخفافًا واضحًا بحرمة الدماء والمقدسات".

وحمّلت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين ودور العبادة"، كما دعت إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين، خاصة الأطفال، وضمان تحييد المرافق الدينية والإنسانية عن أي أعمال عسكرية، احترامًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وفي مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان التي فك عنها الجيش الحصار في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي قال سودانيون لـ"العربي الجديد" إن طائرة مسيرة قصفت مساء أمس الثلاثاء مدرسة علي الكرار الثانوية ومكتب تعليم مرحلة الأساس، وتسببت في تدمير المباني ومحتوياتها.

وقد نفت "الدعم السريع" في بيان على تطبيق تليغرام، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ"الأكاذيب والافتراءات التي تتهمها بقصف مكتب للتعليم ومدرسة في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان".

إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للسكان، مكتب السودان، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، اضطر أكثر من 115،300 شخص في ولايات كردفان إلى ترك منازلهم، وأضافت أن "الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال الذين يعيشون بقليل من الخدمات أو بدون أي دعم"، وأشارت إلى أنه "بحسب النساء اللواتي وصلن إلى ولاية النيل الأبيض، فإن جميع ممتلكاتهن قد سُلبت خلال رحلة النزوح التي استمرت أكثر من 40 يوماً".

وثيقة: تناقض رسمي بشأن استهداف قافلة جنوب كردفان

من جهة أخرى، كشفت وثيقة استخباراتية رسمية، نُسبت إلى جهاز المخابرات العامة السودانية، عن أنّ القافلة التي جرى استهدافها في منطقة الرهد بجنوب كردفان لم تكن قافلة إغاثة إنسانية خالصة كما أُعلن رسمياً من قبل الجيش السوداني، بل كانت تحمل شحنات أسلحة وذخائر نوعية موجهة إلى قوات الجيش السوداني في مسارح العمليات بالولاية.

وذكرت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنّ الوثيقة، التي نشرها موقع "uknip" البريطاني، كشفت عن أنّ القافلة صُنّفت ظاهرياً على أنها مخصصة لنقل مواد إنسانية وإغاثية، في محاولة لتأمين مرورها عبر مناطق تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً، غير أنّ مضمونها الفعلي كان عسكرياً بحتاً، إذ ضمّت أسلحة وذخائر وعتاداً ميدانياً موجهاً لتعزيز القوات المنتشرة في جنوب كردفان.

ونشرت الصحيفة مضمون الوثيقة باللغة العربية حيث كتب عليها: جهاز المخابرات العامة، هيئة أمن الولايات، إدارة أمن ولاية شمال كردفان، التاريخ السادس من فبراير/ شباط الجاري. وبحسب الصحيفة، تؤكد الوثيقة أنّ قوات الدعم السريع هي من نفذت عملية الاستهداف، ونجحت في تدمير القافلة بالكامل، بعد رصد تحركاتها وجمع معلومات دقيقة عن طبيعة حمولتها ومسارها، وهو ما يتناقض مع الرواية الأولية التي جرى الترويج لها بشأن تعرض "قافلة مساعدات إنسانية" لهجوم عسكري. ولم يصدر تعليق رسمي مفصل يوضح التناقض بين الرواية المعلنة ومضمون الوثيقة، طبقاً للصحيفة.

وكان هجوم وقع يوم الجمعة الماضي استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال كردفان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وحمّلت منظمة "محامو الطوارئ" وهي منظمة مستقلة توثق الفظائع في السودان، قوات الدعم السريع مسؤولية الهجوم، بينما وصفته شبكة أطباء السودان بأنه "انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب كاملة".

وكانت قوات الدعم السريع قد نفت استهداف المساعدات، معتبرة أن مهاجمة قوافل الإغاثة وممراتها ونقاط عبورها الحدودية "جريمة مكتملة الأركان"، متهمة الجيش السوداني باستهداف قوافل الإغاثة والمساعدات وإعاقة وصولها. وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص (نحو 30% من السكان) داخلياً وخارجياً، ودمار هائل وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية.