السودان: قتلى جراء هجوم مسيّرة للدعم السريع على سنجة

- شنت قوات الدعم السريع هجوماً بطائرة مسيّرة على قيادة الجيش السوداني في سنجة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، وسط تصاعد التوترات بين الطرفين منذ أبريل 2023. - استهدفت مسيّرة تابعة للدعم السريع سوق "كرتالا" في جنوب كردفان، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين، مما أثار إدانة واسعة من شبكة أطباء السودان والمجتمع الدولي. - تواصل قوات الدعم السريع هجماتها في دارفور للسيطرة على معاقل الجيش، بينما تتعهد الحكومة المركزية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين.

قصفت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ إبريل/نيسان 2023 قيادة الجيش في مدينة سنجة بولاية سنار بواسطة طائرة مسيّرة، اليوم الاثنين. وتسبب الهجوم، حسب المعلومات الأولية، في سقوط قتلى وجرحى، بينهم عسكريون ومدنيون كانوا داخل مقر الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني. وأفاد شهود في المدينة بسماع أصوات انفجارات قوية وطلقات يُعتقد أنها صادرة عن المضادات الأرضية للجيش التي تصدت لبعض الطائرات المهاجمة.

ولم يعلّق الجيش السوداني بشكل فوري على الهجوم، وكذلك الدعم السريع، لكن مستشار الدعم السريع الباشا طبيق قال على صفحته بموقع "فيسبوك" إن ما جرى اليوم داخل قيادة الفرقة 17 سنجة "ليس حدثاً عابراً، بل رسالة مباشرة إلى البرهان (قائد الجيش) وقيادات الجيش السوداني، ومن خلفهم الحركة الإسلامية وكل دعاة استمرار الحرب". وأضاف: "إن القادم سيكون أشد وقعاً وأكثر إيلاماً ووجعاً".

فيما أعلنت شبكة أطباء السودان (أهلية)، في بيان، اليوم الاثنين، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء استهداف مسيّرة موجّهة للدعم السريع لسوق "كرتالا" بمنطقة الجبال الستة بولاية جنوب كردفان، صباح أمس الأحد، مضيفة أن القتلى والمصابين جميعهم من المدنيين الذين كانوا داخل السوق وقت استهداف المسيّرة للموقع.

ودانت الشبكة الاستهداف المباشر للمدنيين من قبل الدعم السريع وحمّلت قيادتها المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات الممنهجة على الأسواق والأحياء السكنية.

وتشنّ قوات الدعم السريع هجمات مكثفة هذه الأيام للسيطرة على مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وعدد من القرى الصغيرة التابعة لها في دارفور، في محاولة للسيطرة على آخر معاقل الجيش والقوات المساندة له، وأهمها في إقليم دارفور، غربي السودان. وكانت أبرز تلك الهجمات والمعارك يوم الجمعة الماضي على منطقة جرجيرة، حيث اقتحمت "الدعم السريع" المنطقة وأعلنت السيطرة عليها، قبل أن تشنّ "القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" الموقعة على سلام مع الحكومة والمساندة للجيش هجوماً وتسترد المنطقة من جديد، في وقت واصل فيه الجيش شنّ غارات بالطائرات المسيّرة مستهدفاً تجمعات "الدعم" والمليشيات الموالية لها في تلك المناطق القريبة من الحدود السودانية التشادية.

وتُعد مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وأبو قمرة وجرجيرة، القريبة من الحدود السودانية التشادية، آخر معاقل الجيش السوداني والقوات المساندة له من الحركات المسلحة في شمال دارفور وغربه، بعد سيطرة "الدعم" في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، والتي كانت تمثل أكبر معاقل الجيش في الإقليم، ومقراً لقيادة الفرقة السادسة مشاة.

وبالتزامن مع معارك الجمعة، توعّد حاكم إقليم دارفور في الحكومة المركزية مني أركو مناوي بمحاسبة "الدعم السريع" على الجرائم التي ترتكبها بحق المجتمعات في إقليم دارفور، وشدّد على الاستمرار في المعركة "حتى الاقتصاص من المجرمين، وحتى يعود أهلنا إلى منازلهم وقراهم أعزاء آمنين، وتُجتث هذه المليشيا من جذورها وتُطوى صفحتها الدموية إلى غير رجعة".