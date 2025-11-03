السوداني: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أميركا من العراق

أخبار
مباشر
03 نوفمبر 2025
الشرع | رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، براغ 13 فبراير 2025 (Getty)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، براغ، 13 فبراير 2025 (Getty)
+ الخط -

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد الذي تعتبره بعض الفصائل العراقية "قوة احتلال".

وأكد السوداني أن هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي من العراق بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، لأن تهديد الجماعات المتشددة قد خفت حدته بشكل كبير. وقال في مقابلة مع رويترز في بغداد: "داعش غير موجود. الأمن والاستقرار؟ الحمد لله متوفران. أعطني عذراً واحداً لوجود 86 دولة في تحالف"، مشيراً إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ تشكيله في 2014. وأضاف: "إذاً، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة. هذا هو مطلب الجميع"، مشيراً إلى أن الفصائل قد تدمج داخل قوات الأمن الرسمية أو في المشهد السياسي بعد التخلي عن سلاحها.

السوداني: لن ننجر للحرب

يحاول العراق إيجاد سبيل لإنجاز مهمة تتسم بالحساسية السياسية، وهي نزع سلاح جماعات مدعومة من إيران في ظل ضغط من الولايات المتحدة التي قالت إنها تود من السوداني تفكيك جماعات مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي، وهي جماعة تنضوي تحت لوائها فصائل شيعية أخرى. والحشد الشعبي منضمة رسمياً لقوات الأمن العراقية، وتشمل عدداً من الجماعات الموالية لإيران.

عناصر من "كتائب حزب الله" في بغداد، 22 سبتمبر 2024 (مرتضى السوداني/ الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

إعلام عبري: إسرائيل تستعد لفتح جبهة جديدة في العراق

في الوقت نفسه، اتفقت الولايات المتحدة والعراق على انسحاب مرحلي للقوات الأميركية مع توقع الانسحاب الكامل بنهاية العام المقبل. وبدأ الخفض المبدئي لعدد القوات هذا العام. ولدى سؤاله عن الضغوط الدولية المتزايدة على الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني، قال السوداني: "هناك وقت، إن شاء الله. الوضع هنا مختلف عن لبنان". وتابع قائلاً: "العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومؤسسات الدولة هي من تمتلك قرار الحرب والسلام، ولا يمكن لأي طرف أن يجر العراق إلى حرب أو صراع".

وواجهت حكومات عراقية متعاقبة تحديات للإبقاء على إيران والولايات المتحدة حليفتين لبغداد رغم عدائهما بعضهما لبعض. وتفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران بينما تربط العراق صلات أعمال وتجارة قوية بطهران. وتشغل مسألة الحصول على استثمارات أميركية كبرى صدارة أولويات العراق الذي عانى من مشكلات اقتصادية طاحنة على مدى سنوات، إضافة إلى أعمال عنف طائفية منذ 2003. 

(رويترز)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
القيادي في جبهة البوليساريو محمد بيسط ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (إكس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

متحدث باسم البوليساريو: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء إيجابي

معبر تورخام بين أفغانستان وباكستان 21 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

باكستان وأفغانستان: استئناف المفاوضات وسط سيناريوهات مفتوحة

رفع صورة لأوجلان في ديابكر جنوبي تركيا بعد إطلاق دعوته، 27 فبراير 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

تركيا: لقاء عاشر بين وفد حزب ديم الكردي وعبد الله أوجلان في محبسه