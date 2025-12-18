- تواصلت المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، مع استخدام الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، وسط جهود دولية لوقف الحرب وتحذيرات من الأمم المتحدة بشأن تزايد الاحتياجات الإنسانية. - قام رئيس مجلس السيادة السوداني بزيارات دبلوماسية لبحث تسوية الأزمة، بينما شنت قوات الدعم السريع هجمات بطائرات مسيّرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة ولايات. - أصدرت شبكة أطباء السودان تقريرًا يوثق الانتهاكات ضد الكوادر الطبية، وحذر مكتب الأمم المتحدة من تزايد النزوح في إقليم كردفان.

تواصلت المعارك بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في عدد من الجبهات في السودان، إلى جانب غارات متبادلة بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ويأتي التصعيد وسط تحركات لأطراف دولية هذه الأيام، على رأسها اللجنة الرباعية التي تضم السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات، لوضع حدّ للحرب المشتعلة بين الطرفين منذ إبريل/نيسان 2023، خصوصاً بعد فشل دعوات الهدنة التي دعت إليها اللجنة، وكذلك الهدنة من طرف واحد التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورفضها الجيش السوداني، في وقت حذرت الأمم المتحدة من أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير مع استمرار نزوح العائلات من الأعمال العدائية العنيفة في جميع أنحاء إقليم كردفان، جنوب وسط السودان.

وتوجه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

، صباح اليوم الخميس إلى مصر في زيارة رسمية بعيد زيارته إلى السعودية . وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في تصريح صحافي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل البرهان اليوم لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية ودعمها بين البلدين في مختلف المجالات. وكان البرهان زار الاثنين الماضي المملكة العربية السعودية، وعقد مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول مستجدات الأحداث الجارية في السودان وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشنّت قوات الدعم السريع فجر اليوم، هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في شمال البلاد، استهدف محطة المقرن للكهرباء في المدينة. وقالت شركة كهرباء السودان في تصريح عقب الهجوم، إن الاستهداف أدى إلى مقتل فردين من طاقم قوات الدفاع المدني في المحطة، كما أسفر عن إصابات مباشرة لمحولات تغذية التيار الكهربائي، مما أدى إلى توقف الإمداد بعدة ولايات، وأشارت إلى أنها تجري عملية تقييم فني لآثار الاعتداء، ومن ثم اتخاذ المعالجات المطلوبة.

واتهمت الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع "الدعم السريع"، الجيش السوداني بقصف قرية "النتل" التابعة لمقاطعة الدلنج بجنوب كردفان بطائرات مسيّرة أمس الأربعاء، وقالت في بيان اليوم، إن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح اثنين آخرين غالبيتهم من الأطفال، بجانب نفوق عدد من الماشية. ووجه قائد اللواء الثالث في الحركة كوكو الجاز كوة، في تصريح مصوّر الثلاثاء الماضي، رسالة إلى المواطنين في مدينة "كادقلي" وضباط الجيش السوداني، قال فيها إن الحركة لا تنهب وتقتل المواطنين المغادرين من مناطق الجيش إلى مناطق سيطرتها، وإن الحديث عن ذلك غير صحيح، وإنهم يستقبلون النازحين بصورة مستمرة ويوفرون لهم الحماية اللازمة، ودعا كوكو أبناء جبال النوبة التابعين للجيش السوداني إلى الانشقاق والانضمام إلى الحركة الشعبية التي تمثلهم، بحسب قوله.

وأمس الأربعاء، قصفت الحركة الشعبية و"الدعم السريع" مدينة الدلنج بالمدافع، فيما شنّ اللواء 54 مشاة التابع للجيش في المدينة هجوماً برياً لإسكات مصادر القصف. وكان الجيش قد شنّ بدوره هجمات بالطائرات المسيّرة في اليومين الماضيين، طاولت منطقة "جنقارو" بولاية جنوب كردفان، وجبرة الشيخ في شمال كردفان، بينما تعرضت مدينة مليط وقرية فتابرنو الخاضعتين لـ"الدعم السريع" بولاية شمال دارفور لقصف جوي بطائرات مسيّرة يُعتقد أنها تتبع الجيش السوداني الثلاثاء الماضي.

ونشرت "الدعم السريع" مقطع فيديو، أمس الأربعاء، لقائدها الثاني عبد الرحيم دقلو، وهو يتجول في بلدة هجليج النفطية التي سيطرت عليها في 8 ديسمبر/كانون الأول، ويتوعد بالمزيد من القتال برفقة عدد من قادته الميدانيين. وفي بيان اليوم، قالت شبكة أطباء السودان (أهلية)، إنها وثّقت منذ إبريل 2023، مقتل ما يزيد عن 234 من الكوادر الطبية، فيما تجاوز عدد الجرحى منهم 507، إضافة إلى أكثر من 59 مفقوداً لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، بينما تم احتجاز 73 بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، الخاضعة لسيطرة الدعم السريع في أوضاع بالغة السوء.

وأضافت الشبكة أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف والانتهاكات الجسيمة التي تطاول العاملين في القطاع الصحي، "في مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تكفل حماية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية أثناء النزاعات". وطالبت جميع الأطراف بوقف الانتهاكات فوراً، وضمان حماية الكوادر الطبية، والإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المفقودين، كما ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل للضغط من أجل حماية العاملين في المجال الصحي، وضمان وصولهم الآمن لأداء واجبهم الإنساني.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور على موقع إكس، أمس الأربعاء، إنه عقد اجتماعات مثمرة للغاية مع عدد من المسؤولين السعوديين، ناقشت سبل تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وأضاف: "تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في تكثيف جهودنا المشتركة ثنائياً، ومن خلال الآلية الرباعية للمساعدة في التوصل إلى نهاية سلمية للنزاع في السودان، واتفقنا على خطوات عملية نحو هدنة إنسانية، واستقرار دائم، وتوسيع نطاق الوصول والمساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان أمس الأربعاء، من أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بشكل كبير مع استمرار نزوح العائلات من الأعمال العدائية العنيفة في جميع أنحاء إقليم كردفان. وأضاف أنه في جنوب كردفان، نزح أكثر من ألف شخص حديثاً بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين من عاصمة الولاية كادوقلي، بالإضافة إلى بلدتي الدلنج والكويك، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وأشار إلى أنهم يبحثون عن مأوى في ولايتي شمال وغرب كردفان، وكذلك الخرطوم والنيل الأبيض.

وذكر المكتب أن نازحين وصلوا كذلك إلى ولاية النيل الأبيض من أجزاء من غرب كردفان، بما في ذلك بلدتي بابنوسة وهجليج، اللتين شهدتا قتالاً عنيفاً هذا الشهر. وأفادت السلطات المحلية في النيل الأبيض، أمس الأول، بوصول نحو 1600 شخص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، إلى مدينة كوستي. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، عبر أكثر من 3 آلاف شخص من منطقة كردفان إلى جنوب السودان خلال الأيام الأخيرة، مع توقعات بمزيد من النزوح. كما يلجأ سكان منطقتي كردفان ودارفور إلى ولاية القضارف الواقعة شرقاً، حيث أفادت السلطات المحلية الاثنين الماضي بوصول نحو 2500 شخص أخيراً إلى بلدة الفاو، مع توقعات بوصول المزيد خلال الأيام المقبلة.

وكانت حكومة ولاية الخرطوم أعلنت الثلاثاء الماضي، تجهيز أربعة آلاف من المستنفرين (مقاتلون متطوعون) استجابة لنداء البرهان بإعلان التعبئة والاستنفار بجميع ولايات السودان، وأضافت أن القوة المتخرجة تلقت تدريباً متقدماً في فنون القتال، وأصبحت على أهبة الاستعداد للمشاركة في العمليات الحربية والدفاع عن الوطن. وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات برية وهجمات متبادلة بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وكانت طائرة مسيّرة شنّت السبت الماضي هجوماً على مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وسبّبت مقتل 6 من جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإصابة نحو 8 آخرين، وتبادل الجيش السوداني والدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم.