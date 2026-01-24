السوداني يبحث مع قائد "سنتكوم" ملف معتقلي "داعش"

- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر الأوضاع الأمنية في سورية، مع التركيز على التعاون بين القيادات العراقية وقوات التحالف الدولي لضمان تنفيذ المهام بشكل آمن. - أعلنت القيادة المركزية الأميركية عن نقل 150 معتقلاً من داعش من شمال شرق سورية إلى العراق، بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مخيم الهول، ورحب وزير الخارجية الأميركي بقرار العراق وضعهم في مرافق آمنة. - أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها من مصير المقاتلين الأجانب في سورية، ورفضت بلجيكا عودة مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش. تسلمت بغداد دفعة من معتقلي داعش تضم أوروبيين وآسيويين وعرباً.

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

، الجمعة، مع قائد القيادة المركزية الأميركية " سنتكوم " براد كوبر، الأوضاع الأمنية في سورية، ولا سيما المتعلقة بمناطق تحيط بسجون عناصر من تنظيم داعش، في وقت عبّرت فيه المفوضية الأوروبية عن قلقها من مصير المقاتلين الأجانب في سورية. وقال بيان صادر عن مكتب السوداني، إن الأخير استقبل كوبر في بغداد، وبحث معه "الأوضاع الأمنية في سورية، ولا سيما الخاصة بالمناطق المحيطة بالسجون التي تضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والتي تتعرض لتهديدات مستمرة باقتحامها وإطلاق سراح السجناء، وما يشكله ذلك من تهديد خطير لأمن العراق والمنطقة".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل بين القيادات العراقية الأمنية والعسكرية وقوات التحالف الدولي، وتقسيم المهام بجداول زمنية، وتوفير الأرضية اللوجستية والإدارية والفنية لأداء المهمة بصورة متناسقة وآمنة". ووفق البيان، أثنى السوداني على دور كوبر في "استكمال متطلبات انتهاء مهمة التحالف الدولي وتسليم قاعدة عين الأسد للقوات العراقية، وبالدعم الذي يقدمه التحالف للعراق في الحرب على الإرهاب ومواجهة داعش". وأكد السوداني أن "لدى القيادة العراقية قراءة مبكرة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطط حماية مبكرة للحدود من خلال تحصينها بطرق تنفّذ لأول مرة، ومن خلال إعادة العدد الأكبر من العوائل العراقية في بعض المخيمات"، تضاف إلى ذلك "الجهود السياسية والأمنية المتواصلة مع الأطراف المعنية إقليمياً"، وفق البيان ذاته.

والخميس، رحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، بقرار الحكومة العراقية وضع محتجزي "داعش" في مرافق آمنة داخل العراق، والشروع في إجراءات قانونية بحقهم بعد نقلهم من سورية. والأربعاء، أعلنت "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم داعش من شمال شرق سورية إلى العراق، مشيرة إلى نجاح القوات الأميركية في نقل 150 عنصراً كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية. وأضافت أن قائد "سنتكوم" أطلع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، على خطة لنقل "منظّم وآمن" لما يصل إلى 7 آلاف معتقل، مع تأكيد ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات قد تعرقل العملية. ويأتي ذلك بعد انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مخيم الهول شمال شرقي سورية، عقب معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقاً سيطرته على المخيم ومحيطه.

إلى ذلك، قال متحدث المفوضية الأوروبية أنور العنوني، الجمعة، إن مصير المقاتلين الأجانب في سورية يمثل مصدر قلق أمني بالغ. وفي مؤتمر صحافي ببروكسل، أوضح العنوني، أنّ مزاعم هروب عناصر تنظيم داعش من السجون في سورية تثير "قلقاً بالغاً". ولفت إلى أنهم يراقبون الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء. وذكر العنوني، أن بلجيكا صرحت بأنها لن تقبل بعودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش" في سورية. وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع من كثب بالتعاون مع الشركاء، ولا سيما الوضع الأمني لمخيمي الهول وروج (في سورية) والمخيمات الأخرى".

أوروبيون ضمن معتقلي "داعش" في العراق

وأكد العنوني، التزام المفوضية الأوروبية محاربة "داعش"، في إطار التحالف الدولي، معرباً عن ترحيبه باستعداد العراق لاستقبال عائلات "داعش" المنقولين من سورية. وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي، وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، إن بلاده لن تسمح بإعادة مواطنيها المقاتلين سابقاً في صفوف "داعش" بسورية. وفي السياق، أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لوكالة فرانس برس الجمعة، أن الدفعة الأولى من معتقلي "داعش" الذين تسلّمتهم بغداد، تضمّ أوروبيين كانوا قادة بارزين في التنظيم المتطرّف.

وقال أحد المسؤولَين إن المجموعة الأولى التي تسلّمها العراق الأربعاء، تضم "قادة في تنظيم داعش وأبشع المجرمين... من جنسيات مختلفة، أوروبيين وآسيويين وعرباً وعراقيين". وأشار المسؤول الثاني إلى أن المجموعة تضمّ "85 عراقياً و65 أجنبياً، بينهم أوروبيون وسودانيون وصوماليون، وأشخاص من دول القوقاز"، وإلى أن "جميعهم شاركوا في عمليات داعش في العراق"، بما في ذلك خلال العام 2014 حين سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسورية، "وجميعهم على مستوى أمراء" التنظيم. وقال المصدران إنهم يمكثون حالياً في سجن في بغداد.

