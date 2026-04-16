السلطات السورية تعتقل خلية لـ"داعش" في حلب

- ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على خلية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف حلب الشرقي، وصادرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، حيث تورطت الخلية في هجمات إرهابية واغتيالات. - نفذت السلطات السورية عمليات أمنية متزامنة ضد خلايا "داعش"، منها إحباط مخطط إرهابي في دمشق بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وتفكيك خلية استهدفت حاجز أمني في فبراير. - أعاد تنظيم "داعش" تهديداته عبر رسالة صوتية في فبراير، معلناً عن "مرحلة جديدة" من العمليات الإرهابية ضد السلطات السورية.

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة في سورية القبض على عناصر خلية تابعة لتنظيم "داعش" في الريف الشرقي لمحافظة حلب شمالي سورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الخميس نقلاً عن مصدر في الداخلية أن القوى الأمنية صادرت أسلحة وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية التي كانت تخطط لاستخدامها في نشاطات إرهابية، مؤكداً أن أفراد الخلية "تورطوا في تنفيذ هجمات إرهابية شملت اغتيال واستهداف عناصر أمنية وعسكرية".

ونفذت السلطات السورية سلسلة عمليات أمنية استهدفت خلايا تنظيم "داعش" في سورية، منها عملية أعلنت عنها وزارة الداخلية في مارس/ آذار الماضي، تمكنت خلالها من إحباط "مخطط إرهابي للتنظيم لاستهداف العاصمة دمشق وذلك بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي". وسبق العملية تفكيك خلية تابعة لتنظيم "داعش" في فبراير/ شباط كانت متورطة في استهداف أحد حواجز قوى الأمن الداخلي عند المدخل الغربي لدمشق، وذلك عقب سلسلة عمليات أمنية متزامنة، نفذت استناداً إلى معلومات وتحريات استخباراتية وصفت بالدقيقة.

وكان تنظيم "داعش" قد أعاد، عبر رسالة صوتية بثتها منصات مرتبطة به على تطبيق "تليغرام"، في فبراير إدراج اسمه في واجهة المشهد الأمني في سورية والعراق، وذلك عبر سلسلة تهديدات بـ"مرحلة جديدة" من العمليات الإرهابية، واصفاً السلطات السورية الجديدة بكونها "نظاماً مرتداً". وتلك الرسالة هي من بين بيانات عدة للتنظيم منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، التي يتبنى فيها دعوات إلى مهاجمة قوات الأمن والأجهزة السورية.