- شنّ الجيش السوداني غارات جوية مكثفة بطائرات مسيّرة استهدفت تجمعات قوات الدعم السريع في عدة ولايات، مما أدى إلى تدمير معدات عسكرية، بينما ردّت قوات الدعم السريع بهجمات مدفعية وطائرات مسيّرة على ولايات أخرى. - كشفت "المقاومة الشعبية" في شمال دارفور عن محاولات قوات الدعم السريع لإحداث تغيير ديمغرافي قسري في الفاشر، عبر نقل سكان وتوطينهم في منازل مهجّرين، مما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني. - اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن هجمات بطائرات مسيّرة على سوق مدينة المجلد، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، واعتبرت ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

شنّ الجيش السوداني، الأربعاء، غارات جوية استهدفت تجمّعات لقوات الدعم السريع في عدد من الولايات جنوب وسط البلاد وغربها، فيما ردّت الأخيرة بهجمات مدفعية وبالطائرات المسيّرة طاولت ولايات النيل الأبيض وشمال كردفان وجنوبها.

وفي الأثناء، كشفت "المقاومة الشعبية" في ولاية شمال دارفور، وهي قوات مساندة للجيش، عن ما وصفتها بمحاولات "ممنهجة" تنفّذها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، لإحداث تغيير ديمغرافي قسري، عبر نقل سكان من مناطق أخرى وتوطينهم في منازل مواطنين مهجّرين داخل أحياء خاضعة لسيطرتها، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لحقوق المدنيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" إن الجيش نفذ، أمس واليوم، غارات مكثفة باستخدام طائرات مسيّرة استراتيجية استهدفت تجمعات الدعم السريع في مدن المجلد والفولة والنهود بولاية غرب كردفان، إلى جانب ضربات حول مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، كما طاولت الغارات معدات عسكرية في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضافت المصادر أن قوات الدعم السريع هاجمت، اليوم الأربعاء، مدينة كوستي، أكبر مدن ولاية النيل الأبيض، ومدينة ربك القريبة منها باستخدام طائرات مسيّرة، فضلاً عن هجوم مماثل على مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

من جهته، قال والي ولاية النيل الأبيض، قمر الدين محمد، خلال تفقده الأضرار الناجمة عن هجمات المسيّرات، إن الهجمات استهدفت منازل مواطنين ودور عبادة، مضيفاً أن هذه "الهجمات الإرهابية" لن تثني عزيمة المواطنين والقوات المسلحة والقوات المساندة لها عن المضي في ما وصفه بـ"تحرير البلاد من دنس مليشيا آل دقلو الإرهابية"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن استهداف الأعيان المدنية يأتي ضمن سلسلة هجمات تهدف إلى تدمير المنشآت الخدمية ومستودعات الوقود، ما ألحق أضراراً بالمواطنين.

بدوره، قال المتحدث باسم قوات العمل الخاص التابعة للجيش، محمد ديدان، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن "سلاح الجو استهدف مخازن وعتاداً وصل حديثاً إلى مطار مدينة نيالا"، مشيراً إلى أن العملية نُفذت "بدقة" وكانت "خاطفة" بعد تجاوز منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في محيط المطار، وأحدثت دماراً كبيراً في الموقع.

ولفت ديدان إلى ما وصفه بـ"نقلة نوعية" في قدرات سلاح الجو تتيح الوصول إلى الأهداف وضربها بقوة أكبر، بما يساهم في إسناد القوات البرية ودعم المشاة. واعتبر أن ما جرى في مطار نيالا وولايتي غرب وجنوب كردفان، إلى جانب تعطيل متحركات كانت في طريقها إلى شمال كردفان، يمثل "واقعاً جديداً" في الميدان لن تصمد أمامه منظومات الدعم السريع.

في المقابل، قالت "المقاومة الشعبية" بولاية شمال دارفور إن قوات الدعم السريع تمارس "أعمالاً خطيرة" تهدد النسيج الاجتماعي والتركيبة السكانية لمدينة الفاشر. وأوضحت في بيان أن فرقها الميدانية وثّقت نقل مجموعات سكانية من قرى ومناطق محيطة بالمدينة، بعد إجبارهم على مغادرة قراهم في ظروف قسرية، وإعادة توطينهم في منازل مواطنين جرى تهجيرهم قسراً.

وذكرت أن عمليات النقل شملت قرى جنوب الفاشر، مثل عرب بشير، وقوز بينة، وأم زور، إضافة إلى قرى غرب المدينة على امتداد سرفاية ودونكي شطة وسولينغا وأرض جنقي وكركر والكومة، فضلاً عن قرى قرب مدينة مليط شمالاً.

وأشارت إلى أن "الدعم السريع تقدم مبالغ مالية متفاوتة وسلالاً غذائية للأسر المنقولة، بغرض الاستقطاب، كما وزعت منازل مهجورة في أحياء أولاد الريف وأجزاء من السلام وتمباسي والزيادة والأسرة والعظمة والتضامن، وأجزاء من أحياء الثورة جنوب". وأضافت أن هذه "المجموعات تُجبر على حضور فعاليات تنظمها القوات لإظهار صورة مختلفة عن الواقع داخل المدينة، مع فرض قيود على حركتها واتصالاتها، بما في ذلك منع استخدام وسائل اتصال حديثة أو مغادرة المدينة".

واعتبرت المقاومة الشعبية أن هذه الممارسات تمثل "جريمة مكتملة الأركان" ومحاولة لإحداث تغيير ديمغرافي قسري، محمّلة قوات الدعم السريع المسؤولية عن تداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية، ومؤكدة أن "الفاشر ستظل مدينة لأهلها".

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر عقب معارك مع الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش والقوات المساندة له، في تطور فتح الباب أمام اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين، وفق ما وثقته منظمات محلية ودولية.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سوق مدينة المجلد بولاية غرب كردفان، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين. وقال المتحدث باسم الدعم السريع، الفاتح قرشي، في بيان، إن استهداف الأسواق والأعيان المدنية يعكس "نمطاً ممنهجاً من الاعتداءات على السكان والمرافق الحيوية"، معتبراً أن الهجوم يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ظل خلو المناطق المستهدفة من أي وجود عسكري، بحسب تعبيره.