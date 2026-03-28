- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل فريق أمني وفني للتحقيق في استهداف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار الوطني. - أدان الحرس الثوري الإيراني الهجوم على منزل بارزاني، واصفًا إياه بأنه "عمل إرهابي"، وأكد استعداده لتعزيز التعاون الأمني الإقليمي لمواجهة التهديدات. - تشهد المنطقة توترات متزايدة مع هجمات فصائل عراقية على مصالح أميركية، واستهداف إقليم كردستان بطائرات مسيرة وصواريخ، مما يعكس تصاعد الصراع الإقليمي.

أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

، اليوم السبت، بتشكيل فريق أمني وفني للتحقيق في استهداف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع بارزاني، وفق بيان صدر عن مكتب الأول، في وقت تشهد فيه مدن الإقليم هجمات نفذتها فصائل عراقية على أهداف أميركية فيه.

وذكر البيان أن السوداني بحث مع بارزاني "آخر تطوّرات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار". وأعرب السوداني، عن "استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني، في محافظة دهوك (شمال)". وأشاد رئيس الوزراء العراقي بمواقف بارزاني "الوطنية"، وحرصه على "تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين"، وفق البيان.

ولم يذكر البيان العراقي موعد استهداف منزل بارزاني، لكنه ذكر أن السوداني أمر بـ"تأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكد "حرص الحكومة على منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق الى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة". ووقع الهجوم فجر اليوم السبت، بحسب مصادر أمنية، لوكالة رويترز.

إلى ذلك، دان الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم السبت، استهداف منزل بارزاني في دهوك بطائرة مسيرة، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي من قبل الأعداء المتعدين" و"محاولة خبيثة" للإضرار بالسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي بين إقليم كردستان والدول المجاورة. وأكد الحرس الإيراني استعداده لـ"دعم أمن الجيران من خلال تعزيز التعاون الأمني وإقامة درع دفاعي جماعي في المنطقة بمشاركة الدول والفاعلين الإقليميين، أمام الأعمال الشريرة للجيش الأميركي والكيان الصهيوني".

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، تشن فصائل عراقية هجمات على مصالح أميركية في العراق، فيما تعرض إقليم كردستان لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت عدداً من المواقع بينها قواعد أميركية.