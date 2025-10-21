السلطات السورية تحبط تهريب كميات ضخمة من المخدرات في ريف دمشق

- أحبطت السلطات السورية تهريب 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق بفضل التعاون الأمني مع دول الجوار، وألقت القبض على المسؤول الرئيسي عن الشبكة. - تأتي العملية ضمن جهود مكافحة المخدرات التي كانت تُستخدم كأداة لتدمير المجتمع السوري، مع التركيز على التعاون مع الأردن لتعطيل مصانع المخدرات ومصادرة كميات ضخمة منها. - بعد سقوط نظام الأسد، بدأت الحكومة الجديدة حملة مكثفة لمكافحة إنتاج وتهريب الكبتاغون، مؤكدة على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذا التحدي.

أعلنت السلطات السورية، مساء أمس الاثنين، إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات في ريف دمشق قرب الحدود الأردنية، "وذلك بفضل التعاون الأمني بين الأجهزة السورية ونظيراتها في دول الجوار". وقالت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر معرفاتها الرسمية، مساء أمس الاثنين، إنّ العملية "أسفرت عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون معدّة للتهريب خارج البلاد، وإلقاء القبض على المسؤول الرئيسي عن الشبكة".

وأوضح مدير أمن ريف دمشق أحمد دالاتي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات التي كانت تستخدمها قوات النظام البائد أداةً لتدمير المجتمع السوري والابتزاز السياسي ضد دول الجوار". وأضاف دالاتي أنّ "إحدى أولويات الدولة الجديدة بعد التحرير كانت مواجهة هذه الظاهرة المدمرة التي تركها النظام السابق، والذي جعل من سورية مركزاً لإنتاج المخدرات وتصديرها".

وكانت الشحنة المخدرة التي تمت مداهمتها في منطقة الضمير بريف دمشق، قد تم تتبّعها من قبل الأجهزة الأمنية السورية على مدار الشهر الماضي. وأشار دالاتي إلى أنّ "التعاون بين الأجهزة الأمنية السورية والأردنية كان حاسماً في إتمام هذه العملية"، مشيداً بتعاون دول الجوار، خاصة الأجهزة الأمنية في الأردن. وأضاف أنّ "هذا التعاون أسفر عن إلقاء القبض على رأس الشبكة الإجرامية التي كانت تدير عملية تهريب المخدرات، وتتم حالياً متابعة باقي أفراد الشبكة".

كما أكد دالاتي أنّ الدولة السورية نجحت في تعطيل العديد من مصانع الكبتاغون والمخدرات داخل البلاد، وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن مصادرة كميات ضخمة من المواد المخدرة في فترات سابقة. ومع ذلك، أضاف أنه "لا تزال هناك مخزونات كبيرة من المخدرات المخفية التي تمثل تهديداً للأمن الوطني ولأمن دول الجوار".

وشدد دالاتي على أنّ مكافحة المخدرات "ستظل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن أثبتت جدواها في الحد من هذه الآفة، لكننا بحاجة إلى المزيد من التعاون الإقليمي والدولي لمواصلة مكافحة هذا التحدي الكبير".

وعقب سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدأت الحكومة السورية الجديدة حملة مكثفة لمكافحة إنتاج وتهريب الكبتاغون. وتأتي هذه العملية بعد أيام من ضبط معدات كانت تستخدم في تصنيع مادة الكبتاغون، مخبأة تحت ساتر ترابي على الشريط الحدودي مع لبنان. كما أعلن فرع المكافحة في محافظة حلب، شمالي سورية، قبل أيام عن تفكيك شبكة تهريب وترويج، وضبط نحو 200 ألف حبة كبتاغون بحوزة المتورطين.