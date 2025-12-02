- سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة ومقر الفرقة 22 مشاة في ولاية غرب كردفان بعد معارك ضارية مع الجيش السوداني، مع التزامهم بالهدنة الإنسانية. - تعتبر بابنوسة محطة تقاطع رئيسية في سكة حديد السودان وشهدت نزوحًا كبيرًا للسكان بعد تكثيف الهجمات، حيث نزح جميع سكانها البالغ عددهم 177 ألفًا. - تقع الفرقة 22 مشاة في منطقة موالية للدعم السريع، ورغم نداءات المغادرة، رفض قادة الفرقة الاستسلام مما أدى لإرسال تعزيزات للسيطرة على المدينة.

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها، الاثنين، على مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان ومقر الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني، في وقت لم يُصدر الجيش أي تعليق على ذلك. وجاء إعلان "الدعم السريع" سيطرتها على بابنوسة وسط معارك ضارية مع الجيش والقوات المساندة له في ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وجنوب وغرب كردفان، وتقدم للجيش في الجنوب ودخول مناطق جديدة تحت سيطرة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع.

وشهدت مدينة بابنوسة معارك ضارية، الاثنين، بين الفرقة 22 مشاة والدعم السريع التي حشدت أعداد كبيرة من قواتها، بعضها قادم من إقليم دارفور، غربي السودان، بغرض السيطرة على مقر الفرقة وإعلان سيطرتها على المدينة، وظلت تشن هجمات شبه يومية مع غارات بالطائرات المسيرة والقصف بالمدافع الثقيلة.

ونشر عناصر من "الدعم" مقطعًا مصورًا قالوا إنه من داخل مقر الفرقة 22 وهم يهتفون من أمام لافتة تحمل اسم الفرقة، مؤكدين سيطرتهم عليها بالكامل بعد انسحاب قوات الجيش. وفي بيان عصر الاثنين، قالت الدعم السريع إن قواتها في مدينة بابنوسة تعرضت لهجوم غادر من الجيش، ولم يكن أمامها سوى ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وصد العدوان، وأضافت أنها تجدد التزامها الثابت بالهدنة الإنسانية المعلنة من جانبها في 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي؛ معتبرة أن الجيش استغل هذا الأمر لمواصلة هجماته المتكررة.

وتعتبر مدينة بابنوسة واحدة من أهم محطات التقاطع الرئيسية في سكة حديد السودان التي تربط أقاليم البلاد، وفيها عدد كبير من الورش الخاصة بالسكك الحديدية. ومنذ بدء الحرب، ظلت المدينة تشهد معارك مستمرة بين الجيش والدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح كبيرة، ووقوع قتلى وجرحى وسط المدنيين، ونقل الجيش معظم قواته في اللواء 91 من مدينة الفولة، عاصمة ولاية غرب كردفان، إلى بابنوسة حيث مقر الفرقة 22، وذلك بعد مهاجمة الدعم الفولة في 20 يونيو/حزيران 2024.

وبعد سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي كانت تدافع عنها الفرقة السادسة مشاة، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثفت الدعم السريع هجماتها على مدينة بابنوسة الخالية من السكان، وهي تبعد عن الخرطوم العاصمة مسافة 697 كيلومتر.

وكانت غرفة طوارئ بابنوسة (مجموعة تطوعية) أعلنت، في بيان مقتضب يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن نزوح جميع سكان المدينة البالغ عددهم 177 ألفًا، وأضافت: "نسبة النزوح في المدينة 100% بعد أن حولتها الحرب إلى مدينة أشباح".

وتقع الفرقة 22 مشاة واللواء 89 التابع لها في بابنوسة في أخطر الولايات، باعتبار أن أغلب المناطق في المدينة وما جاورها بولاية غرب كردفان تعتبر معاقل لعدد من القبائل الموالية للدعم السريع أو ما يُعرف في السودان بـ"الحواضن الاجتماعية".

ويقود الفرقة 22 اللواء ركن معاوية حمد عبد الله، وكان قد قال في آخر تصريح له، نشرته الفرقة في 14 نوفمبر الماضي، إن مدينة بابنوسة بخير، وإن الفرقة ثابتة وستظل صامدة وعصية على الأعداء، وأضاف أن بابنوسة ليست فيها أموال أو سيارات لتُنهب، بل فيها الموت فقط لكل من يحاول الاقتراب منها، وتابع: "ليعلم الجميع أننا في الفرقه 22 لن نفاوض ولن نستسلم ولن ننسحب.. وسنقاتل حتى النصر".

وكانت الدعم السريع وجهت قبل أشهر نداءًا لجنود وضباط الفرقة 22 بالمغادرة وتسليم المقر مع منحهم الأمان، ووسطت من أجل ذلك بعض زعماء الإدارات الأهلية في الولاية، لكن قادة الفرقة رفضوا مغادرة المدينة التي نزح جميع سكانها بسبب المعارك. بعدها، أعلنت "الدعم" في بيان يوم 15 نوفمبر وقف نداءاتها التي كانت تطلقها لقوات الجيش في المدينة بالاستسلام، وأعلنت عن وصول لواء من قواتها من مدينة الفاشر، وقوات أخرى الى المدينة للسيطرة عليها.