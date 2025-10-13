السودان... لا ضغوط جدية لوقف الحرب

- تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين، خاصة في دارفور وكردفان، وسط اتهامات للأطراف المتحاربة بالمتاجرة بدماء السودانيين ورفض التفاوض. - الجهود الدولية للسلام بقيادة الولايات المتحدة والسعودية لم تحقق تقدماً ملموساً، رغم محادثات جدة في مايو 2023 والمنامة في يناير 2024، التي لم تسفر عن نتائج ملموسة. - دعوات دولية لوقف العنف ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وسط غياب ضغوط حقيقية على الأطراف المتحاربة، مما يساهم في استمرار الصراع.

بعد مرور أكثر من 29 شهراً من الحرب الطاحنة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تتزايد أعداد الضحايا من المدنيين يومياً خصوصاً في إقليمَي دارفور غرباً وكردفان جنوب وسط البلاد. ويواجه طرفا الحرب اتهامات بالمتاجرة بدماء السودانيين والاستمرار في القتال إلى جانب رفض التفاوض ووضع حد لمعاناة الناس التي قاربت ثلاثة أعوام، آخرها سقوط عشرات القتلى والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ في قصف نفذته "الدعم السريع" على ملجأ للنازحين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وتخضع المدينة لحصار "الدعم" منذ أكثر من عام، فيما تحذر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أنّ نحو 260 ألف مدني ما زالوا عالقين داخلها.

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان

و"قوات الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً. ويخضع البرهان وحميدتي لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية الحرب.

وتسعى أطراف دولية عديدة بينها الولايات المتحدة والسعودية ومنظمة إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية، وهي منظمة إقليمية في أفريقيا) واللجنة الرباعية (المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر) لإعادة الطرفَين لطاولة المفاوضات دون استجابة، إذ استضافت مدينة جدة السعودية في 11 مايو/أيار 2023، محادثات برعاية سعودية أميركية، أسفرت عن أول اتفاق نص على حماية المدنيين. ونجح المنبر في تنفيذ أكثر من هدنة، لكنها ظلت في مهب ريح الخروقات العديدة والاتهامات المتبادلة، قبل أن يجري تعليق المحادثات في ديسمبر/كانون الأول 2023. وجرت محادثات أخرى سرية في المنامة بين نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي، والقائد الثاني في "الدعم"، عبد الرحيم دقلو، في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، لكن نتائجها لم تر النور.

هجوم على مركز إيواء في الفاشر

واستنكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان أمس الأحد، "استمرار الصمت الدولي حيال ما ظلت تقوم به مليشيا الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب بحق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى من قتل ممنهج على أسس قبلية و تطهير عرقي استهدف البنايات الخدمية ومعسكرات النازحين ودار الإيواء في تحدي واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي"، وأضاف البيان أنّ "هذه الجرائم تحتم على الإرادة الدولية مساعدة السودان على اجتثاث هذه المليشيا الإرهابية ومحاسبة قادتها ومن يقف إلى جانبهم ويساعدهم على ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الأبرياء"، وأكّد مجلس السيادة أن هجوم "الدعم السريع" على مركز إيواء النازحين بمدينة الفاشر، أول من أمس السبت، "سيزيد الشعب السوداني تمسكاً بضرورة القضاء على هذه المليشيا التي تزعزع الأمن في المنطقة والإقليم".

وأول من أمس، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة بمركز إيواء دار الأرقم بالفاشر، راح ضحيته 57 من المدنيين، بينهم 17 طفلاً، و22 من النساء، و18 من كبار السن. واعتبرت شبكة أطباء السودان في بيان في اليوم نفسه، أنّ ما جرى "ليس حادثاً عرضياً، بل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم". وفي بيان آخر، قالت الشبكة إن قصفاً مدفعياً نفذته الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع "الدعم السريع" على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، تسبب في إصابة 11 شخصاً بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

من جانبها نفت قوات الدعم السريع، في بيان أمس، "ما تروّجه الغرف الإعلامية التابعة للجيش من ادّعاءات كاذبة حول سقوط مدنيين نتيجة قصف جوي أو مدفعي زعمت أن قواتنا نفذته باستهداف ملجأً للنازحين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور"، واعتبرت أن "الادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، وتأتي في سياق حملة تضليل منهجية تهدف إلى التغطية على الهزائم الميدانية التي مُني بها الجيش وعناصره من المُرتزقة"، مضيفة أنها "تلتزم بقواعد الاشتباك التي تراعي سلامة المدنيين وتحترم حقوق الإنسان"، وكانت "الدعم السريع" اتهمت بدورها الجيش في بيان يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، بشنّ هجمات على المدنيين أودت بحياة أكثر من 80 شخصاً في منطقة "بلبل تمبسكو" غربي نيالا في ولاية جنوب دارفور، إضافةً إلى عشرات القتلى في ضاحية الزرق بشمال دارفور.

وجدّدت الهجمات الأخيرة ضد المدنيين الدعوات الدولية لوضع حد للصراع في السودان، إذ أعربت السعودية عن استنكارها للهجوم الذي تعرض له مأوى للنازحين في مدينة الفاشر، مجدّدةً رفضها العنف ضد المدنيين. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان السبت، إنّ المملكة تشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب السودان وشعبه المزيد من المعاناة والدمار، وأكّدت ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه بين الطرفَين في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو 2023. كذلك عبرت وزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية البارونة تشابمان، في تصريح أمس، عن القلق من توجيه ضربات على مخيّم إيواء دار الأرقم في الفاشر، معتبرة أن استهداف المدنيين لا يُغتفر، وأضافت أن المملكة المتحدة تدعو إلى وقف حصار قوات الدعم السريع للفاشر فوراً، ووقف إطلاق النار في أنحاء البلاد لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بلا عقبات.

أما المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فأدان بأشد العبارات استمرار قتل وإصابة المدنيين في الفاشر، مضيفاً في بيان الجمعة الماضي، أنه يشعر "بالفزع من تجاهل قوات الدعم السريع المتعمد وغير المحدود لحياة المدنيين"، موضحاً أنه "رغم الدعوات المتكرّرة، بما في ذلك دعوتي، لإيلاء عناية خاصة لحماية المدنيين، إلّا أنهم يواصلون قتلهم وإصابتهم وتهجيرهم، ومهاجمة الأهداف المدنية، بما في ذلك ملاجئ النازحين والمستشفيات والمساجد، في تجاهل تام للقانون الدولي. يجب أن ينتهي هذا"، وحثّ تورك "قوات الدعم السريع، بل جميع أطراف النزاع، على استخلاص العبر من إدانة المحكمة الجنائية الدولية لعلي كوشيب (زعيم مليشيا الجنجويد) هذا الأسبوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور" عام 2003، مجدداً دعوته للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات النفوذ المباشر إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ومنع وقوع مزيد من الفظائع في الفاشر وفي مختلف أنحاء دارفور.

في البيان نفسه أكّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 46 مدنياً على الأقل في غارات بالمدفعية وطائرات مسيّرة في حيَّي أبو شوك ودرجة أولى ومخيّم أبو شوك للنازحين، شمالي مدينة الفاشر. ويشمل ذلك 14 مدنياً على الأقل قُتلوا خلال هجمات يومَي الخامس والسابع من أكتوبر الماضي على المستشفى السعودي بالفاشر، آخر مرفق صحي رئيسي عامل في شمال دارفور.

ماجد علي: طرفا الصراع لم يتعرضا حتى اليوم لضغوط حقيقية تجبرهما على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

لا ضغط على طرفي حرب السودان

في هذا الصدد رأي الصحافي السوداني، ماجد علي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "المجازر بحق المدنيين لن تتوقف ما دامت الحرب مستمرة وتجري دون احترام يذكر لقواعد الاشتباك، خصوصاً من الدعم السريع"، وأضاف أن "طرفَي الصراع لم يتعرضا حتى اليوم لضغوط حقيقية تجبرهما على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، عازياً ذلك إلى "علاقة كل منهما بأطراف دولية تدعم موقفه وتتيح لهما المراوغة والمزايدة في وقت يدفع الشعب السوداني وحده ثمن صراع على السلطة"، وتوقع ماجد أن "تتزايد الضغوط الدولية وتتوجه الأنظار نحو السودان عقب توقف الحرب في غزة، وإجبار الطرفين على القبول بخريطة الطريق التي أعلنتها اللجنة الرباعية أخيراً".

وكانت اللجنة الرباعية، طرحت في 12 سبتمبر/أيلول الماضي خريطة طريق لتسوية الأزمة في السودان، ودعت إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تعقبها عملية انتقالية شاملة في البلاد تُختتم خلال تسعة أشهر، كما شددت على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع، محذرة من أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن. من جانبه رأى المحلل السياسي السوداني، صلاح المليح، أنه "لا بد من دفع الطرفَين المتحاربَين بكل قوة إلى التفاوض لإنهاء الحرب حماية للمواطنين الأبرياء"، معتبراً في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن أن يظلّ أمر التفاوض وإنهاء الحرب معلقاً بسبب تعنت أحد الأطراف الذي يرغب في استمرارها، وبالتالي استمرار معاناة المواطنين"، وفي رأيه أيضاً "لا بدّ من تحرك دولي حاسم بأي وسيلة ممكنة حتى لو بالتدخل العسكري لإيقاف النزيف وإنهاء معاناة من تبقى من الشعب السوداني".

نور الدين صلاح الدين: كل من يطيل أمد الحرب أو يوظفها سياسياً يتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية أمام الشعب

من جهة أخرى قال عضو المكتب التنفيذي لـ"التيار الوطني" (تنظيم سياسي)، نور الدين صلاح الدين، لـ"العربي الجديد"، إنهم يرون كتنظيم أن أخطر ما أفرزته الحرب هو تحول انتهاكاتها إلى أداة سياسية واعتبار معاناة المدنيين وسيلة للمزايدة ولتصفية الحسابات، وبالتالي "تطورت (الانتهاكات) إلى جريمة مستمرة بحق الدولة والمجتمع"، وبشأن تبادل الاتهامات حول قصف المدنيين، فإنه "لا يغيّر شيئاً من الحقيقة الجوهرية المتمثلة في أن المدنيين هم الضحايا الحقيقيون، وأن كل من يطيل أمد الحرب أو يوظفها سياسياً يتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية أمام الشعب والتاريخ". أما عن تعليق المسار السياسي، فشدد صلاح الدين على أن التنظيم "يرى أن غياب التفاوض الجاد ليس قدراً، بل نتيجة لإرادة مضادة للحل، لذلك ندعو إلى اجتراح عملية سياسية وطنية تُنهي الحرب لصالح دولة المؤسسات، لا لصالح أي طرف مسلح"، وأوضح أنه "ليس المطلوب أن ينتصر طرف على آخر، بل أن تنتصر الدولة السودانية على منطق المليشيا والحرب". وإلى أن يتحقق ذلك، أكّد صلاح الدين على مواصلة جهود التنظيم "مع القوى المدنية الجادة في الداخل والخارج من أجل فتح المسار السياسي وإعادة تعريف هدف إنهاء الحرب بوصفه واجباً وطنياً لا مجال للمساومة فيه".