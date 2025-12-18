السودان | قتلى في هجوم واسع بمسيّرات لـ"الدعم السريع" شرقاً

- شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيّرة على شرق السودان، مستهدفة محطة توليد كهرباء رئيسية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ومقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصران من الدفاع المدني وطفلة، وإصابة أربعة مدنيين. - تصاعد العنف في كردفان مع قصف مدفعي من مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية شمال، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً. أدانت شبكة أطباء السودان القصف وناشدت المجتمع الدولي للتدخل. - النزاعات المستمرة في كردفان تسببت في نزوح أكثر من 50 ألف شخص وتهديد بحدوث مجاعة، مع وصف الأمم المتحدة للوضع بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

شنت قوات الدعم السريع الخميس هجوماً واسعاً بطائرات مسيّرة في شرق السودان، حيث استهدفت الضربات محطة توليد كهرباء رئيسية وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في المدن الكبرى ومقتل ثلاثة أشخاص. وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن هويته: "أطلقت الميليشيا 35 مسيّرة على مدن عطبرة والدامر وبربر في ولاية النيل، واستهدفت منشآت مدنية".

وأسفرت الغارات التي استهدفت محولات كهربائية في محطة المقرن في عطبرة بولاية نهر النيل، في شرق البلاد، عن مقتل شخصين، وفق ما أفاد به مسؤول في محطة توليد الكهرباء نسب الهجوم أيضاً إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ إبريل/نيسان 2023. القتيلان اللذان أكدت حكومة ولاية نهر النيل سقوطهما هما عنصران في الدفاع المدني قضيا في غارة ثانية بطائرة مسيّرة أثناء محاولتهما إخماد حريق اندلع من جراء غارة أولى، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها، أفادت مجموعة "محامو الطوارئ" التي توثق فظائع النزاع، في بيان، بأن الغارات على عطبرة طاولت "منازل سكنية وأسفرت عن وفاة طفلة وإصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة، إلى جانب اندلاع حريق في أحد المنازل المتضررة".

- انقطاع واسع للتيار الكهربائي

وأفادت الشركة السودانية للكهرباء بأن الهجوم "أدى إلى توقف الإمداد الكهربائي في ولايات عدة". وقال الموظف الحكومي في بورتسودان عبد الرحيم الأمين لوكالة فرانس برس: "انقطعت الكهرباء عنّا منذ الساعة الثانية صباحاً. نأمل أن تعود قريباً". وتؤدي محطة المقرن دوراً رئيسياً في شبكة الكهرباء السودانية، إذ تستقبل الطاقة المولّدة من سد مروي الذي يشكّل أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في البلاد قبل توزيعها على مختلف المناطق.

كما أفاد شهود عيان بأن الجيش فعّل أنظمة دفاعه الجوي قرابة الساعة 2:00 (منتصف ليل الأربعاء الخميس بتوقيت غرينتش)، مشيرين إلى مشاهدة ألسنة اللهب والدخان تتصاعد فوق عطبرة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني. وقال أحمد البشير، أحد سكان المدينة: "انقطعت الكهرباء منذ الساعة الثانية صباحاً، ونخشى أن يكون الضرر جسيماً وأن يستغرق إصلاحه وقتاً".

وطاول انقطاع الكهرباء ولايات عدة، بعضها في منطقة النيل والبحر الأحمر حيث تقع بورتسودان، المقر الموقت للحكومة المحسوبة على الجيش السوداني، وفق شهود. كما تأثرت العاصمة الخرطوم بانقطاع التغذية قبل أن تُعاد الكهرباء جزئياً. في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات الدعم السريع بضربات عدة البنية التحتية العسكرية والمدنية، ما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي أثرت على ملايين الأشخاص.

قتلى في قصف مدفعي على مدينة الدلنج

في سياق آخر، شنت مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة معها قصفا مدفعيا لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، فيما أعلنت شبكة أطباء السودان (أهلية) مقتل 16 شخصا، بينهم نساء وكبار سن وأطفال، وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي نفذته الدعم السريع والحركة الشعبية على الدلنج خلال الـ48 ساعة الماضية، "ما ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في خسائر كبيرة وسط المدنيين".

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الخميس، ما وصفته بالقصف المتعمد الذي نفذته الدعم السريع وحركة "الحلو" على مدينة الدلنج، وأكدت أن استهداف المناطق السكنية "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، ويضاعف من معاناة المواطنين ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي تعاني أصلاً من شح الإمكانيات". وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع وحركة الحلو للوقف الفوري للهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان حماية الطواقم الطبية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين.

وفي تقرير اليوم الخميس، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بين 25 أكتوبر/ تشرين الأول و17 ديسمبر/كانون الأول 2025، نزح ما يُقدّر بنحو 50.445 شخصًا من مناطق متفرقة في إقليم كردفان نتيجة لتفاقم انعدام الأمن. وأكدت وقوع 39 حادثة أدت إلى النزوح منذ بدء التصعيد في 25 أكتوبر 2025. وحسب المنظمة، استضافت منطقة كردفان ما يُقدّر بـ(1.028.223) نازحًا داخليًا، موزعين على (1914) موقعًا في 36 منطقة.

مقتل أكثر من ألف مدني

وفيما لا تلوح في الأفق أي هدنة في النزاع المستمر، يُتوقع أن يصل عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش والحاكم الفعلي للبلاد، إلى القاهرة الخميس "لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية"، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية. ويستمر التعثر حتى الآن في مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة ضمن مجموعة الوساطة الرباعية التي تضم أيضاً مصر والسعودية والإمارات. وقد رفض البرهان الخطة المقترحة من المجموعة الرباعية التي تدعو إلى إقصائه مع قوات الدعم السريع من المرحلة الانتقالية السياسية لما بعد النزاع.

ومنذ استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم في مارس/آذار، ركزت قوات الدعم السريع عملياتها في دارفور، واستولت في نهاية المطاف على الفاشر، آخر معاقل الجيش في الإقليم، في أكتوبر/تشرين الأول، وعززت سيطرتها على هذه المنطقة الغربية الشاسعة. وترافق هذا التقدم مع انتهاكات وفظائع بحق المدنيين، وفق منظمات غير حكومية وشهادات ناجين.

وفي إبريل، قُتل أكثر من ألف مدني في مخيم زمزم للنازحين شمال دارفور في هجوم شنته قوات الدعم السريع، وفق ما أفاد به مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الخميس. وتتركز أعمال العنف المنسوبة إلى قوات الدعم السريع حالياً في منطقة كردفان الشاسعة جنوباً، وقد نزح من المنطقة أكثر من 50 ألف مدني بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتحاصر الدعم السريع وحلفاؤها كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، ومدينة الدلنج المجاورة منذ 18 شهراً، وتتهدد المجاعة المدينتين بحسب الأمم المتحدة. وأسفرت الحرب التي اندلعت في إبريل 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسببت في "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق الأمم المتحدة.