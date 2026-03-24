السلطات العراقية تمنح الحشد الشعبي "حقّ الرد والدفاع عن النفس"

- منحت السلطات العراقية هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية حق الرد والدفاع عن النفس ضد الهجمات المتزايدة على مواقعهم، مما يعزز قدرتهم على مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. - تعرضت مقرات الحشد الشعبي في بيجي لهجمات جوية، مما أدى إلى إصابة 7 عناصر وتدمير المقرات، ضمن سلسلة اعتداءات في العراق، منها هجوم في الأنبار أسفر عن مقتل 15 شخصاً. - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن هجمات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، وأدان مجلس الوزراء العراقي الاعتداءات، مؤكداً على حماية أمن العراق وسيادته.

منحت السلطات العراقية، مساء الثلاثاء، هيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى في البلاد "حقّ الردّ والدفاع عن النفس" بمواجهة الضربات على مقارّهم، حسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إنّ "المجلس الوزاري للأمن الوطني يخوّل الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الأخرى بالعمل بمبدأ حق الرد والدفاع عن النفس للتصدي للاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارّهم" منذ اندلاع الحرب على إيران.

وأوضح مسؤول في الحشد الشعبي لوكالة "فرانس برس" أنّ "الحشد لديه الإمكانيات لإسقاط الكثير من الطائرات المعادية، لكنّه لم يكن يملك قرار إطلاق النار"، لكن "بعد تخويله رسمياً بالدفاع عن نفسه سيدافع عن نفسه أمام الهجمات الأميركية والإسرائيلية".

في السياق، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، مساء الثلاثاء، إصابة 7 من عناصرها في حصيلة أولية لضربتَين جويتَين جديدتَين استهدفتا مقراً لها في بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، في مؤشر على تصاعد لافت في الهجمات التي تطاول مواقع الفصائل المسلحة العراقية. وفي وقت سابق من مساء اليوم، تعرض مقر اللواء 31 من "الحشد الشعبي"، الواقع في منطقة الصينية بقضاء بيجي، إلى قصف جوي.

ووفقاً لبيان الهيئة، فإنّ "مقر اللواء 31 (الذي يضم أيضاً مقرّ الأمن ومقر الفوج الخاص للواء) في منطقة الصينية التابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، تعرض مساء اليوم إلى ضربتَين غادرتَين من الطيران الحربي الصهيوأميركي، ما أسفر عن إصابة 7 جرحى كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل"، وشدّد البيان على أن "هذا الاعتداء الغادر يأتي ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات الحشد الشعبي في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية".

ويأتي الهجوم في سياق تصاعدي من القصف اليومي الذي تتعرض له مقرات ومواقع الفصائل المسلحة العراقية المنضوية تحت خيمة "الحشد الشعبي" في مختلف المحافظات العراقية، وكان أعنف هذه الهجمات، اليوم، في الأنبار، إذ أسفر عن مقتل 15 شخصاً، بينهم قائد عمليات "الحشد الشعبي" في الأنبار سعد دواي، ومدير استخبارات الحشد واثق الفرطوسي، فضلاً عن هجمات أخرى في نينوى وبابل.

في المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجمات جديدة طاولت أهدافاً داخل الأراضي العراقية وخارجها. وقالت، في بيان، إنها "نفذت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 23 عملية، استخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

من جهته، دان مجلس الوزراء العراقي، في جلسة عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاعتداءات على مواقع "الحشد الشعبي" ومقاتلي البشمركة، مؤكداً "الإصرار على حماية أمن العراق وسيادته، وحماية المؤسّسات والأموال العامة والخاصة، والسفارات والبعثات المعتمدة في العراق، وحماية وتطوير عمل الأجهزة الأمنية وزيادة فاعليتها بما يحقق الاستقرار الأمني في كل الأراضي العراقية".

وبلغت الهجمات على قوات "الحشد الشعبي" منذ بدء الحرب في المنطقة نحو 100 ضربة، توزعت على مقار في محافظات بغداد ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والأنبار، مخلفة أكثر من 65 قتيلاً وأكثر من 130 جريحاً من ألوية وفصائل داخل هذه القوة، وبحسب مصادر أمنية في "الحشد الشعبي"، فإنّ "معظم المقرات غُيِّرت أماكنها في إطار إعادة التموضع ومنع تكرار الهجمات".