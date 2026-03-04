- تعرضت ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتا غاز" لانفجارات وحريق هائل في البحر المتوسط بين ليبيا ومالطا، مما أدى إلى غرقها بالكامل. تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصاً دون إصابات خطيرة. - غرقت الناقلة على بعد 130 ميلاً بحرياً شمال ميناء سرت، وكانت تحمل 62 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال. تم تنسيق جهود الإنقاذ بين السلطات الليبية والمالطية. - دعت السلطات الليبية السفن لتجنب موقع الغرق بسبب احتمال وجود حطام وتسرب مواد خطرة. لم تُعلن أسباب الانفجارات، وسط تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة.

أعلنت مصلحة الموانئ والنقل البحري بطرابلس، غرق ناقلة روسية للغاز في البحر المتوسط بعد تعرضها لانفجارات أعقبها حريق هائل، مساء الثلاثاء داخل نطاق المياه الواقعة بين ليبيا ومالطا. وذكرت في بيان لها في أولى ساعات صباح اليوم الأربعاء، أن الناقلة تحمل اسم "أركتيك ميتا غاز"، وهي ناقلة غاز طبيعي مسال، موضحة أنها تلقت نداء استغاثة من الناقلة عند مرورها بنطاق المياه الليبية المالطية، قبل أن تتعرض الى انفجارات مفاجئة على متنها تسببت في اندلاع حريق واسع النطاق انتهى بغرق السفينة بالكامل في عرض البحر.

وأضافت المصلحة، أن الناقلة، التي يبلغ طولها نحو 277 متراً وكانت تحمل شحنة تقدر بحوالي 62 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال، غرقت على مسافة تقارب 130 ميلاً بحرياً شمال ميناء سرت، وسط شمال ليبيا، مؤكدة أن الحطام يقع ضمن منطقة المسؤولية الليبية للبحث والإنقاذ. وتابع البيان أنه، "عقب تلقي البلاغ، باشر الجانب الليبي تنسيقاً فورياً مع السلطات المالطية، وتم توجيه سفينة بضائع كانت الأقرب إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة، حيث تمكنت السفينة من إنقاذ جميع أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم 30 شخصاً، دون تسجيل إصابات خطيرة بينهم".

BREAKING: A sanctioned Russian LNG tanker, Arctic Metagaz, part of Russia’s so-called shadow fleet, is on fire off the coast of Malta and Libya. The vessel was attacked by unknown naval drones. pic.twitter.com/mCtFZ9Hrvt — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 3, 2026

ودعت السلطات الليبية السفن العابرة إلى تجنب الاقتراب من موقع غرق الناقلة الروسية "لاحتمال وجود حطام لم تُحدد أبعاده أو عمقه بدقة بعد"، إضافة إلى مخاوف من احتمال تسرب مواد قابلة للاشتعال أو ملوِثة من خزانات السفينة، ما قد يشكل خطراً على الملاحة البحرية والبيئة البحرية في المنطقة. ولم تُعلن بعد أسباب الانفجارات التي سبقت الحريق، في وقت تناقلت فيه منصات إخبارية ليبية فيديو يظهر اشتعال النيران في الناقلة الروسية. كما لم يصدر عن الجانب الروسي أي تعليق حتى الآن.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرضت ناقلة روسية لقصف بواسطة بطائرات مسيّرة قبالة سواحل ليبيا، قبل أن تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن هذا الاستهداف لما وصفته بـ"أسطول الظل" الروسي، وفقا لوكالة فرانس برس. وأوضح مسؤولون أوكرانيون للوكالة بأن "روسيا كانت تستخدم هذه الناقلة للالتفاف على العقوبات" لتمويل "حربها ضد أوكرانيا".